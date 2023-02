Changement de propriétaire chez ReD Associates





COPENHAGUE, NEW YORK et PARIS, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- ReD Associates, cabinet de conseil en stratégie dirigé par des spécialistes des sciences sociales et humaines, a le plaisir d'annoncer que son groupe de partenaires a acquis les 49 % restants de la société auprès de Cognizant et continuera à développer ses activités.

En 2016, ReD Associates a conclu un partenariat avec Cognizant, l'une des plus grandes sociétés informatiques du monde. Ce jeudi 16 février, le groupe partenaire de ReD a conclu un rachat afin de reprendre le contrôle total du cabinet et de tracer sa propre voie en repensant de manière ambitieuse les modalités d'application des sciences humaines et sociales aux décisions critiques pour les entreprises.

Son partenariat avec Cognizant a permis à ReD d'innover de manière radicale dans sa façon de donner un sens au monde en alliant une compréhension profonde de l'économie numérique aux sciences sociales dans ses activités et ses offres. Au cours de ce processus, ReD a consolidé sa position auprès des leaders mondiaux du secteur et s'est étendu géographiquement en ouvrant des bureaux à Copenhague, New York et Paris, et plus récemment dans la Bay Area. Parmi ses clients figurent Google, Meta, Ford, Pernod Ricard, Air Liquide, Lego, Santander, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que des leaders de l'industrie du luxe.

Sur fond de grands bouleversements sociétaux autour de la technologie, de la géopolitique, de l'identité et de la durabilité, ReD clarifie et oriente les stratégies de ses clients en réfléchissant de manière approfondie et critique à ce que ces changements signifient pour les entreprises et les organismes, en faisant le lien entre compréhension culturelle et réflexion stratégique.

La nouvelle structure de propriété de ReD accueille également des collègues de confiance et expérimentés dans une nouvelle propriété collective, un groupe renforcé par diverses expériences et qualités individuelles.

