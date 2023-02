Lay's lance la nouvelle plateforme de marque « No Lay's, No Game » en collaboration avec l'icône mondiale du football, Thierry Henry, pour célébrer le tournoi de la Ligue des champions de l'UEFA





Thierry Henry donne vie à la nouvelle philosophie de la marque avec « Thierry Visits », une expérience vidéo dans laquelle il surprend des supporters de Barcelone pour montrer qu'il est impensable de regarder un match de football sans Lay's !

NEW YORK, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- C'est une joie de regarder un match de football entre amis, mais avec Lay's, l'expérience est encore plus passionnante. Pour célébrer le début des phases éliminatoires la Ligue des champions de l'UEFA (UCL) 2022-2023, Lay's a invité aujourd'hui l'icône mondiale du football Thierry Henry à se rendre au domicile des supporters les plus dévoués de Barcelone. À cette occasion, la marque dévoilera la plateforme « No Lay's No Game », une campagne qui vise à surprendre les supporters et confirmer qu'il n'est pas seulement plus excitant de regarder les matchs de football avec Lay's, mais tout simplement impensable.

La plateforme « No Lay's, No Game » rend hommage à près d'une décennie de partenariat entre la marque de chips la plus populaire au monde et la Ligue des champions de l'UEFA, parce qu'il n'y a rien de mieux que de savourer un paquet de Lay's pendant un match de football, que ce soit au stade, à la maison ou en compagnie d'amis. Les vrais supporters savent que les matchs intenses doivent être vus dans les conditions idéales. Chaque seconde, tirs et collations peuvent influer sur le résultat du jeu. Avec des enjeux aussi élevés, « No Lay's, No Game » veut s'assurer que les amateurs de football du monde entier connaissent le rôle essentiel de Lay's, qui a apporté du plaisir, de l'excitation et de la saveur à tous les moments inattendus et intenses que le sport nous a donnés au fil des ans. Regarder un match de football sans Lay's est tout simplement impensable. Sans Lay's, il n'y a pas de jeu.

S'exprimant au sujet de la plateforme « No Lay's, No Game », Ciara Dilley, vice-présidente du marketing de Global Food Brands*, chez PepsiCo, a déclaré : « En tant que partenaire officiel de la Ligue des champions de l'UEFA, nous que savons la culture du football repose grandement sur l'esprit de camaraderie qui naît lorsque les supporters regardent un match par entre amis. L'invité le plus attendu de ce moment festif est toujours la collation parfaite... les chips de Lay's. Depuis des années, nos chips font partie intégrante de l'expérience du football, alimentant la passion et l'intensité des supporters envers le beau jeu. Sans Lay's, il n'y a pas de jeu. Nous sommes très fiers de faire appel à un footballeur aussi légendaire que Thierry Henry pour aider les amateurs de football du monde entier à nouer des liens et pour faire de Lay's la seule collation qui complète le sport. Il est impensable de regarder le football sans Lay's. »

Pourquoi impensable ? Pour lancer « No Lay's, No Game » et s'assurer que les fans préparent des Lay's les jours de match, la marque s'est associée à Thierry Henry, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA France 1998, double vainqueur de la Premier Ligue, triple vainqueur de la Coupe d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des champions 2009 de l'UEFA.

Dans cette vidéo intitulée, « Thierry Visits » , Thierry Henry donne littéralement le coup d'envoi de la campagne « No Lay's, No Game ». La légende d'Arsenal et du FC Barcelone s'est rendue chez des supporters du Barça avant un match pour voir s'ils ont préparé suffisamment de chips Lay's. Si c'est le cas, l'attaquant légendaire est resté pour regarder le match avec eux. Toutefois, s'ils n'avaient pas de Lay's, il est parti à la recherche d'autres supporteurs prêts pour le coup de sifflet.

« J'ai eu le privilège de jouer aux quatre coins du globe et de soulever de nombreux trophées devant des millions de supporters, a déclaré Thierry Henry. Malgré toutes ces réalisations, rien n'a préparé les supporters à me voir frapper à leur porte pour regarder un match ensemble, à condition qu'ils aient préparé des chips Lay's. Le choix de Barcelone avait une signification toute particulière, car j'ai vécu tant de moments forts avec les supporters du Barça lorsque nous avons remporté la Ligue des champions 2009. Je me suis associé à Lay's et lancé No Lay's, No Game pour me connecter avec les fans et les communautés qui ont tant de passion pour ce sport incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette expérience avec Lay's et les fans qui me sont si chers. J'espère que mes visites feront en sorte que les fans de football savent qu'il est impensable de regarder un grand match sans Lay's. Alors, tenez-vous prêt... on ne sait pas qui frappera à la porte la prochaine fois ! »

L'engagement de Lay's envers le football va au-delà des visites de fans. Le programme RePlay de la marque Lay's aide les communautés mal desservies à avoir accès au sport qu'elles aiment. Dans les collectivités du monde entier, le programme primé transforme les sacs de chips vides en terrains de football. Depuis l'ouverture du premier terrain RePlay de Lay's en 2021, l'initiative a fourni plus de 5 000 heures de programmation, ce qui a eu un impact positif sur près de 50 000 membres de la collectivité.

Plus tard cette année, Lay's ouvrira plusieurs nouveaux terrains dans le monde pour élever l'inclusion, l'accès et le bonheur des jeunes footballeurs qui pourraient rêver de participer un jour à la Ligue des champions de l'UEFA. Lay's permettra ainsi aux membres de ces collectivités de disputer davantage de matchs, créant de nouveaux liens et construisant des communautés plus fortes pour ceux qui le méritent le plus.

À mesure que se poursuivent les tournois masculin et féminin de la Ligue des champions de l'UEFA 2022-2023, les fans peuvent s'attendre à d'autres moments excitants et inattendus de la plateforme « No Lay's, No Game », notamment : encore plus de surprises mettant en scène des superstars de football, du contenu numérique engageant, la construction de nouveaux terrains dans différentes parties du monde, des emballages en édition limitée disponibles en magasin et en ligne, ainsi qu'une publicité remplie de joueurs de légende. Qui sait quel joueur frappera à votre porte pour demander si vous avez des chips Lay's !

N'oubliez pas de suivre Lay's Football sur Instagram pour vous tenir informé de toutes les activités de partenariats liées aux tournois masculin et féminin de la Ligue des champions de l'UEFA et de l'actualité de « No Lay's, No Game ». Pour plus d'informations sur le tournoi, rendez-vous sur UEFA.com .

