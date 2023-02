HSBC CONTINENTAL EUROPE(1) RESULTATS ANNUELS ET DU SECOND SEMESTRE 2022





Le Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe, réuni le 20 février 2023, a examiné les résultats du second semestre et arrêté les comptes de la banque pour l'année 2022.

La performance de HSBC Continental Europe en 2022 reflète la poursuite de la croissance des revenus des activités de banque de financement et de marchés pour les entreprises, portées par une activité client plus forte et la hausse des taux d'intérêt, malgré un niveau d'inflation élevé et les conséquences de la guerre en Ukraine sur les conditions de marché. Nous avons progressé dans la cession planifiée de nos activités de banque de détail en France et de la succursale grecque, ce qui conduit à la publication d'un résultat net négatif pour l'année 2022.

Notre ambition est de devenir la première banque internationale de financement et de marchés pour les entreprises en Europe continentale, avec la création d'une plateforme pan-européenne dont le siège se situe à Paris. Pour soutenir cette stratégie, nous avons finalisé l'acquisition de HSBC Allemagne et HSBC Malte2 en novembre 2022. La banque est maintenant présente dans 13 pays d'Europe continentale.

Résultats annuels 2022

Le résultat net est de -962 millions EUR en 2022, contre un résultat de 268 millions EUR en 2021, reflétant les pertes et dépréciations comptabilisées dans le cadre de la cession planifiée des activités de banque de détail en France (1 998 millions EUR avant impôt) et de la succursale grecque (111 millions EUR avant impôt).

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues publié3 est de 2 187 millions EUR, à comparer à 1 864 millions EUR en 2021. La hausse s'explique par la croissance des revenus de la Banque d'entreprises, particulièrement sur l'activité Global Payment Solutions4. Les Activités de marché et de conservation de titres enregistrent aussi une progression de leurs revenus, liée à la croissance des activités Global Debt Markets, de change, de financement de titres et de conservation de titres. Les revenus de la Banque de financement et d'investissement sont en légère augmentation, les impacts de la hausse des taux d'intérêts sur l'activité Global Payment Solutions étant partiellement compensés par des revenus plus faibles sur les activités de prêt et de marchés de capitaux. Les revenus de la Banque privée et de gestion de patrimoine sont stables, les impacts de la remontée des taux d'intérêt et de l'acquisition de HSBC Malte étant compensés par les effets de conditions de marché moins favorables sur les activités de Gestion d'actifs et d'Assurance-vie par rapport à l'année dernière.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues publiées3 constituent une charge de 127 millions EUR, contre une charge de 41 millions EUR en 2021. La hausse du coût du risque reflète des provisions spécifiques et la détérioration des conditions économiques futures.

Les charges d'exploitation publiées3 s'élèvent à 1 746 millions EUR, dont 258 millions EUR d'éléments de coûts exceptionnels, et sont en hausse par rapport à 1 649 millions EUR en 2021. En excluant ces éléments exceptionnels, les charges d'exploitation diminuent en raison des bénéfices tirés de la transformation des métiers, dont notamment les effets des plans de restructuration mis en oeuvre en 2021.

Le résultat avant impôt publié3 est de 314 millions EUR, à comparer à 175 millions EUR en 2021.

Le bilan consolidé de HSBC Continental Europe présente un montant total d'actifs de 280 milliards EUR au 31 décembre 2022, par rapport à 223 milliards EUR au 31 décembre 2021. La hausse est principalement liée à l'acquisition de HSBC Allemagne et HSBC Malte.

Au 31 décembre 2022, HSBC Continental Europe affiche un ratio LCR5 moyen de 150% et un ratio NSFR6 moyen de 135%. La banque présente un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) non-phasé de 15,3% et un ratio de fonds propres totaux non-phasé de 20,1%. Le ratio de levier non-phasé est de 4,3%. Le ratio de solvabilité de la compagnie d'assurance-vie est de 232%7.

Résultats du second semestre 2022

Au titre des activités poursuivies et non poursuivies8.

Le résultat avant impôt publié est de -1 720 millions EUR et inclut des pertes et dépréciations comptabilisées dans le cadre de la cession planifiée des activités de banque de détail en France (1 998 millions EUR). Ceci est à comparer à un résultat avant impôt consolidé publié de 98 millions EUR au second semestre 2021.

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues publié s'élève à -493 millions EUR et inclut des pertes exceptionnelles liées à la cession planifiée des activités de banque de détail en France. Ceci est à comparer à un produit net bancaire publié de 1 067 millions EUR au second semestre 2021.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues publiées constituent une charge de 123 millions EUR, contre une charge de 34 millions EUR au second semestre 2021. La hausse du coût du risque porte principalement sur la Banque d'entreprises et la Banque de financement et d'investissement.

Les charges d'exploitation publiées s'établissent à 1 104 millions EUR, contre 935 millions EUR au second semestre 2021, et inclut des éléments de coûts exceptionnels liés à la transformation des métiers et aux plans de restructuration.

Cessions d'activités et changements de contrôle

Notre transformation se poursuit au rythme prévu.

La cession des activités de banque de détail en France devrait être finalisée au second semestre 2023 et reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et à la réalisation d'autres conditions, dont un accord sur les structures de financement, puis leur mise en oeuvre, et l'exécution des transferts opérationnels. Au 31 décembre 2022, un actif total de 23,6 milliards EUR, dont 23,4 milliards EUR d'encours de crédits à la clientèle et aux établissements de crédit, et un passif total de 25,7 milliards EUR, dont 20,9 milliards EUR d'encours de dépôts, ont été reclassés comme détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5 et des pertes et dépréciations de 1 998 millions EUR ont été comptabilisées en 2022.

La cession des activités de la succursale grecque devrait être finalisée au premier semestre 2023 et reste également soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et à la réalisation d'autres conditions, dont la réalisation des transferts opérationnels. Au 31 décembre 2022, un actif total de 2,1 milliards EUR, dont 0,3 milliard EUR d'encours de crédits à la clientèle, et un passif total de 2,2 milliards EUR, dont 2,1 milliards EUR d'encours de dépôts, ont été reclassés comme détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5 et des pertes et dépréciations de 111 millions EUR ont été comptabilisées en 2022.

Etant donné la taille et la complexité de ces transactions, il existe un risque de retard dans l'exécution. Cependant, la finalisation, en 2023, de ces cessions est considérée comme hautement probable.

Afin d'améliorer les services rendus à nos clients et en réponse aux exigences liées à la mise en place d'une société-mère intermédiaire en ligne avec la Directive européenne sur les Exigences de Fonds Propres s'appliquant aux entités bancaires dans l'Union Européenne (« CRD V »), nous simplifions notre structure opérationnelle. HSBC Continental Europe a conclu le 30 novembre 2022 les opérations de changement de contrôle de HSBC Allemagne et HSBC Malte qui sont devenues à cette date des filiales de HSBC Continental Europe. HSBC Allemagne devrait devenir une succursale de HSBC Continental Europe en 2023.

HSBC Continental Europe a transféré ses activités de Banque privée en France à HSBC Private Bank (Luxembourg) SA le 1er octobre 2022. HSBC Continental Europe a le projet d'acquérir HSBC Private Bank (Luxembourg) SA en 2023 en réponse aux exigences liées à la mise en place d'une société-mère intermédiaire en ligne avec la directive CRD V.

Résultats ajustés 2022 par ligne métier

Banque d'entreprises

Le résultat avant impôt ajusté s'établit à 412 millions EUR, par rapport à 223 millions EUR en 2021. La hausse est liée à la croissance des revenus sur l'activité Global Payment Solutions et à la baisse des charges de personnel à la suite de la mise en oeuvre du plan de restructuration en 2021. Cette hausse est partiellement atténuée par l'augmentation des pertes de crédit attendues.

Au 31 décembre 2022, les encours de crédits, à 24,8 milliards EUR, et les encours de dépôts, à 34,9 milliards EUR, sont en hausse de 6,9 milliards EUR et 6,3 milliards EUR respectivement, en lien principalement avec l'acquisition de HSBC Allemagne et HSBC Malte.

HSBC Continental Europe demeure un partenaire de choix pour les entreprises cherchant à s'implanter à l'étranger ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant se développer en Europe continentale.

Banque de financement et d'investissement

Le résultat avant impôt ajusté s'élève à 207 millions EUR, par rapport à 256 millions EUR en 2021. La baisse s'explique par des provisions pour pertes de crédit attendues, contre une reprise nette en 2021. Les revenus augmentent de 503 millions EUR en 2021 à 516 millions EUR en 2022, reflétant la hausse des revenus de l'activité Global Payment Solutions, en partie compensée par des revenus en baisse sur les activités de prêt et par de plus faibles niveaux d'activité qui ont conduit à des revenus moindres sur les activités marchés de capitaux et fusions et acquisitions.

Les encours de crédits à la clientèle s'élèvent à 14,0 milliards EUR au 31 décembre 2022, en baisse de 2,9 milliards EUR par rapport à 2021, reflétant une baisse des crédits aux entreprises, en partie due au remboursement de prêts garantis par l'Etat et pas intégralement compensée par l'acquisition de HSBC Allemagne. Les encours de dépôts, à 20,4 milliards EUR au 31 décembre 2022, sont en hausse de 45% par rapport à 2021, en lien avec la croissance de l'activité et l'acquisition de HSBC Allemagne.

La Banque de financement et d'investissement de HSBC Continental Europe fait partie intégrante de cette ligne métier au niveau Groupe, ce qui lui permet d'accompagner ses clients dans leurs projets de développement à l'international, en s'appuyant sur l'expertise et le réseau du Groupe.

Activités de marchés et de conservation de titres

Le résultat avant impôt ajusté est de 4 millions EUR, contre un résultat de -116 millions EUR en 2021, en lien avec la croissance des revenus sur les produits Global Debt Markets (portés par les activités de teneur de marché des dettes souveraines), de financement de titres et de change, ainsi que sur les activités de conservation de titres.

Les encours de dépôts sont de 20,5 milliards EUR au 31 décembre 2022, en hausse de 15,8 milliards EUR à la suite de l'acquisition de HSBC Allemagne.

HSBC Continental Europe exerce un rôle-clé en étant la plateforme stratégique du Groupe pour les produits de taux libellés en euro et constitue un spécialiste en valeurs du trésor sur le marché de la dette en Europe. Les capacités en termes de produits ont été étendues, en particulier pour les produits financiers de titres avec des actions européennes.

Banque de financement, d'investissement et de marchés ? Autres activités

La ligne métier Banque de financement, d'investissement et de marché ? Autres activités englobe les activités qui sont hors du périmètre des Activités de marchés et de conservation de titres et de la Banque de financement et d'investissement, dont principalement l'activité Principal Investments qui regroupe les activités de fonds de placement de HSBC. Le résultat avant impôt ajusté est de -42 millions EUR, par rapport à 3 millions EUR en 2021.

Banque privée et de gestion de patrimoine

Le résultat avant impôt ajusté est de 153 millions EUR, contre 109 millions EUR en 2021. L'augmentation est liée à des charges d'exploitation en baisse et des revenus d'intérêt en hausse. Cette augmentation est en partie compensée par des revenus en baisse sur les activités de Gestion d'actifs et d'Assurance-vie qui ont été impactées par des conditions de marché moins favorables.

Les encours de crédit, à 2,9 milliards EUR au 31 décembre 2022, sont en baisse par rapport à 24,6 milliards EUR en 2021, reflétant la reclassification de 21,6 milliards EUR d'encours de crédit en détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5, partiellement compensée par l'acquisition de HSBC Allemagne et HSBC Malte.

Les encours de dépôts, à 7,4 milliards EUR, sont en baisse par rapport à 22,4 milliards EUR en 2021, ce qui s'explique par la reclassification de 21,9 milliards EUR d'encours de dépôts en détenus en vue de la vente, partiellement compensée par l'acquisition de HSBC Allemagne et HSBC Malte.

Corporate Centre

Le segment Corporate Centre comprend des éléments de produits et de charges qui ne sont pas affectés aux lignes métiers. Le résultat avant impôt ajusté s'établit à 16 millions EUR, contre -54 millions EUR en 2021.

Annexe

Les procédures d'audit des comptes sont en cours.

Compte de résultat consolidé simplifié

Les activités de banque de détail en France ont été reclassées en activités non poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5 et, par conséquent, le résultat des activités non poursuivies a été comptabilisé séparément dans le compte de résultat.

en millions EUR Exercice

2022 Exercice

2021 Activités poursuivies Marge nette d'intérêt 1 060 759 Commissions nettes 752 720 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 332 81 Autres produits d'exploitation 43 304 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 2 187 1 864 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (127) (41) Total des charges d'exploitation (1 746) (1 649) Quote-part dans le résultat d'entreprises mises en équivalence ? 1 Résultat avant impôt 314 175 Impôt sur les bénéfices (43) 50 Résultat après impôt au titre des activités poursuivies 271 225 Résultat après impôt au titre des activités non poursuivies (1,233) 43 Résultat net (962) 268 Résultat net part du Groupe (964) 269 Part des intérêts minoritaires 2 (1)

Compte de résultat consolidé simplifié avant le reclassement des activités de banque de détail en France en activités non poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5

Semestre se terminant au Exercice en millions EUR 31 déc 2022 31 déc 2021 2022 2021 Marge nette d'intérêt 632 507 1 188 987 Commissions nettes 472 458 957 915 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 123 (9) 334 81 Autres produits d'exploitation (1 720) 111 (1 754) 380 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations

pour pertes de crédit attendues (493) 1 067 725 2 363 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (123) (34) (123) (33) Total des charges d'exploitation (1 104) (935) (2 138) (2 046) Quote-part dans le résultat d'entreprises mises en équivalence ? ? ? 1 Résultat avant impôt (1 720) 98 (1 536) 285 Impôt sur les bénéfices 631 17 574 (17) Résultat net (1 089) 115 (962) 268 Résultat net part du Groupe (1 091) 116 (964) 269 Part des intérêts minoritaires 2 (1) 2 (1)

Norme comptable relative aux actifs non courants ou groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

HSBC Continental Europe classe en actifs non courants et groupe d'actifs disponibles à la vente (actifs et passifs) les éléments dont le recouvrement est assuré principalement par la vente plutôt que par l'usage continu. Pour être classé en actifs disponibles à la vente, l'actif ou le groupe d'actifs doit être disponible pour une cession immédiate dans son état actuel sous réserve uniquement des conditions habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs et la vente doit être hautement probable.

Au 31 décembre 2022, HSBC Continental Europe a jugé hautement probable que la cession de ses activités de banque de détail en France et celle de sa succursale grecque soient finalisées en 2023. Ainsi et conformément à la norme IFRS 5, les groupes destinés à être cédés ont été classés comme détenus en vue de la vente et réévalués au montant le plus faible de leur valeur nette comptable et de la juste valeur nette de frais de cession.

Indicateurs alternatifs de performance

Afin d'améliorer la lisibilité de la revue de sa performance, HSBC a choisi, en complément des données comptables publiées, de présenter ses principaux agrégats et soldes intermédiaires de gestion selon une vision dite « ajustée ». Cette vision consiste à retraiter les données publiées de l'incidence de certains éléments significatifs détaillés ci-dessous, des variations de change entre deux périodes de revue et des résultats des activités non poursuivies.

Eléments significatifs du produit net bancaire par ligne métier

Activités poursuivies Banque privée

et de gestion de

patrimoine Banque

d'entreprises Activités de

marchés

et de

conservation

de titres Banque de

financement

et d'inves

tissement Banque de

financement,

d'investisse-

ment et de marchés ?

Autres activités Corporate

Centre Total en millions EUR Exercice 2022 Produit net bancaire publié 406 906 370 516 (5) (6) 2 187 Eléments significatifs du PNB 60 ? (5) ? 26 97 178 Produit net bancaire ajusté 466 906 365 516 21 91 2 365 Exercice 2021 Produit net bancaire publié 462 726 254 503 (90) 9 1 864 Eléments significatifs du PNB ? ? 6 ? 155 (6) 155 Produit net bancaire ajusté 462 726 260 503 65 3 2 019

Eléments significatifs des charges d'exploitation par ligne métier

Activités poursuivies Banque privée

et de gestion de

patrimoine Banque

d'entreprises Activités de

marchés

et de

conservation

de titres Banque de

financement

et d'inves

tissement Banque de

financement,

d'investisse-

ment et de marchés

Autres activités Corporate

Centre Total en millions EUR Exercice 2022 Charges d'exploitation publiées (326) (462) (360) (270) (97) (231) (1 746) Eléments significatifs des charges

d'exploitation 12 53 ? ? 35 158 258 ? Dépréciation des écarts d'acquisition,

des immobilisations corporelles et incorporelles ? (13) ? ? ? 8 (5) ? Coûts de restructuration et autres éléments significatifs 12 66 ? ? 35 150 263 Charges d'exploitation ajustées (314) (409) (360) (270) (62) (73) (1 488) Exercice 2021 Charges d'exploitation publiées (370) (425) (376) (260) (65) (153) (1 649) Eléments significatifs des charges

d'exploitation 5 (10) ? ? 1 95 91 ? Dépréciation des écarts d'acquisition,

des immobilisations corporelles et incorporelles ? ? ? ? ? 2 2 ? Coûts de restructuration et autres éléments significatifs 5 (10) ? ? 1 93 89 Charges d'exploitation ajustées (365) (435) (376) (260) (64) (58) (1 558)

Impact net sur le résultat avant impôt par ligne métier

Activités poursuivies Banque privée

et de gestion de

patrimoine Banque

d'entreprises Activités de

marchés

et de

conservation

de titres Banque de

financement

et d'inves

tissement Banque de

financement,

d'investisse-

ment et de marchés ?

Autres activités Corporate

Centre Total en millions EUR Exercice 2022 Résultat avant impôt publié 81 359 9 207 (103) (239) 314 Eléments significatifs du PNB 60 ? (5) ? 26 97 178 Eléments significatifs des charges d'exploitation 12 53 ? ? 35 158 258 Résultat avant impôt ajusté 153 412 4 207 (42) 16 750 Impact net sur le résultat publié 72 53 (5) ? 61 255 436 Exercice 2021 Résultat avant impôt publié 104 233 (122) 256 (153) (143) 175 Eléments significatifs du PNB ? ? 6 ? 155 (6) 155 Eléments significatifs des charges d'exploitation 5 (10) ? ? 1 95 91 Résultat avant impôt ajusté 109 223 (116) 256 3 (54) 421 Impact net sur le résultat publié 5 (10) 6 ? 156 89 246

Résultat ajusté par ligne métier

Activités poursuivies Banque privée

et de gestion de

patrimoine Banque

d'entreprises Activités de

marchés

et de

conservation

de titres Banque de

financement

et d'inves

tissement Banque de

financement,

d'investisse-

ment et de marchés ?

Autres activités Corporate

Centre Total en millions EUR Exercice 2022 Produit net bancaire avant variations relatives aux

dépréciations pour pertes de crédit attendues 466 906 365 516 21 91 2 365 Variations relatives aux dépréciations pour

pertes de crédit attendues 1 (85) (1) (39) (1) (2) (127) Total des charges d'exploitation (314) (409) (360) (270) (62) (73) (1 488) Quote-part dans le résultat d'entreprises mises en équivalence ? ? ? ? ? ? ? Résultat avant impôt ajusté 153 412 4 207 (42) 16 750 Exercice 2021 Produit net bancaire avant variations relatives aux

dépréciations pour pertes de crédit attendues 462 726 260 503 65 3 2 019 Variations relatives aux dépréciations pour

pertes de crédit attendues 12 (68) ? 13 2 ? (41) Total des charges d'exploitation (365) (435) (376) (260) (64) (58) (1 558) Quote-part dans le résultat d'entreprises mises en équivalence ? ? ? ? ? 1 1 Résultat avant impôt ajusté 109 223 (116) 256 3 (54) 421

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe, dont le siège est situé à Paris, est une filiale indirecte du groupe HSBC. HSBC Continental Europe inclut, outre ses activités de banque, d'assurance et de gestion d'actifs en France, les activités de 10 succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède) et de 2 filiales (Allemagne et Malte) acquises en novembre 2022. HSBC Continental Europe a pour mission de servir à la fois les clients d'Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers d'implantations réparties dans 62 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et Latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 967 milliards USD d'actifs au 31 décembre 2022, HSBC est l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

---

1 HSBC Continental Europe inclut, outre ses activités de banque, d'assurance et de gestion d'actifs en France, les activités de 10 succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède) et 2 filiales (Allemagne et Malte) acquises en novembre 2022

2 HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH et HSBC Bank Malta p.l.c

3 Au titre des activités poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5 (cf annexe)

4 Anciennement connue sous le nom de Global Liquidity and Cash Management

5 Calculé selon les termes de l'Acte délégué de l'UE

6 Calculé selon le texte CRR II (règlement UE 2019/876)

7 Non audité

8 Cf annexe

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 03:30 et diffusé par :