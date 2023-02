Lomiko identifie 55 nouvelles cibles potentielles dans la ceinture minérale de graphite de Grenville et met à jour l'exploration du projet Bourier Lithium





Lomiko Metals Inc. (TSX.V : LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les mises à jour suivantes concernant l'exploration régionale. La Société a jalonné environ 268 claims miniers couvrant 15 639 hectares sur six blocs dans la région des Laurentides au Québec, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Montréal, sur le territoire de la Première nation Kitigan Zibi. Ces nouveaux blocs de claims sont situés dans un rayon de 100 km du projet phare de graphite de la société, La Loutre.

Faits saillants :

1 518 kilomètres linéaires de levés magnétiques et électromagnétiques héliportés dans le domaine du temps réalisés sur les six propriétés de graphite de Grenville (Figure 1)

55 cibles susceptibles de contenir une minéralisation de graphite identifiées

Les cibles seront testées au sol par prospection et échantillonnage Beep-Mat

Dans la ceinture métasédimentaire centrale de la province géologique du Grenville, la minéralisation en graphite est connue pour être associée à divers types et quantités de sulfures, ce qui suggère qu'une réponse géophysique combinée magnétique à haute résolution (« MAG ») et électromagnétique à domaine temporel (« TDEM ») est attendue des unités rocheuses contenant du graphite. La forte corrélation des anomalies TDEM et MAG implique que les minéraux sulfurés magnétiques sont susceptibles de composer au moins une partie des sources d'anomalies. Ces résultats sont considérés comme les premières étapes du développement de campagnes d'exploration de graphite naturel en paillettes.

Belinda Labatte, cheffe de la direction, a déclaré : « Nous sommes très heureux de constater que les levés géophysiques que nous avons réalisés au cours de l'été sur nos nouvelles propriétés de graphite dans la ceinture de Grenville ont donné des résultats très encourageants, avec des occurrences antérieures de graphite visible observées sur plusieurs des claims. Nous avons l'intention d'effectuer un suivi des cibles prospectives identifiées sur les six propriétés par une prospection et un échantillonnage Beep-Map plus tard en 2023. Cette méthode a permis de découvrir le gisement de La Loutre, actuellement au stade de la préfaisabilité. Ces résultats positifs s'inscrivent dans notre stratégie visant à créer une solution régionale responsable pour le développement du graphite naturel en paillettes dans le sud du Québec et nous avons hâte de travailler avec la Première Nation Kitigan Zibi et les communautés locales pour poursuivre le développement de ces propriétés. À Bourier, nous disposons d'un vaste ensemble de claims à explorer et nous poursuivons nos essais antérieurs d'échantillonnage de sol et de surface afin de déterminer les anomalies de pegmatite les plus prometteuses. »

Le levé de 179 km de lignes effectué sur le projet de 28 claims de Boyd, adjacent au gisement historique de graphite de Standard, a identifié 260 anomalies ponctuelles TDEM, dont 65 avaient une réponse conductrice intermédiaire à forte. Sept tendances linéaires TDEM montrent une forte corrélation avec les tendances magnétiques et sont considérées comme des cibles potentielles pour une minéralisation de graphite-sulfure. Trois autres tendances TDEM sont associées à des creux MAG ou ne montrent pas de corrélation claire avec les données magnétiques. Le graphite logé dans des roches marbrières non magnétiques peut être la source de réponses TDEM de ce type.

Le levé héliporté de 175 km de lignes effectué sur le projet Meloche, qui compte 33 claims et est situé à 25 km au sud-est de Mont-Laurier, a permis d'identifier 229 anomalies ponctuelles TDEM, dont 33 ont une réponse conductrice intermédiaire. Deux tendances linéaires TDEM et trois anomalies ponctuelles montrent une forte corrélation avec les tendances magnétiques et sont considérées comme des cibles potentielles pour une minéralisation de graphite-sulfure. Deux de ces cibles correspondent à des indices de surface connus, notamment l'indice du Lac Meloche où le graphite en paillettes visibles a déjà retourné jusqu'à 13,85% de graphite et l'indice du Lac Pimodan-NE où le graphite en paillettes visibles a déjà retourné jusqu'à 10,13% de graphite (voir référence no.2). Une sixième cible est définie par deux anomalies TDEM sur une dépression MAG.

Le levé de 372 km de lignes effectué sur le projet de 69 claims de Dieppe, situé à 55 km au nord de Mont-Laurier, a identifié 320 anomalies ponctuelles TDEM, dont 24 avaient une réponse conductrice intermédiaire à forte. Trois tendances linéaires TDEM montrent une forte corrélation avec les tendances magnétiques et sont considérées comme des cibles potentielles pour une minéralisation de graphite-sulfure. L'une de ces cibles correspond à l'occurrence connue du Lac Dieppe où le graphite en paillettes visibles a déjà donné jusqu'à 11,6 % de graphite (voir référence 1). Trois autres tendances TDEM sont associées à des creux MAG ou ne montrent pas de corrélation claire avec les données magnétiques. Le graphite logé dans des roches marbrières non magnétiques peut être la source de réponses TDEM de ce type.

Le levé de 246 km de lignes effectué sur le projet Ruisseau, qui compte 47 claims et est situé à 50 km à l'ENE de Mont-Laurier, a permis d'identifier 538 anomalies ponctuelles TDEM, dont 204 ont une réponse conductrice intermédiaire à très forte. Onze tendances linéaires TDEM et trois anomalies ponctuelles montrent une forte corrélation avec les tendances magnétiques et sont considérées comme des cibles potentielles pour une minéralisation de graphite-sulfure. Dix autres tendances TDEM sont associées à des creux MAG ou ne montrent pas de corrélation claire avec les données magnétiques. Le graphite logé dans des roches marbrières non magnétiques peut être la source de réponses TDEM de ce type.

Le levé de 315 km de lignes effectué sur le projet de 52 claims de Tremblant, situé à 25 km au sud-est de Mont-Laurier, a identifié 221 anomalies ponctuelles TDEM, dont 31 ont une réponse conductrice intermédiaire. Huit tendances linéaires TDEM montrent une forte corrélation avec les tendances magnétiques et sont considérées comme des cibles potentielles pour une minéralisation de graphite-sulfure.

Le levé de 231 km de lignes effectué sur le projet de 39 claims de North Low, situé à 40 km au nord de Gatineau, a identifié 406 anomalies ponctuelles TDEM, dont 21 avaient une réponse conductrice intermédiaire à forte. Deux tendances linéaires TDEM montrent une forte corrélation avec les tendances magnétiques et sont considérées comme des cibles potentielles pour une minéralisation de graphite-sulfure. Deux autres tendances TDEM sont associées à des creux MAG ou ne montrent pas de corrélation claire avec les données magnétiques. Le graphite logé dans des roches marbrières non magnétiques peut être la source de réponses TDEM de ce type.

Veuillez consulter le site Internet de Lomiko à l'adresse www.lomiko.com pour voir les cartes montrant les cibles potentielles de minéralisation de graphite-sulfure sur chaque bloc de claims.

Mise à jour sur l'exploration du Bourier

La propriété Bourier Lithium est constituée de 203 claims miniers, couvrant 102,6 km2, situés dans la ceinture de roches vertes de Nemiscau. Le programme d'exploration 2022 consistait à 1) intensifier l'échantillonnage de roches en surface dans les zones anomales découvertes lors du programme de terrain 2021, et 2) tester de nouvelles cibles de pegmatite à lithium-césium-tantale (LCT-Pegmatite).

Le programme d'exploration de surface 2022 a permis de confirmer et d'étendre le corridor de pegmatite LCT de 2,5 km de long, orienté vers le sud-ouest, qui coïncide avec le prospect de lithium Lemare appartenant à Critical Elements Lithium Corp. De plus, le programme d'exploration a révélé un nouveau secteur de pegmatite LCT au nord de la propriété Bourier.

En 2023, les activités d'exploration de Lomiko à Bourier se dérouleront en deux phases : 1) une étude de caractérisation lithogéochimique des pegmatites et des roches hôtes, et des réanalyses d'échantillons de sol à l'aide d'un paquet géochimique orienté lithium, et 2) la réalisation de levés de sol dans des zones géologiques favorables au nord et au sud de la propriété Bourier.

Personne qualifiée pour l'exploration du graphite

Le contenu technique présenté dans ce communiqué de presse concernant l'exploration du graphite a été revu par Mark Fekete, P.Geo., qui agit en tant que consultant indépendant de la société en tant que « personne qualifiée », tel que ce terme est défini dans la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Personne qualifiée pour le contenu technique chez Bourier

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées et approuvées par Ludovic Bigot, géologue professionnel (P.Geo No. 01655), une personne qualifiée telle que définie par les directives NI 43-101.

Références

Blain, M. (1990). Rapport sur la campagne d'exploration, été 1990, propriété Kiamak , Ressource Graphicor Inc., https://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/EXAMINE/GM51088/ Nantel, S., Pintson, H. (2002). Géologie de la région du lac Dieppe (310/03), Energie et Ressources naturelles Quebec., RG 2001-16, https://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/EXAMINE/RG200116/RG200116.pdf

A propos de Lomiko Metals Inc.

La société détient des intérêts miniers dans son projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province de Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s'est formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite à gros grains, de type flocon, à partir de matériaux riches en matières organiques, au cours d'un métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié le 29 juillet 2021, une estimation économique préliminaire (EEP) qui indiquait que le projet avait une durée de vie de 15 ans et produisait chaque année 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % de Cg, soit un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport a été préparé en tant que rapport technique conforme à la norme nationale 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc, Hemmera Envirochem Inc, Moose Mountain Technical Services et Metpro Management Inc, collectivement les auteurs du rapport.

En plus de La Loutre, Lomiko travaille avec Critical Elements Lithium Corporation pour obtenir sa participation de 70% dans le projet Bourier, conformément à l'accord d'option annoncé le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec qui consiste en 203 claims, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada près de la région de la Baie James au Québec qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances de minéralisation.

