Le réseau de captage et de stockage du carbone de l'Alliance nouvelles voies passe au stade de la conception





CALGARY, Alberta, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les travaux d'ingénierie et de terrain progressent rapidement afin de soutenir une demande de réglementation à venir plus tard cette année pour le réseau de captage et de stockage du carbone (CSC) proposé par l'Alliance nouvelles voies. Ce projet est à la base des ambitions de carboneutralité des six plus grandes entreprises de sables bitumineux du Canada qui composent l'Alliance.



Les membres de l'Alliance nouvelles voies ont attribué un contrat de 10 millions de dollars à Wood, une société mondiale d'ingénierie et de conseil, afin d'élaborer les plans détaillés d'une ligne de transport de CO 2 de 400 kilomètres qui reliera éventuellement plus de 20 installations de sables bitumineux à un centre de stockage permanent du carbone dans la région de Cold Lake, en Alberta.

«?Ce travail visant à faire progresser l'un des plus grands réseaux de captage et de stockage de carbone au monde nous rapproche encore un peu plus de notre objectif de réduction des émissions pour 2030 et de notre objectif ultime de carboneutralité d'ici à 2050 dans nos installations de production?», déclare Kendall Dilling, président de l'Alliance nouvelles voies.

«?Il y a eu d'importants travaux d'évaluation de l'environnement et du sous-sol réalisés en vue de notre proposition de centre de stockage géologique souterrain, et nous sommes impatients de voir les détails de conception de la ligne de transport alors que nous préparons notre demande à l'Alberta Energy Regulator.?»

Les travaux d'ingénierie de Wood se concentreront sur la ligne de transport principale qui reliera les 14 premières installations de sables bitumineux au centre de stockage. Ils comprennent des détails tels que la taille des tuyaux, les matériaux utilisés, la conception des stations de surveillance et le tracé. Dans la mesure du possible, la ligne de transport suivra les droits de passage des pipelines existants.

Ces informations contribueront également à l'estimation des coûts d'investissement et d'exploitation totaux de la ligne de transport. Avec le cofinancement prévu des gouvernements, l'Alliance nouvelles voies prévoit que 16,5 milliards de dollars seront investis dans le réseau de CSC.

Ce seul projet devrait permettre de réduire les émissions nettes de dioxyde de carbone d'environ 10 à 12 millions de tonnes par an d'ici à 2030 dans 14 installations, soit environ la moitié de l'objectif de 22 millions de tonnes par an fixé par l'Alliance d'ici à la fin de la décennie.

«?La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une partie essentielle de notre avenir énergétique. La collaboration et l'innovation soutenues par les membres de l'Alliance nouvelles voies constituent une réponse directe face à l'augmentation des émissions dans le monde et permet tout de même de maintenir l'approvisionnement énergétique nécessaire à partir de ces actifs importants?», déclare John Day, vice-président principal du pétrole et du gaz, Amériques, chez Wood.

«?Wood est un chef de file reconnu dans le domaine du captage du carbone et des pipelines de dioxyde de carbone, et nous aidons les projets de réduction des émissions depuis des décennies. Notre connaissance détaillée des sables bitumineux canadiens et de leurs organisations productrices nous permet d'avoir un impact significatif sur ce projet qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada et ailleurs.?»

Contexte

Mises à jour du projet :

Un travail important est en cours sur le programme environnemental du CSC, impliquant 135 experts allant des biologistes de la vie aquatique et de la faune aux archéologues et paléontologues, qui ont passé plus de 1?600 heures sur le terrain à travailler pour réduire au minimum les perturbations environnementales. La collecte de données se poursuivra tout au long de l'année 2023 pour documenter les conditions et les variations d'une saison à l'autre.

Une évaluation souterraine détaillée des caractéristiques et propriétés géologiques de la plateforme de stockage proposée est en cours.

Prise d'un engagement dès le départ auprès de plus de 20 communautés autochtones se trouvant le long du réseau proposé de transport et de stockage du CO 2 et garantie de s'engager concrètement tout au long du cycle des activités du réseau.

et garantie de s'engager concrètement tout au long du cycle des activités du réseau. Douze études de faisabilité sur le captage du carbone impliquant des entreprises membres ont été menées sur des sites de sables bitumineux, et les travaux d'ingénierie progressent.

Les travaux d'ingénierie détaillés sur le centre de séquestration sont en bonne voie.



Tous ces travaux sont nécessaires pour soutenir la demande d'homologation de l'Alliance nouvelles voies, attendue pour le quatrième trimestre de 2023.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent en apprendre davantage sur le plan de l'Alliance nouvelles voies et la collaboration sans précédent entre toutes les parties prenantes afin de développer et de déployer des technologies qui visent à réduire les émissions en visitant le https://pathwaysalliance.ca/fr/mettons-ca-au-clair/ .

Relations avec les médias :

Alliance nouvelles voies

Jerrica Goodwin, Conseillère principale, Relations avec les médias

Courriel : [email protected]



Wood

Sonia McRae, Directrice des communications, Marketing

Courriel : [email protected]



Mise en garde

Les énoncés d'événements ou d'états futurs présentés dans ce communiqué, y compris les projections, objectifs, attentes, estimations et plans d'affaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme atteindre, aspiration, croit, anticipe, prévoit, propose, planifie, objectif, prédit, cible, estimé, s'attend à, prévision, vision, stratégie, perspective, calendrier, futur, continue, probable, pourrait, devrait, sera et (ou) des références semblables à des résultats dans le futur. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué incluent notamment, mais sans s'y limiter, des références à ce qui suit : la viabilité, l'échéancier et l'impact de la collaboration de l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres et le développement de l'Initiative soutenant un avenir carboneutre; le soutien de l'Initiative par les gouvernements de l'Alberta et du Canada; la capacité de permettre une production pétrolière carboneutre et de préserver la contribution économique de l'industrie; le déploiement de technologies visant à réduire les émissions de GES; la capacité à créer des emplois, à accélérer le développement du secteur des technologies propres, à procurer des avantages à d'autres secteurs et à aider à maintenir la qualité de vie des Canadiens; et la réalisation d'investissements économiques pour assurer une transition réussie vers un monde carboneutre et générer une valeur ajoutée à long terme pour les actionnaires. Toutes les références à la carboneutralité dans cette annonce s'appliquent aux émissions provenant de l'exploitation des sables bitumineux (définies comme des émissions de portée 1 et de portée 2).



Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses au moment où ces énoncés ont été formulés. Les résultats futurs réels, y compris les attentes et hypothèses concernant la croissance de la demande et la source, l'approvisionnement et le bouquet énergétiques; la quantité et l'échéancier des réductions des émissions; l'adoption et l'impact de nouvelles installations ou technologies, y compris sur la réduction des émissions de GES; les plans, échéanciers, coûts, capacités et évaluations techniques des projets, et la capacité à exécuter efficacement ces plans et exploiter les actifs; que le soutien des gouvernements de l'Alberta et du Canada pour l'Initiative sera fourni; les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris celles touchant les changements climatiques et les restrictions liées à la COVID-19; les taux de production, la croissance et la composition de celle-ci; les conditions générales du marché; et les dépenses en capital et environnementales pourraient différer de façon importante en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les changements au niveau local, régional ou mondial apportés à l'offre et à la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques et le prix qui en découle, les impacts différentiels et sur la marge; les événements politiques ou réglementaires, incluant les changements à la loi ou aux mesures et politiques du gouvernement en lien avec la COVID-19; la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers, incluant pour les nouvelles technologies; le manque de soutien requis du gouvernement de l'Alberta et du gouvernement du Canada; les risques environnementaux inhérents aux activités de production et d'exploitation pétrolières et gazières; les règlements environnementaux, incluant le règlement sur les changements climatiques et les GES et les changements apportés à ces règlements; la disponibilité et l'affectation du capital; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de services tiers; les difficultés opérationnelles ou techniques non anticipées; les calendriers et la gestion des projets et l'achèvement des projets dans les délais; les analyses et le rendement des gisements; les développements technologiques non planifiés; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité à amener les nouvelles technologies à une échelle commerciale à un prix concurrentiel; les risques et dangers opérationnels; les conditions économiques générales, incluant l'occurrence et la durée des récessions économiques; et les autres facteurs auxquels les sociétés font référence dans leurs plus récents rapport annuel et rapport de gestion respectifs, le cas échéant.



Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres aux entreprises. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur accorder une confiance indue. L'Alliance nouvelles voies et ses sociétés membres ne prennent aucune obligation quant à la mise à jour des renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, sauf si une loi applicable l'exige.

