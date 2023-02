Solutions Will et BrainBox AI joignent leurs forces pour accélérer les réductions de gaz à effet de serre (GES) des bâtiments commerciaux en facilitant leur monétisation sur les marchés volontaires du carbone





BELOEIL, QC, le 22 févr. 2023 À la base de cette entente réside le constat commun de la nécessité d'accélérer la réduction de consommation d'énergie et des émissions carbone des bâtiments. Un secteur économique qui contribue à près de 40% des GES à l'échelle mondiale1. Ce partenariat vise donc à accélérer l'inscription des bâtiments qui s'engagent nouvellement dans la lutte contre le changement climatique en stimulant et en monétisant les réductions de GES qui leur sont associées. Dans le but d'offrir des avantages environnementaux et financiers aux propriétaires de bâtiments, Solutions Will et BrainBox AI joignent leurs expertises complémentaires pour créer une offre unique qui combine la solution d'intelligence artificielle (IA) de gestion des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) de BrainBox AI aux Communautés Durables du Québec et de l'Ontario de Solutions Will pour donner accès aux marchés volontaires du carbone (MVC). Les partenaires envisagent d'étendre les Communautés Durables à l'échelle mondiale.

La solution de BrainBox AI, alimentée par l'IA, s'associe au système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) existant d'un bâtiment pour optimiser en temps réel la consommation d'énergie et les émissions associées. Grâce à un grand nombre de données internes et externes, l'IA peut contrôler de manière autonome le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, le rendant plus intelligent, plus écologique et plus efficace. En conséquence, BrainBox AI réduit la consommation d'énergie des bâtiments jusqu'à 25 % et leur empreinte carbone jusqu'à 40 %, tout en améliorant le confort des occupants.

Solutions Will est quant à elle une entreprise spécialisée sur le MVC. Grâce à ses Communautés Durables régionales (clusters), elle rassemble les petits réducteurs de GES, stimule leurs réductions de GES, facilite leur accès au MVC et monétise leurs efforts de réduction par la vente de crédits carbone. Avec son rôle de propulseur de décarbonisation pour les PME, les OBNL et les collectivités, l'entreprise a déjà contribué à la réduction de plus de 6,4 millions de tonnes de GES (CO 2 e) entre 2010 et 2019. C'est une solution d'économie locale et de partage qui fonctionne dans une logique de cercle vertueux, favorisant l'action climatique volontaire et communautaire.

Martin Clermont, président de Solutions Will a notamment déclaré sur ce partenariat : "BrainBox AI est un partenaire de premier plan pour Solutions Will. Par le développement d'une technologie révolutionnaire, BrainBox AI démocratise non seulement les bonnes pratiques en termes d'efficacité énergétique des bâtiments, mais va bien au-delà grâce à la prise de décision automatisée mais adaptée à chaque bâtiment, et en fournissant des outils de monitoring associés pour le pilotage éco-responsable. A l'instar de Solutions Will, Brainbox AI allie la décarbonisation, la responsabilité corporative et la réalité économique pour accélérer l'atteinte du net zéro carbone. L'action climatique est la mission première de Solutions Will, et nous sommes ravis de partager cette vision commune avec notre partenaire. Finalement, ce partenariat devrait permettre d'accélérer les adhésions de bâtiments à nos Communautés Durables du Québec et de l'Ontario, et ainsi maximiser l'impact écologique de notre modèle d'affaires".

Nicolas Bossé, Chef de la transition énergétique chez BrainBox AI, a déclaré : "Solutions Will est un joueur d'avant-garde dans le domaine de la création et la certification de crédits carbones compensatoires ancrée dans l'opération efficiente des édifices commerciaux. Ce partenariat permettra au secteur immobilier de contribuer positivement à la décarbonisation de l'économie, initialement celle du Québec et de l'Ontario, avec une vision commune d'expansion à l'échelle mondiale. La mutualisation des produits offerts par Solutions Will et BrainBox AI s'ajoute au continuum de valeur offert au secteur immobilier dans un cadre de décarbonisation économiquement rentable."

Ce partenariat vise à catalyser et accélérer l'atteinte des objectifs climatiques et économiques dans le secteur immobilier commercial, de manière concrète et ambitieuse.

____________________________ 1 Selon Forbes: https://www.forbes.com/sites/davidcarlin/2022/04/05/40-of-emissions-come-from-real-estate-heres-how-the-sector-can-decarbonize/?sh=586d3f1a63b7

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l'environnement bâti, sa consommation d'énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu'innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC de BrainBox AI, qui change la donne, tire parti de l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'énergie, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) et l'Université McGill. Pour plus de renseignements visitez le site web. www.brainboxai.com

Solutions Will Inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp, dont le siège social est situé à Beloeil, au Québec. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) par l'entremise de ses Communautés Durables. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle s'articule autour de deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone en mettant en commun des projets locaux de réduction de GES réalisés par des PME, des municipalités et des OBNL, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires suite à la vente de crédits carbone par WILL. Le nom de l'entreprise reflète sa volonté de promouvoir des initiatives climatiques volontaires, au-delà des pratiques habituelles et des réglementations gouvernementales. WILL reverse 10 % de son bénéfice net à des projets communautaires soutenant le développement durable.

La CD est un modèle de démocratisation de l'accès aux marchés volontaires du carbone qui est validé sous le programme VCS administré par l'organisme VERRA. En 2012, la méthodologie associée VM0018 a été validée et certifiée par VERRA. C'est la première méthodologie de projet d'agglomération au monde (Énergie, Déchet et bientôt Transport), validé par Verra. Cette méthodologie encadre les types de microprojets éligibles, selon les standards de qualité de Verra mais aussi selon les critères de qualité additionnels de Solutions Will, comme la localisation.

En appliquant les bonnes pratiques de qualification et de quantification des réductions que sont le comptage unique, la permanence, l'estimation conservatrice, l'additionalité et la non-association avec des dommages sociaux et environnementaux, les CD sont par nature faites pour générer des crédits carbones de haute qualité. En juillet 2020, CD obtenait le label Solar Impulse, récompensant les solutions efficaces et rentables pour protéger l'environnement.

SOURCE Les Solutions Will

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 07:35 et diffusé par :