Sercanto a atteint une capacité de livraison de 90 % et une augmentation du chiffre d'affaires de 10 % grâce à la solution d'e-mails de Netcore Cloud





Netcore Cloud a contribué à une augmentation de 33 % du taux d'ouverture avec l'API Email et a permis à la marque d'atteindre 95 % des utilisateurs de Gmail

MADRID, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Le moteur de recherche vertical pour les annonces d'emploi, Sercanto, a récemment constaté une augmentation stupéfiante de 33 % de son taux d'ouverture après être passé du marketing par e-mail traditionnel à l'API Email de Netcore Cloud. Le taux de réception est quant à lui passé de 75 à 90 % et l'entreprise a atteint 95 % de leur audience Gmail. La société a également vu son chiffre d'affaires refléter l'impact positif de cette intégration.

Basée en Italie, Sercanto se concentre principalement sur les offres d'emploi de plus de 30 pays grâce à son vaste catalogue dynamique et à ses connexions. Les e-mails sont l'un de ses principaux canaux de communication avec sa base d'utilisateurs exigeants et en constante augmentation. Les utilisateurs de Gmail représentaient 95 % de leur base de données globale. Cependant, l'entreprise était constamment confrontée au problème du faible taux de placement dans la boîte de réception, car ses e-mails étaient envoyés dans les spams, ce qui rendait ces consommateurs inaccessibles à la marque. Pour résoudre ces problèmes et augmenter efficacement la qualité de l'engagement des utilisateurs, l'entreprise a fait appel au pionnier de l'e-mail, Netcore Cloud, pour son expertise de l'API Email.

Abithab Bhaskar, PDG ? CEO International chez Netcore Cloud, a déclaré : « Les boîtes de réception sont encombrées aujourd'hui. Nous recevons plus d'e-mails que nous ne pouvons en lire. En plus de la livraison ultrarapide des e-mails, l'API Email de Netcore utilise l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour maximiser l'efficacité. Par conséquent, elle garantit que vos e-mails atterrissent en haut des boîtes de réception au bon moment grâce à l'optimisation du temps d'envoi. »

Et d'ajouter : « En utilisant nos capacités d'IA, Sercato a réussi à augmenter sa probabilité d'engagement et à gagner l'attention des utilisateurs au moment où les consommateurs sont les plus attentifs à leurs e-mails. Cela s'est traduit par notre succès commun. Nous sommes impatients de continuer à donner à la marque les moyens de créer des expériences plus engageantes et immersives dans les jours à venir. »

Réaffirmant cette réussite, Gianni Succu, responsable du marketing par e-mail et notification push, a déclaré : « La relation entre Sercanto et Netcore Cloud a été pleine de surprises agréables et les points forts ont été très satisfaisants. Nos taux de placement dans les boîtes de réception ont augmenté et sont restés constants, ce qui a entraîné une hausse du chiffre d'affaires. Comme nous apprécions l'expertise et la synergie de l'équipe Netcore qui gère nos demandes, nous recommandons aux autres entreprises de tenter l'expérience Netcore. »

L'API Email de Netcore a connu une popularité croissante auprès des grandes marques au cours des dernières années. De grandes marques, dont Jack & Jones, Crocs, ONLY, Vero Moda, Woodland et William Penn, utilisent activement cette plateforme et en tirent profit.

À propos de Netcore Cloud :

Netcore Cloud est une entreprise SaaS qui aide les marques et les spécialistes du marketing B2C à créer des expériences client innovantes alimentées par l'IA à chaque point de contact du parcours du client. La plateforme marketing full-stack de Netcore Cloud permet des expériences digitales hautement personnalisées , facilement évolutives, et fournit des analyses exploitables, des rapports en temps réel et des solutions rapides à mettre en oeuvre sur tous les canaux. Les marques qui utilisent Netcore Cloud peuvent avoir une vue unifiée de leurs clients et optimiser leur expérience utilisateur.

Basée à Mumbai, en Inde, et disposant de 11 bureaux aux États-Unis, à Singapour, en Malaisie, au Nigeria, en Indonésie, aux Émirats Arabes Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, Netcore Cloud compte plus de 6 500 clients dans le monde. Elle envoie plus de 20 milliards d'e-mails par mois et suit plus de 120 Milliards d'événements marketing chaque année. Netcore Cloud est un partenaire de confiance dans tous les secteurs d'activité que suivent certaines des marques les plus respectées comme MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut et McDonald's.

Pour plus d'informations, consultez https://netcorecloud.com/ .

