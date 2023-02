Gestion mondiale d'actifs CI élargit sa gamme de stratégies d'options d'achat couvertes avec un nouveau FNB et quatre fonds communs de placement





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce le lancement d'une nouvelle série de fonds de placement à options d'achat couvertes, dont un FNB axé sur le secteur des services publics. Le FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI commence à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous les symboles CUTL (parts ordinaires couvertes) et CUTL.B (parts ordinaires non couvertes).

GMA CI lance également quatre fonds communs de placement basés sur sa gamme existante de FNB à options d'achat couvertes CI. Les nouveaux fonds, qui investiront dans les titres de leurs FNB sous-jacents respectifs, sont les suivants :

« Nos fonds d'options d'achat couvertes offrent aux investisseurs de nouvelles occasions dans des marchés difficiles », a déclaré Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la distribution pour GMA CI. « Ils génèrent un revenu régulier et offrent une certaine protection contre les baisses tout en maintenant une exposition au potentiel de hausse d'un portefeuille de sociétés de haute qualité. Avec ces nouveaux fonds, nous offrons des options supplémentaires pour accéder à cette stratégie précieuse et éprouvée. »

Ces fonds arrivent à point nommé, car les périodes de volatilité accrue du marché ont tendance à entraîner une hausse des primes des options d'achat, ce qui augmente le revenu généré par cette stratégie. « Les investisseurs en options d'achat couvertes sont payés pour tolérer la volatilité », a déclaré M. Ratnavel.

Les avantages des fonds d'options d'achat couvertes de GMA CI sont les suivants :

Une exposition ciblée aux plus grandes entreprises des secteurs clés.

Un flux de revenus fiscalement avantageux généré par la vente d'options d'achat couvertes.

Un certain degré de protection contre les baisses, car le revenu de la prime aide à compenser toute baisse potentielle des prix dans le portefeuille.

Une participation à l'appréciation du capital des titres du portefeuille, car les FNB à options d'achat couvertes GMA CI vendront des options d'achat sur environ 25 % du portefeuille, et environ 75 % resteront entièrement investis.

L'expertise professionnelle de l'équipe de GMA CI, qui possède une vaste expérience dans la gestion des stratégies d'options d'achat couvertes.

Une stratégie d'options d'achat couvertes consiste à vendre un contrat d'option d'achat tout en détenant un nombre équivalent des titres sous-jacents. Les primes de l'option fournissent un revenu supplémentaire. Toutefois, lorsque les prix des placements sous-jacents sont en hausse, les gains à la hausse sont limités parce que les acheteurs des options d'achat exerceront leur droit d'acheter les actions sous-jacentes. Pour en savoir plus sur la stratégie, consultez cet article.

FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

L'objectif de placement du FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI consiste à procurer aux porteurs de parts, par l'intermédiaire d'un portefeuille géré activement, i) des distributions au comptant périodiques; ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 20 plus grandes sociétés du secteur des services publics, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

Il est prévu qu'au moins 90 % de la valeur de l'exposition au risque de change attribuable aux parts ordinaires couvertes (CUTL), le cas échéant, sera couverte en dollars canadiens.

Le secteur des services publics offre plusieurs avantages aux investisseurs, notamment un flux de revenu fiable et des caractéristiques défensives qui peuvent ajouter de la stabilité à un portefeuille. Une stratégie d'options d'achat couvertes accroît le potentiel de revenu d'un portefeuille de sociétés de services publics.

Fonds communs de placement à options d'achat couvertes

La Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (TSX : CIC), qui investit dans un portefeuille composé d'actions ordinaires des six plus grandes banques canadiennes.

Le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts ordinaires couvertes du FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (TSX : NXF), qui investit dans un portefeuille également pondéré de titres de participation d'au moins les 15 plus grandes sociétés d'énergie en termes de capitalisation boursière cotées sur une bourse nord-américaine.

Le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts ordinaires couvertes du FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (TSX : CGXF), qui investit dans un portefeuille de titres de participation d'au moins les 15 plus grandes sociétés aurifères et de métaux précieux en termes de capitalisation boursière cotées sur une bourse nord-américaine.

Le Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts ordinaires couvertes du FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (TSX : TXF), qui investit dans un portefeuille de titres de participation d'au moins les 25 plus grandes sociétés de technologie en termes de capitalisation boursière cotées sur une bourse nord-américaine.

GMA CI est le cinquième plus grand fournisseur de FNB au Canada, avec 16,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans plus de 125 FNB (au 31 décembre 2022). La gamme de FNB de GMA CI est très diversifiée et comprend des mandats de bêta, de bêta intelligent, de gestion active, d'alternatives liquides, d'actifs numériques, d'appels couverts et de mandats thématiques.

Résiliation d'une série FNB

GMA CI procédera à la résiliation de la série en dollars canadiens du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) le 3 avril 2023 ou autour de cette date (la « date de résiliation »). GMA CI demandera à la TSX de radier les parts du CGBN de la liste de la TSX le 31 mars 2023 ou autour de cette date (la « date de radiation »), et toutes les parts de la série FNB en dollars canadiens de CGBN encore détenues par les investisseurs seront soumises à un rachat obligatoire à la date de résiliation. Jusqu'à cette date, les parts de la série FNB en dollars canadiens de CGBN continueront d'être inscrites à la cote de la TSX et les porteurs de parts de cette série pourront vendre leurs parts par l'intermédiaire de la TSX jusqu'à la date de radiation.

Dès que possible après la date de résiliation, tous les porteurs de parts restants de la série FNB en dollars canadiens du fonds à la date de résiliation recevront le produit net de la liquidation des actifs de la série, moins tous les passifs et obligations attribuables à cette série, sur une base proportionnelle. GMA CI publiera un communiqué de presse supplémentaire à la date ou vers la date de dissolution, confirmant les derniers détails de la dissolution.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 375,8 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2022.

L'investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI, une filiale en propriété exclusive de Financière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout investissement particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer », « être possible », « être d'avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale d'actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale d'actifs CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l'exige.

© CI Investments Inc., 2023. Tous droits réservés.

