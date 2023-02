L'éolienne EW8.X-230 de Shanghai Electric a été reconnue comme l'une des 10 meilleures éoliennes en mer de l'année 2022 par Wind Power Monthly





SHANGHAI, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric a annoncé que son aérogénérateur EW8.X-230 a été désigné comme l'une des 10 meilleures éoliennes en mer de l'année 2022, selon le dernier rapport de Wind Power Monthly, une revue mondiale de premier plan sur l'industrie éolienne. Cette distinction est intervenue après que l'EW8.X-230 de Shanghai Electric, l'éolienne en mer de nouvelle génération de la société basée sur la plateforme Poseidon, a été reconnue comme l'un des produits les plus innovants par les 50 principaux fabricants d'éoliennes de Chine en septembre 2022.

Conçue par Shanghai Electric Wind Power Group Co, Ltd, l'EW8.5-230 est la dernière éolienne à entraînement semi-direct de la société destinée aux zones côtières de la Chine où la vitesse du vent est modérée à faible. Le générateur est équipé de pales de 100 mètres en fibre de carbone et de la technologie intelligente Sensor Roller, et adopte une conception, une production et une exploitation et une maintenance numérisées tout au long de son cycle de vie. Le tout nouveau système de contrôle LeapX réduit la charge opérationnelle du générateur tout en établissant une interconnexion intelligente avec le système Fengyun (iWind) de Shanghai Electric.

Conçu pour fonctionner avec une fiabilité et une stabilité élevées dans des conditions de vent à faible vitesse, ce générateur constitue une solution particulièrement rentable pour l'énergie éolienne. Grâce à sa technologie de pointe et à sa conception avancée, l'EW8.X-230 est sur le point de définir une nouvelle norme dans l'industrie de l'énergie éolienne en mer, ce qui permettra à la Chine d'atteindre ses objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone dans ses initiatives visant à atteindre la neutralité en mer.

Le générateur permet d'obtenir un meilleur rendement tout en maintenant une fiabilité exceptionnelle, grâce à sa technologie de chaîne d'entraînement semi-directe de nouvelle génération hautement intégrée. Par ailleurs, les années d'innovation et de progrès technologiques de Shanghai Electric pour l'ensemble de l'unité et des composants de base ont permis à la société de fournir une solution qui réduit considérablement le coût du kilowattheure sur l'ensemble du cycle de vie des parcs éoliens.

Avec un rotor de 230 mètres de diamètre, l'EW8.X-230 est le plus grand modèle d'éolienne installé et possède une surface balayée équivalente à la taille de 5,8 terrains de football standard. Cette taille supérieure permet d'augmenter considérablement l'énergie produite. Sur la base d'une vitesse annuelle moyenne du vent de 7,5 mètres par seconde, cette éolienne est capable de produire 28 millions de kWh par an, ce qui permet de répondre à la demande annuelle en électricité d'environ 14 500 ménages tout en réduisant la consommation de charbon de près de 10 000 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 24 000 tonnes.

À ce jour, 47 éoliennes EW8.5-230 à entraînement semi-direct ont été connectées au réseau dans la province orientale chinoise du Shandong. Ce projet d'une durée de 121 jours a établi un record mondial pour la plus courte période de construction d'un parc éolien de plus de 399,5 MW. Il a été désigné comme le premier projet d'énergie éolienne neutre en mer du « 14e plan quinquennal » du Shandong et l'un des plus importants projets supervisés par le gouvernement provincial. Il s'agit également d'un parc éolien doté de turbines commerciales au diamètre de rotor le plus important au monde.

