Suspension de la négociation par l'OCRCVM - RIV

· L'enquête de Storyblok auprès de 6 000 consommateurs et 500 chefs d'entreprise révèle un écart important entre la perception des attentes des consommateurs par les entreprises de commerce électronique et les attentes réelles des consommateurs · ...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : RIV Capital Inc. Symbole CSE : RIV Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 10 h 59 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Dans le cadre du plan stratégique de Siniora Food Industries Company et de ses efforts pour se développer sur les marchés régionaux et internationaux, M. Tarek Omar Aggad, président du conseil d'administration de Siniora Food Industries Company-...