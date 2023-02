La FCCQ et la FCEI prônent un rehaussement de l'âge minimal d'admissibilité à 62 ans





MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des consultations publiques qui se sont conclues le 17 février dernier, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ainsi que la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) ont produit conjointement un mémoire supportant la réflexion gouvernementale quant à un rehaussement de l'âge minimal d'admissibilité au RRQ à 62 ans. Les deux associations ont d'ailleurs rencontré aujourd'hui le ministre des Finances, Éric Girard, afin de leur faire part de leurs réflexions.

« Alors que le Québec connaît un vieillissement sans précédent de sa population et des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre affectant à la fois le maintien des services publics et de la compétitivité de nos entreprises, le marché du travail québécois n'a jamais été aussi propice au maintien des travailleurs expérimentés. Une réflexion quant à un régime aussi important que celui du RRQ doit être fait en considérant que le Québec s'est transformé depuis les dernières décennies et être adapté conséquemment à notre nouvelle réalité » affirme Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Plus de 90 % des prestataires prenant leur rente à 60 ans seraient avantagés de retarder d'au moins 2 années le début de leurs prestations de retraite. Le Québec à tous les outils en place dans son filet social afin d'épauler les Québécois qui se retrouveraient dans l'incapacité d'exercer un emploi entre 60 et 62 ans en raison d'enjeux de santé, notamment grâce aux rentes d'invalidité qui pourraient être revues afin de couvrir les cas d'exceptions. Alors que le Québec connaît le vieillissement de la population le plus rapide au monde après le Japon, nous sommes l'une des dernières juridictions à envisager des modifications importantes à notre régime de retraite public.

« Les autres mesures proposées dans le cadre de la consultation nous apparaissent adéquates afin de remédier aux impacts de ce rehaussement de l'âge minimal d'admissibilité. Un tel changement serait un élément de réponse aux enjeux des employeurs québécois. Comme société, nous ne rendrions service à personne en mettant sous le tapis le report de deux ans de l'âge d'admissibilité au RRQ qui a des avantages pour tous. D'ailleurs, 55 % des dirigeants des PME appuient cette modification comparativement au tiers qui s'oppose. » affirme François Vincent, vice-président Québec pour la FCEI.

Suivre le lien pour consulter le mémoire complet ainsi que nos 12 recommandations

