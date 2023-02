La deuxième saison de Sailing into the Future. Together est sur le point de commencer





Six régates, la volonté de se surpasser, de continuer à penser à la durabilité, d'améliorer le travail d'équipe: avec le skipper Alberto Bona, le projet Sailing into the Future. Together d'IBSA reprend le large pour sa deuxième saison. Ce sera une année extrêmement exigeante, avec plus de 13000 milles à naviguer entre océan et mers épiques: de l'Atlantique au golfe de Gascogne, en passant par la Manche, la mer Celtique et la Méditerranée.

"L'année 2022 a été passionnante", se souvient Alberto Bona. "Les six premiers mois ont été consacrés à la préparation de notre bateau, aux recherches, à l'entraînement à la fois pour moi-même et pour une équipe compétente; on est ensuite passé à la Route du Rhum, merveilleuse, enrichissante, difficile et incroyablement exigeante; une régate qui m'a laissé avec un formidable désir de continuer, avec l'envie de naviguer sur d'autres océans et d'autres mers. Je suis prêt, les nouveaux défis sont nombreux, tout comme les milles à parcourir; beaucoup de travail reste à faire pour que le bateau soit toujours dans ses meilleures conditions".

"Nous sommes prêts pour une nouvelle saison sportive, qui ? tout en étant très exigeante ? ne manquera pas de nous procurer de grandes émotions", déclare Giorgio Pisani, vice-président, Europe du Sud, IBSA, et chef du projet Sailing into the Future. Together. "La Route du Rhum a été un banc d'essai crucial, une expérience qui nous a permis de tester non seulement le nouveau Class40 IBSA, mais aussi toute notre équipe. Nous commençons maintenant 2023 avec encore plus d'enthousiasme pour les compétitions qui attendent Alberto et ses nouveaux membres d'équipage, unis et déterminés à progresser sans relâche".

Durant la deuxième saison, le Class40 IBSA traversera l'Atlantique à trois reprises, tout en faisant l'expérience d'une nouvelle formation, avec la constitution d'un équipage. "Le calendrier de cette année comprend une série de courses très éprouvantes, conçues pour une équipe, plutôt que pour la voile en solo. Ce sera un défi dans un défi, et nous aurons l'occasion de réfléchir, ensemble avec IBSA, sur de nombreux nouveaux sujets, au-delà de la durabilité, du travail d'équipe, de la préparation et de la gestion de l'équipage", explique Bona.

Le premier rendez-vous est le RORC 600, qui débutera le 20 février: un extraordinaire "slalom" de 600 milles entre les îles des Caraïbes, avec départ et arrivée à Antigua. Ce sera le début officiel du Class40 IBSA dans une régate avec équipage, qui verra Alberto Bona à bord au côté de son ami et ancien adversaire Luke Berry, le propriétaire français d'un twin Class40, le projet phare du Mach 5 de Sam Manuard. En plus d'être l'ami d'Alberto, Berry est un skipper expérimenté dans cette catégorie et, dans l'esprit de partage qui anime les marins océaniques, et sera le protagoniste du cockpit de son ancien adversaire. "Ensemble", clarifie Bona, "nous ferons ce qu'il faut pour que le bateau exprime tout son potentiel". À bord du Class40 IBSA pour le RORC 600 Caribbean se trouveront également le chef d'équipe d'Alberto, Luca Bertacchi, et le skipper espagnol Pablo Santurde del Arco, qui fera ses débuts et qui sera aussi membre de l'équipe dans les autres régates de la saison. Santurde a une grande expérience de la voile et a remporté plusieurs victoires dans le championnat de Class40 en double. "Je travaille avec Pablo depuis des mois", poursuit Bona, "et je pense qu'il est un excellent choix pour moi".

Dans un souci de durabilité ? et de parcourir des milles ? le Class40 IBSA reviendra en Europe pour participer à l'Atlantic Challenge, une régate en deux étapes Guadeloupe-Horta (Açores)-La Rochelle: 3500 milles de navigation qui permettront à l'embarcation et à l'équipe de revenir en Europe et dans le berceau d'IBSA, en Bretagne. Avec le départ de la première étape le 1er avril et l'arrivée prévue après une vingtaine de jours de navigation, le Défi Atlantique est le premier banc d'essai océanique de 2023 pour l'équipe IBSA, qui participera à la régate avec un équipage de trois personnes: outre Alberto et Pablo, le troisième skipper est en cours de sélection.

En juin, le Class40 IBSA sera le protagoniste de l'une des régates les plus complexes et fascinantes pour les marins épris du Nord: la Normandy Channel, une régate de 1000 milles en double ? avec Alberto et Pablo à bord ? avec départ et arrivée à Caen; un itinéraire entre les phares, les caps et les îles de la mer Celtique. Ce sera la première rencontre entre le bateau et le Fastnet Rock cette année, mais l'embarcation ira encore plus au nord jusqu'à la côte irlandaise, le long du Canal Saint-Georges, où elle trouvera des vues à couper le souffle, des conditions difficiles et une riche cartographie.

Suite à un programme extrêmement ambitieux, en juillet IBSA retournera tout d'abord à l'océan, avant d'affronter la légende: après avoir transféré le bateau sur la côte atlantique bretonne, Alberto Bona et Pablo Santurde participeront fin juin à la course Le Sables-Horta-Le Sables, 3000 milles supplémentaires d'océan, cette fois-ci en double, avec deux étapes à couvrir en environ deux semaines. Mais ce n'est pas tout, car seulement une semaine plus tard, Alberto, Pablo et un troisième membre d'équipage participeront à la légendaire Rolex Fastnet Race, l'une des régates les plus difficiles, les plus emblématiques et les plus appréciées par les marins de toute l'Europe, au départ de Cowes, sur l'île de Wight, en Grande-Bretagne, et arrivant à Cherbourg-en-Cotentin, en France, après avoir contourné (pour la deuxième fois cette saison pour le Class40 IBSA) le phare légendaire de la côte irlandaise.

La fin de l'été sera consacrée à l'entraînement et aux régates d'essai, et verra la présence d'Alberto Bona aux deux principaux événements nautiques italiens: le Genoa Boat Show et la Barcolana, en vue du dernier grand événement qui l'attend en 2023: en effet, la seconde moitié de l'année sera entièrement dédiée à la Transat Jacques Vabre, le grand objectif de la saison, un événement tant attendu par tous les marins océaniques européens. Au départ du Havre le 29 octobre, la régate se terminera en Martinique après 4250 milles de navigation avec un équipage de deux personnes.

"Ce sera une saison pleine de défis, que je qualifierais d'herculéenne, en n'oubliant pas que nous irons loin au nord à deux reprises. Beaucoup de marins de l'océan feront les mêmes choix que j'ai fait en termes de calendrier, et il y aura donc plus d'opportunités de compétition et d'amélioration en vue de la Transat Jacques Vabre. La Route du Rhum m'a laissé une formidable détermination et un profond désir de m'améliorer. Ces derniers mois, nous avons beaucoup travaillé sur le bateau, les voiles, l'électronique. Nous apporterons d'autres améliorations et nous travaillerons tous dur pour avoir une équipe qui fonctionne bien, caractérisée par des arrivées notables, par rapport à la saison dernière. 13000 milles théoriques, c'est beaucoup à bord d'un Class 40, mais je n'ai qu'une chose à dire: j'ai une envie incroyable de prendre le départ et de faire naviguer le Class 40 IBSA", conclut Bona.

LE PROJET: Sailing into the Future. Together a commencé en janvier 2022, le partenariat entre IBSA et Alberto Bona est né sur des bases et des valeurs communes et vise à utiliser la voile comme véhicule de communication d'entreprise, vers le marché et le monde nautique. L'ingéniosité, le courage, l'innovation et la responsabilité sont des éléments qui unissent IBSA et Alberto, et le défi océanique, outre la compétition sportive, représente métaphoriquement l'histoire, la philosophie et la vision de l'entreprise, toujours tournée vers l'avenir et faisant partie d'un parcours qui rapproche toujours plus IBSA du thème de la durabilité environnementale et sociale, de l'inclusion et de l'intégration. La Route du Rhum était la première étape du programme de trois ans "Sailing Into The Future. Together", que la société pharmaceutique suisse a lancé avec Bona et qui continue en 2023 avec un calendrier chargé de régates, notamment la Rolex Fastnet Race et la Transat Jaques Vabre.

LE BATEAU: le bateau avec lequel Alberto Bona a participé à la Route du Rhum en novembre est un Class40 de dernière génération, avec une étrave de type scow. Conçue par l'architecte naval français Sam Manuard et réalisée par le chantier JPS Production, l'embarcation est un modèle Mach 5, la dernière évolution des Class40 de Manuard.

Les caractéristiques: une proue arrondie, réalisée dans le but d'augmenter les performances dans les allures au portant; des lignes d'eau et des appendices conçus pour faire de la coque un all round rapide même au près; un cockpit spacieux et abrité pour affronter la navigation dans des positions aussi confortables et sûres que possible.

LE SKIPPER: originaire de Turin, Alberto Bona est diplômé en philosophie. En tant qu'étudiant universitaire, il a remporté le Trophée Panerai avec Stormvogel, un ULDB rapide et un bateau historique avec lequel il a traversé l'océan Atlantique pour la première fois, remportant l'ARC avec un équipage néo-zélandais. En 2012, il a participé à la Minitransat, terminant 5e, un des meilleurs résultats italiens jamais obtenus dans cette catégorie. En 2015, il passe à la catégorie des prototypes Mini 6.50 avec Promostudi La Spezia: il remporte le championnat italien et se classe deuxième de la traversée océanique Les Sables ? Les Açores. En 2017, il arrive au Class40: sur l'ancien Telecom Italia de Giovanni Soldini, il participe à la Transat Jacques Vabres, où il a été contraint d'abandonner alors qu'il était en sixième position. En 2019, il est à bord du trimaran Maserati Multi 70, un des bateaux les plus rapides au monde, où il s'entraîne sur les foils avant de passer au Figaro Beneteau 3, avec lequel il participe à la Solitaire; seul Italien inscrit, il termine 7e parmi les rookies la première année et 16e au général en 2020. En 2021, il remporte le titre italien offshore en équipe et gagne les championnats d'Europe en double mixte à bord du Figaro 3. En 2022, un nouveau projet a débuté avec le soutien du groupe IBSA: avec le nouveau Class40 IBSA, il participe à la Route du Rhum 2022 et termine en huitième position.

IBSA: IBSA (Institut Biochimique SA) est une société pharmaceutique multinationale suisse fondée en 1945 à Lugano. Aujourd'hui, elle est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, et possède 17 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 800 millions CHF et emploie plus de 2 000 personnes au siège, dans les succursales et sur les sites de production. IBSA détient 90 familles de brevets approuvés et d'autres en cours de développement, ainsi qu'un large portefeuille de produits couvrant 10 domaines thérapeutiques: médecine reproductive, endocrinologie, douleur et inflammation, ostéo-articulaire, médecine esthétique, dermatologie, urologie/gynécologie, cardiométabolisme, respiratoire, santé et bien-être. IBSA est un des plus grands acteurs mondiaux de la médecine reproductive et un des leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La philosophie de IBSA repose sur les piliers suivants: Humain, Innovation, Qualité et Responsabilité.

