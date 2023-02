Les Canadiens peuvent maintenant s'inscrire à l'avance au programme de conversion du mazout à la thermopompe visant à réduire les coûts de chauffage et la pollution





VANCOUVER, BC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - En plus d'aider les familles à économiser sur leurs factures énergétiques, les thermopompes aident aussi à limiter la pollution et à lutter contre les changements climatiques C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend une mesure de plus pour aider les familles à délaisser le coûteux chauffage au mazout au profit de thermopompes électriques écoénergétiques.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a fait le point sur le programme Subvention pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (CAMT), dont l'annonce a été faite en novembre 2022. À compter d'aujourd'hui, il est désormais possible pour les propriétaires admissibles au pays de s'inscrire à l'avance dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes pour présenter une demande afin d'obtenir une aide fédérale supplémentaire pouvant atteindre jusqu'à 5 000 $ dans le but de remplacer leur système de chauffage au mazout par une thermopompe électrique. On communiquera avec les personnes qui se sont inscrites dès que les modalités définitives du programme seront confirmées au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, l'inscription complète est accessible par l'entremise des partenaires provinciaux à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

Le programme CAMT permet aux ménages à revenus faibles ou moyens qui chauffent actuellement leur maison au mazout d'obtenir du soutien à l'achat de thermopompes électriques pour climat froid. Lorsqu'un propriétaire fait le changement, il peut recevoir jusqu'à 5 000 $ pour l'achat et l'installation d'une nouvelle thermopompe pour climat froid, laquelle lui permettra d'économiser des milliers de dollars chaque année sur les factures de chauffage et contribuera à réduire la pollution.

Cette aide vient s'ajouter à l'aide fédérale pouvant atteindre jusqu'à 5 000 $ qui est offerte dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes (SCMV) - dotée d'un budget de 2,6 milliards de dollars -, qui aide déjà les propriétaires admissibles à rénover leur maison pour réduire leur consommation énergétique et leurs dépenses. Grâce au programme CAMT, les propriétaires à revenu faible ou moyen peuvent être admissibles à un paiement forfaitaire unique pouvant atteindre 10 000 $. Ils pourraient également bénéficier d'une aide financière supplémentaire provenant d'autres programmes provinciaux, territoriaux, fédéraux et de services publics existants, comme ceux qui sont déjà offerts à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

En date du 13 février 2023, plus de 288 000 demandes avaient été reçues, dans le cadre de la SCMV, par l'entremise du portail national et des partenaires provinciaux et territoriaux. Au total, 178 millions de dollars ont été octroyés à 46 000 propriétaires dans le cadre de la SCMV. Ces subventions permettent de réaliser des rénovations écoénergétiques résidentielles partout au pays, notamment l'installation de thermopompes, l'étanchéification des fenêtres, etc.

Les thermopompes représentent également une solution importante en matière d'adaptation aux changements climatiques et elles permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de chauffer leur domicile par temps froid l'hiver et de les rafraîchir au cours de nos étés de plus en plus chauds. L'exécution du programme CAMT aide le gouvernement à honorer son engagement de rendre la vie plus abordable pour les ménages canadiens tout en luttant contre les changements climatiques d'un océan à l'autre.

« Remplacer les systèmes de chauffage résidentiel au mazout par des thermopompes électriques est un bon moyen pour les familles d'économiser de l'argent tout en réduisant la pollution. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a ouvert les pré-inscriptions dans le cadre de la Subvention pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe. En additionnant cette subvention et la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, l'aide financière fédérale accordée pour l'achat d'une thermopompe peut atteindre 10 000 $. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« En aidant la population canadienne à se libérer des fortes fluctuations des coûts du chauffage résidentiel au mazout par l'acquisition d'appareils de chauffage électrique plus abordables, produits au pays, nous faisons économiser aux ménages des milliers de dollars sur leurs factures d'énergie, tout en luttant contre les changements climatiques. Des coûts de chauffage moindres et moins de pollution. Tout le monde y gagne! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

Quelques faits

Les propriétaires de l'Île-du-Prince-Édouard doivent s'inscrire auprès du programme provincial Free Heat Pump Program.

Les propriétaires de la Nouvelle-Écosse doivent s'inscrire à partir du site Web d' EffiencyOne .

. Les thermopompes sont une technologie éprouvée et fiable au Canada . Elles permettent de contrôler le confort d'une maison toute l'année en la chauffant en hiver; la refroidissant en été (les thermopompes peuvent également servir de climatiseurs);et dans certains cas, en chauffant l'eau.

. Elles permettent de contrôler le confort d'une maison toute l'année en la chauffant en hiver; la refroidissant en été (les thermopompes peuvent également servir de climatiseurs);et dans certains cas, en chauffant l'eau. Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires d'économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Par rapport à d'autres sources de chauffage électrique résidentiel, elles sont également deux à trois fois plus efficaces, ce qui signifie des économies plus importantes pour les propriétaires et une réduction de la consommation d'énergie pour les services publics et les réseaux.

En moyenne, les propriétaires qui remplacent le mazout par une thermopompe à air pour climat froid économiseront entre 1 500 $ et 4 700 $ par année sur leur facture énergétique.

4 700 $ par année sur leur facture énergétique. La thermopompe peut également assurer la climatisation en transférant l'air intérieur chaud vers l'extérieur. L'énergie fournie par l'air extérieur est gratuite : les consommateurs ne paient que l'électricité utilisée par le compresseur.

Les thermopompes à air pour climat froid ont été conçues pour fonctionner à des températures bien inférieures au point de congélation, soit jusqu'à -30 °C. Ce phénomène s'explique par la présence d'énergie thermique dans l'air, même à très basse température. Par exemple, l'air à ?18 °C contient encore 85 % de l'énergie thermique de l'air à 21 °C. Ces systèmes sont également capables de passer en mode refroidissement.

Depuis le lancement du Prêt canadien pour des maisons plus vertes le 17 juin 2022, plus de 20 000 propriétaires ont fait une demande de prêt, et plus de 225 millions de dollars d'engagements de prêts ont été pris.

En outre, il sera possible d'obtenir du soutien du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC), annoncé en septembre 2022 par le ministre Steven Guilbeault . Le fonds de remplacement du chauffage résidentiel au mazout du FEFEC fournira jusqu'à 250 millions de dollars aux provinces et aux territoires intéressés à bonifier ou à mettre en place des programmes pour aider les ménages à faible revenu à délaisser le mazout au profit de sources de chauffage à faibles émissions. De cette somme, environ 120 millions de dollars iront aux provinces de l'Atlantique, car l'utilisation du mazout pour le chauffage résidentiel y est beaucoup plus répandue. On met actuellement la dernière main aux accords sur les programmes de distribution des fonds dans chaque province et territoire, en vue de commencer à distribuer les fonds en 2023-2024.

