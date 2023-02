Suspension de la négociation par l'OCRCVM - EAC

Ce jeudi 23 février de 11 h à 13 h, quelques centaines d'employés de l'Institut Philippe-Pinel, épaulés par des membres d'autres syndicats et de leur famille, manifesteront devant l'établissement. Magali Picard, présidente de la FTQ, sera sur place...

Ocean Tomo Transactions, une société de J.S. Held, a annoncé la vente de plus de 250 oeuvres protégées par les droits d'auteurs et d'autres oeuvres littéraires actuellement détenues par POW! Entertainment, au moyen d'un avis public d'aliénation en...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Earth Alive Clean Technologies Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : EAC Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 14 h 16 L'OCRCVM peut...