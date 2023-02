Sinopec lance le plus grand projet chimique d'hydrogène vert à base de charbon au monde en Mongolie intérieure





PÉKIN, HOHHOT et ORDOS, Chine, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a organisé les cérémonies de lancement de son premier projet de démonstration d'hydrogène dans la Région autonome de Mongolie intérieure, le projet d'hydrogène vert éolien-solaire d'Erdos en Mongolie intérieure (le « projet »), le 16 février à Pékin, Hohhot et Erdos.

Le projet exploitera les riches ressources en énergie solaire et éolienne de la région d'Erdos pour produire de l'hydrogène vert directement ; la capacité de production annuelle devrait atteindre les 30 000 tonnes d'hydrogène vert et 240 000 tonnes d'oxygène vert, qui seront employées dans le cadre des initiatives de réduction du carbone prévues par le projet pilote adjacent de transformation intensive du charbon de ZTHC Energy à Erdos.

Véritable jalon franchi dans la feuille de route pour le développement de l'hydrogène de Sinopec qui fait suite à son projet pilote d'hydrogène vert à Kuqa, dans le Xinjiang, en 2021, le projet, qui est le plus important projet chimique d'hydrogène vert à base de charbon au monde, permettra d'accroître la capacité de production chinoise et mondiale d'hydrogène vert, de promouvoir le développement de la chaîne de l'industrie de l'hydrogène vert et de faire progresser les objectifs de la Chine en matière d'énergie verte.

Le projet couvre la production d'énergie éolienne et photovoltaïque, la transmission et la transformation d'énergie, la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, le stockage et le transport d'hydrogène. La capacité installée de production d'énergie éolienne et photovoltaïque atteindra respectivement 450 mégawatts et 270 mégawatts ; la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau atteindra une capacité de 30 000 tonnes par an, et la capacité de stockage d'hydrogène atteindra les 288 000 mètres cubes standard.

Avec un investissement de 5,7 milliards de yuans (828,04 millions de dollars américains), le projet devrait réduire les émissions de carbone de 1,43 million de tonnes par an, et contribuer au PIB à hauteur de 600 millions de yuans (87,17 millions de dollars américains) et en impôts à hauteur de 30 millions de yuans (4,36 millions de dollars américains).

« Le projet est primordial pour garantir la sécurité énergétique de la Chine, construire de nouveaux systèmes énergétiques et faire progresser l'énergie verte et le développement sobre en carbone en Mongolie intérieure, conduisant à une nouvelle feuille de route pour un développement de haute qualité qui accorde la priorité à la conservation écologique et au développement vert », a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec.

Le projet a permis de nombreuses percées technologiques, y compris la production d'hydrogène dans des conditions d'énergie renouvelable fluctuante. En tirant parti des technologies avancées de production d'énergie propre (production d'énergie éolienne et d'hydrogène par électrolyse de l'eau), Sinopec a réduit les coûts de production d'hydrogène et amélioré l'efficacité du système tout en garantissant la sécurité et la fiabilité.

À l'avenir, Sinopec, la plus grande entreprise chinoise de production d'hydrogène, continuera de faire progresser le développement de la chaîne de production d'hydrogène en Chine grâce à la R&D de technologies innovantes, à une feuille de route tournée vers l'avenir et à un plan industriel complet.

