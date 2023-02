Xylem met au défi les jeunes innovateurs de contribuer à solutionner la crise mondiale de l'eau





Le spécialiste mondial des technologies de l'eau Xylem (NYSE:XYL) invite les étudiants du monde entier à rejoindre sa mission consistant à relever les défis liés à l'eau en s'inscrivant à l'édition 2023 du Global Student Innovation Challenge. L'initiative invite les lycéens et étudiants âgés de 13 à 25 ans à concourir pour des prix en développant des solutions innovantes pour les plus importants problèmes liés à l'eau dans le monde. La date limite pour les inscriptions au défi de cette année est le 1er mars.

« Des tempêtes et inondations dévastatrices aux sécheresses et polluants, les communautés et économies locales, partout dans le monde, ressentent les effets des problèmes croissants liés à l'eau », a déclaré Patrick Decker, président et chef de la direction de Xylem. « En impliquant des étudiants et en favorisant l'innovation, nous avons le pouvoir d'inverser la tendance de la crise mondiale de l'eau. Notre Student Innovation Challenge constitue une opportunité de réunir les jeunes esprits les plus brillants du monde et de mettre à profit leur passion commune pour l'innovation pour nous aider à façonner un avenir meilleur. »

Dans le cadre de l'initiative, qui fait partie de Xylem Ignite, le programme pour la jeunesse mondial de Xylem, des étudiants et leurs équipes peuvent gagner des prix en espèces pour leur projet tout en recevant un soutien d'experts réputés dans le secteur de l'eau. Les étudiants concourent dans la catégorie lycée ou la catégorie université, 5 000 dollars seront attribués au meilleur projet dans chaque catégorie.

Les défis 2023 sont axés sur : l'impact sur l'eau de la production d'hydrogène propre, le thème "de la sensibilisation à l'action", la prévention de la pollution des voies d'eau en utilisant la science des données et le lien eau-énergie-émissions dans les bâtiments. La date limite pour les soumissions de projets est le 22 avril, et les vainqueurs seront annoncés dans le courant de l'été.

L'an dernier, plus de 800 lycéens et étudiants de plus de 50 pays ont participé. L'équipe SWiFT de Santa Clara, en Californie, a reçu le grand prix 2022 dans la catégorie lycée pour son projet visant à allonger la durée de vie des pompes à eau manuelles qui sont couramment utilisées pour l'accès à l'eau dans les communautés rurales.

L'équipe AquaFlo du Canada a remporté le grand prix 2022 dans la catégorie université pour sa conception de deux solutions techniques permettant d'informer les utilisateurs lorsqu'une pompe hydraulique manuelle est hors service. Leurs concepts incluent une application mobile et un système de service de messagerie automatisé.

« Les étudiants qui ont réussi le Global Student Innovation Challenge de Xylem figurent parmi les meilleurs et les plus brillants », a affirmé Austin Alexander, vice-président en charge du développement durable et de l'impact social chez Xylem. « Leurs idées ont le potentiel de transformer l'impact de l'eau sur notre société. Nous avons le privilège de pouvoir cultiver et encourager leur talent, de sorte que les futures générations puissent bénéficier de leurs réflexions et idées innovantes. »

Pour en savoir plus et pour vous inscrire au Global Student Innovation Challenge de Xylem, visitez innovationchallenge.xylem.com.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s'est engagé à relever les défis critiques liés à l'eau et aux infrastructures grâce à l'innovation. Nos plus de 17 000 employés issus de la diversité ont généré des revenus de 5,5 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser leur gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés dans plus de 150 pays à sécuriser leur approvisionnement en eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com.

