5N Plus présente ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022





Projections du BAIIA ajusté1 pour l'exercice 2023 et l'exercice 2024 incluses

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre (« T4 2022 ») et l'exercice (« E 2022 ») clos le 31 décembre 2022. Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

Grâce à sa stratégie axée sur les marchés finaux et les partenariats commerciaux porteurs de valeur, la Société a réalisé des progrès considérables au cours de l'exercice 2022 en concluant des ententes stratégiques dans des secteurs à croissance rapide, tout en abandonnant le secteur des matériaux de catalyse et d'extraction à faible marge. Elle est ainsi en bonne position pour poursuivre sur sa lancée et affermir son leadership sur le marché dans les secteurs prometteurs où elle mène ses activités, comme en témoigne son carnet de commandes1, qui se situait à un niveau historiquement élevé au 31 décembre 2022.

La Société a également répondu sans attendre aux pressions inflationnistes et à celles exercées sur les coûts liés à l'énergie tout au long de l'exercice 2022, en mettant rapidement en oeuvre le premier volet de son programme d'excellence commerciale visant à atténuer l'incidence négative de l'inflation sur les marges réalisées sur les produits. Cela a donné lieu à une amélioration séquentielle des marges brutes ajustées1 consolidées, lesquelles ont atteint 26,7 % au quatrième trimestre de 2022, en regard de 21,9 % au premier trimestre de 2022.

Faits saillants pour le quatrième trimestre de 2022

Pour le quatrième trimestre de 2022, les produits ont atteint 61,0 M$, comparativement à 64,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à l'arrêt progressif des activités de Tilly, en Belgique, suivi du dessaisissement de la filiale. Pour l'exercice 2022, les produits ont augmenté de 26 % pour atteindre 264,2 M$, comparativement à 210,0 M$ pour l'exercice précédent, soutenus par l'acquisition d'AZUR SPACE Solar GmbH (« AZUR ») ainsi que par l'augmentation de la demande sur les marchés de l'énergie renouvelable pour le secteur Semiconducteurs spécialisés et la demande dans les segments des produits pharmaceutiques et des soins de santé pour le secteur Matériaux de haute performance.

Pour le quatrième trimestre de 2022, la Société a généré un BAIIA ajusté de 6,7 M$ par rapport à 10,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, AZUR ayant réalisé la presque totalité de son BAIIA ajusté annuel pour l'exercice 2021 au cours des mois qui ont suivi son acquisition par la Société. Pour l'exercice 2022, la Société a généré un BAIIA ajusté de 30,0 M$, atteignant ainsi l'extrémité supérieure de sa fourchette de projections pour l'exercice 2022, par rapport à 28,2 M$ pour l'exercice précédent, malgré les effets négatifs du conflit entre la Russie et l' Ukraine au premier trimestre de 2022, la hausse de l'inflation et l'arrêt progressif des activités à Tilly, en Belgique, suivi du dessaisissement de la filiale.

Pour le quatrième trimestre de 2022, la Société a comptabilisé une perte sur dessaisissement de 7,8 M$ découlant de l'arrêt progressif, en cours d'année, des activités à Tilly, en Belgique, et du dessaisissement subséquent de la filiale réalisé en décembre 2022. La Société a également comptabilisé des coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration de 3,2 M$, principalement en lien avec cette transaction.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes 1 représentait 253 jours de produits annualisés, soit une hausse de 61 jours par rapport au carnet de commandes du trimestre précédent, et une hausse de 32 jours par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable aux négociations fructueuses de contrats à long terme dans le secteur Semiconducteurs spécialisés.

La dette nette1 s'établissait à 78,3 M$ au 31 décembre 2022, en baisse par rapport à 80,1 M$ à la fin de l'exercice précédent.

_______________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes auxIFRS »



« Je suis satisfait du travail que nous avons accompli en tant qu'équipe au cours de l'exercice 2022, en dépit des obstacles et des défis constants que nous oppose le marché. La mise en oeuvre de notre stratégie visant à accroître les volumes et améliorer la structure de nos coûts et la composition de nos produits a été un succès et s'est traduite par la croissance de nos principaux secteurs. Avec notre retrait des secteurs d'activité à faible marge et nos investissements dans les secteurs innovants des semiconducteurs spécialisés et des matériaux de haute performance, nous sommes bien positionnés pour l'avenir et continuerons de concentrer nos efforts sur les partenariats clients à valeur ajoutée et de mettre à profit notre expertise unique dans des secteurs critiques », déclare Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

Perspectives

Dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, 5N Plus demeure le seul fournisseur mondial viable, à l'extérieur de la Chine, de composés semiconducteurs de très grande pureté qui sont utilisés dans une vaste gamme de technologies critiques essentielles à la vie des gens. Grâce à une demande sans précédent, notamment pour des applications dans les secteurs de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire, la Société est bien positionnée pour déployer le plein potentiel de son offre améliorée de produits, et elle investit dans ses activités pour être prête à répondre à une hausse exceptionnelle de la demande dans les années à venir.

La Société jouit d'une position unique pour jouer un rôle important dans la nouvelle technologie de détection à comptage de photons pour les tomodensitomètres, qui est en voie de révolutionner l'imagerie médicale à moyen terme. Elle continue également d'explorer d'autres occasions qui pourraient se présenter sur le marché pour ce qui est de ses semiconducteurs spécialisés, nommément dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

Dans le secteur Matériaux de haute performance, la direction s'attend à ce que ses produits pharmaceutiques et de soins de santé continuent de générer une rentabilité élevée et des flux de trésorerie constants. La Société continuera de privilégier les bons segments dans le secteur pour élargir sa composition de produits sur des marchés finaux attrayants.

La Société continuera aussi de mettre en oeuvre des initiatives axées sur l'optimisation opérationnelle, au besoin, pour avantager 5N Plus et soutenir sa croissance interne, tout en demeurant à l'affût des occasions de fusions et d'acquisitions.

Compte tenu de ses investissements dans des secteurs présentant un fort potentiel de croissance, jumelés à une demande sans précédent dans des marchés finaux clés et à une composition simplifiée des produits et des activités, la direction s'attend à ce que le BAIIA ajusté1 projeté s'établisse entre 35 M$ et 40 M$ pour l'exercice 2023, avec un apport plus élevé pour le second semestre de l'exercice, et entre 45 M$ et 50 M$ pour l'exercice 2024.

Forte de son programme d'excellence commerciale et de ses investissements dans des marchés porteurs de valeur à forte croissance, 5N Plus est déterminée à répondre à la demande des clients et à poursuivre sur sa lancée, en tirant pleinement parti de sa stratégie.

_______________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».



Conférence téléphonique

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 22 février 2023, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com .

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 416-764-8659

: 416-764-8659 Numéro sans frais : 1-888-664-6392

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 39552820

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 1er mars 2023. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-390-0541, puis saisissez le code 552820.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2022 de 5N Plus daté du 21 février 2023, qui peut être consulté sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action)





2022 2021



$ $ Produits

264 223 209 990 Coût des ventes

215 715 171 214 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

28 565 21 883 Autres charges (produits), montant net

32 997 4 022



277 277 197 119 Résultat d'exploitation

(13 054) 12 871







Charges financières





Intérêt sur la dette à long terme

5 466 2 865 Intérêts théoriques et autres (produits) charges d'intérêts

(274) 848 Pertes de change et au titre de dérivés

42 418



5 234 4 131 Résultat avant impôt sur le résultat

(18 288) 8 740 Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible

6 865 5 580 Différé

(2 154) 50



4 711 5 630 Résultat net

(22 999) 3 110







Résultat par action

(0,26) 0,04 Résultat de base par action

(0,26) 0,04 Résultat dilué par action

(0,26) 0,04

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.



5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS

(en milliers de dollars américains)





31 décembre 2022 31 décembre 2021



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

42 691 35 940 Créances

32 872 42 098 Stocks

86 254 95 526 Impôt sur le résultat à recevoir

5 488 5 054 Autres actifs courants

19 857 16 904 Total de l'actif courant

187 162 195 522 Immobilisations corporelles

77 951 81 526 Actifs au titre de droits d'utilisation

30 082 32 198 Immobilisations incorporelles

31 563 40 474 Goodwill

11 825 13 841 Actifs d'impôt différé

6 002 7 007 Autres actifs

3 400 3 022 Total de l'actif non courant

160 823 178 068 Total de l'actif

347 985 373 590







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

40 200 46 454 Impôt sur le résultat à payer

8 780 5 615 Passifs financiers dérivés

- 109 Partie courante des produits différés

11 730 10 394 Partie courante des obligations locatives

2 136 2 487 Total du passif courant

62 846 65 059 Dette à long terme

121 000 116 000 Passifs d'impôt différé

6 959 7 645 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

11 643 17 231 Obligations locatives

28 266 30 153 Produits différés

2 354 - Autres passifs

2 141 1 255 Total du passif non courant

172 363 172 284 Total du passif

235 209 237 343







Capitaux propres

112 776 136 247 Total du passif et des capitaux propres

347 985 373 590











Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration, de la dépréciation des actifs non courants, de la perte sur le dessaisissement d'une filiale, de la perte sur la sortie d'actifs détenus en vue de la vente et de l'amortissement. 5N Plus a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

(en milliers de dollars américains) T4 2022 T4 2021 E 2022 E 2021

$ $ $ $ Produits 61 042 64 556 264 223 209 990 Charges d'exploitation (69 261) (60 018) (277 277) (197 119) Résultat d'exploitation (8 219) 4 538 (13 054) 12 871 (Recouvrement) charge au titre de la rémunération à base d'actions (171) (460) 999 689 Coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration 3 210 1 644 3 823 2 144 Dépréciation des actifs non courants - - 12 478 - Perte sur le dessaisissement d'une filiale 7 834 - 7 834 - Perte sur la sortie d'actifs détenus en vue de la vente - - 216 - Amortissement 4 051 4 364 17 732 12 535 BAIIA ajusté 6 705 10 086 30 028 28 239 Marge du BAIIA ajusté 11,0 % 15,6 % 11,4 % 13,4 %



La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

(en milliers de dollars américains) T4 2022 T4 2021 E 2022 E 2021

$ $ $ $ Total des produits 61 042 64 556 264 223 209 990 Coût des ventes (47 909) (53 090) (215 715) (171 214) Marge brute 13 133 11 466 48 508 38 776 Amortissement inclus dans le coût des ventes 3 155 3 515 14 208 10 539 Marge brute ajustée 16 288 14 981 62 716 49 315 Pourcentage de marge brute ajusté 26,7 % 23,2 % 23,7 % 23,5 %



Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N Plus à maintenir et à accroître ses produits.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute nouvelle mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N Plus.

(en milliers de dollars américains) Au 31 décembre 2022 Au 31 décembre 2021

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 121 000 116 000 Obligation locative, y compris la partie courante 30 402 32 640 Sous-total de la dette 151 402 148 640 Obligation locative, y compris la partie courante (30 402) (32 640) Total de la dette 121 000 116 000 Trésorerie et équivalents de trésorerie (42 691) (35 940) Dette nette 78 309 80 060

