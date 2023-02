À l'occasion du salon EuroShop 2023, Toshiba Global Commerce Solutions présente sa suite de solutions dédiées auxpoints de vente qui propose des « expériences enrichissantes ».





Toshiba Global Commerce Solutions aura le plaisir d'accueillir les visiteurs du salon , stand C41 ? Hall 6, du 26 février au 2 mars 2023. L'entreprise démontrera comment les points de vente peuvent évoluer et réimaginer l'expérience d'achat grâce à la gamme de solutions de commerce de détail de Toshiba, tout en soutenant les initiatives de durabilité des enseignes.

« Notre activité est totalement dédiée au secteur du commerce de détail, et cela s'accompagne d'une volonté d'anticiper les besoins de nos clients », déclare Andrew McDaniel, directeur général et SVP Europe pour Toshiba Global Commerce Solutions. « Les enseignes d'aujourd'hui analysent les moyens d'accroître leur capacité à attirer et à fidéliser les clients en créant des expériences homogènes et durables. En tant que fournisseur de solutions globales, avec un ensemble de solutions avancées et un écosystème de partenaires, nous permettons aux commerces d'évoluer et de s'adapter aux conditions afin qu'ils puissent se développer et prospérer ».

Lors du salon EuroShop 2023, les enseignes pourront expérimenter des parcours de transformation des magasins à travers le prisme des clients et des collaborateurs, avec la plateforme de Commerce Unifié ELERAtm de Toshiba's . Le programme Green Up Your Checkout » de Toshiba, qui aide les enseignes à faire des économies d'énergie dans leurs magasins, à réduire leurs coûts opérationnels et leur empreinte carbone.

Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir :

Une approche verticale , qui permet aux enseignes d'en savoir plus sur les solutions dédiées aux besoins et aux attentes de chaque segment du marché.

, qui permet aux enseignes d'en savoir plus sur les solutions dédiées aux besoins et aux attentes de chaque segment du marché. La capacité des services d'intégration des points de vente de Toshiba pour les opérations de déploiement et la prise en charge des technologies dédiées à l''expérience client , avec des équipes dédiées dont l'expérience est centrée à 100 % sur le bon fonctionnement des magasins, sans interruption.

de Toshiba pour les opérations de déploiement et la prise en charge des technologies dédiées à l''expérience client , équipes dédiées dont l'expérience est centrée à 100 % sur le bon fonctionnement des magasins, sans interruption. Des solutions libre-service flexibles dans divers formats / cas d'usage, avec des outils de gestion de la prévention des pertes basés sur l'identification par radiofréquence (RFID), la vision par ordinateur (CV) et l'intelligence artificielle (IA), intégrés aux technologies de sécurité de pointe.

dans divers formats / cas d'usage, avec des outils de gestion de la prévention des pertes basés sur l'identification par radiofréquence (RFID), la vision par ordinateur (CV) et l'intelligence artificielle (IA), intégrés aux technologies de sécurité de pointe. Le Vision Kiosk Concept de Toshiba , une élégante borne libre-service sans scanner, basée sur la technologie de vision par ordinateur.

, une élégante borne libre-service sans scanner, basée sur la technologie de vision par ordinateur. Le POS mobile de Toshiba avec la solution « Pin-on-Glass » intégrée offre des options de paiement mobile alternatives sécurisées.

offre des options de paiement mobile alternatives sécurisées. Les services connectés de Toshiba peuvent aider les enseignes à surveiller de manière proactive la disponibilité des systèmes, notamment les paramètres opérationnels essentiels, à réduire les temps d'indisponibilité des magasins et à découvrir d'autres façons de gérer les magasins plus efficacement en exploitant des informations fondées sur des données.

Les leaders d'opinion de Toshiba monteront sur scène lors des sessions du programme de la conférence EuroShop suivantes:

Retail Technologies Stage (I61), lundi 27 février 2023 | 14 h 40 - 15 h 00

« Friction à valeur ajoutée : une nouvelle façon d'envisager la prévention des pertes aux caisses automatiques ».

Intervenant : James Frank, consultant en innovation, Toshiba Global Commerce Solutions

Connected Retail Stage (I03), mercredi 1er mars 2023 | 16 h 00 -16 h 20

« Comment SoftPOS améliore les parcours et l'expérience client dans les différents secteurs verticaux du commerce».

Intervenants : Dries de Beul, VP Solutions de Toshiba Global Commerce Solutions, Europe, aux côtés de dirigeants de Worldline et Mastercard

Vous souhaitez participer au salon EuroShop et échanger avec les experts de Toshiba Global Commerce Solutions ?

À propos de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions est un leader mondial en termes de parts de marché dans les technologies dédiées aux points de vente et le premier choix des enseignes pour les solutions de commerce unifié. Avec une équipe mondiale de partenaires commerciaux dédiés, nous faisons progresser l'avenir du commerce de détail avec des solutions de commerce innovantes qui améliorent l'engagement des clients, transforment l'expérience en magasin et accélèrent la transformation numérique. Rendez-vous sur le site commerce.toshiba.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, et YouTube pour en savoir plus.

