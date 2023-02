Déclaration du premier ministre au sujet du rapport de la Commission sur l'état d'urgence





OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le rapport de la Commission sur l'état d'urgence :

« Lorsque nous avons invoqué la Loi sur les mesures d'urgence, nous avons été clairs sur le fait que cela donnerait lieu à une commission d'enquête publique qui ferait la lumière sur les circonstances ayant mené à une telle situation et qui garantirait la transparence et la reddition de comptes.

« Aujourd'hui, j'accueille favorablement le rapport de l'honorable Paul S. Rouleau, commissaire de la Commission sur l'état d'urgence, et je remercie la Commission pour son travail minutieux et important.

« Le rapport de la Commission sur l'état d'urgence indique que le seuil très élevé nécessaire pour invoquer la Loi sur les mesures d'urgence avait effectivement été atteint. Le commissaire a conclu que ce que nous avons vécu l'année dernière était une situation d'urgence nationale qui menaçait la sécurité des Canadiens. En tant que gouvernement, notre travail demeure d'assurer la sécurité de la population, et invoquer la Loi sur les mesures d'urgence était nécessaire pour protéger les Canadiens.

« Dans notre pays, chacun a le droit de manifester pacifiquement. C'est un droit fondamental que notre gouvernement défendra toujours. Les gens qui vivent à Ottawa ont l'habitude des manifestations et des activités politiques qui se déroulent sur la Colline du Parlement. Cependant, comme l'a noté le commissaire : "La manifestation légale a sombré dans l'anarchie, aboutissant à une urgence nationale". Les rues de la capitale ont été bloquées pendant des semaines, ce qui a gravement nui aux familles et aux petites entreprises. À de nombreux postes frontaliers d'un bout à l'autre du pays, des barrages ont porté atteinte à notre économie et à la sécurité publique. Par exemple, le barrage au pont Ambassador entre Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan, a perturbé les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, les emplois de milliers de personnes et les chaînes d'approvisionnement essentielles. Et au barrage de Coutts, en Alberta, des armes à feu ont été trouvées. Il existait un véritable risque que des personnes faisant la promotion d'un extrémisme violent à caractère idéologique passent à l'acte ou en incitent d'autres à commettre des actes isolés à l'encontre de leurs concitoyens.

« La situation était imprévisible et difficile à maîtriser, et il était nécessaire que le gouvernement fédéral intervienne pour défendre la primauté du droit et protéger la population et l'économie. Nous ne voulions pas avoir à invoquer la Loi sur les mesures d'urgence, car il s'agit d'une mesure de dernier recours. Mais les risques pour la sécurité des gens et leurs moyens de subsistance étaient réels, tout comme l'était le risque de perdre confiance en la primauté du droit qui protège notre société et nos libertés. Nous avons agi pour rétablir la paix et l'ordre, car c'est ce qu'exige un leadership responsable. La Loi sur les mesures d'urgence nous a fourni des outils supplémentaires pour mettre fin aux occupations et aux barrages illégaux en toute sécurité.

« Le rapport présente un compte rendu objectif des événements de l'année dernière et formule des recommandations pour prévenir ce type de situation à l'avenir. Nous serons tous d'accord pour dire que la situation n'aurait jamais dû en arriver là. Et nous devons reconnaître que toutes les parties concernées pourront en retirer des leçons : les forces de l'ordre, tous les ordres de gouvernement et les élus. Au cours de la prochaine année, notre gouvernement rendra publique sa réponse détaillée aux recommandations du commissaire.

« Le Canada est l'une des démocraties les plus florissantes au monde, et ce pour une raison très simple : nous y mettons des efforts. Nous sommes conscients que la démocratie est notre responsabilité à tous.

« Les Canadiens ont eu leur lot d'épreuves ces dernières années. Nombreux sont ceux qui ont vécu du stress, de véritables problèmes financiers ou la perte d'êtres chers. Nous devons nous serrer les coudes et nous tourner vers l'avenir. Fidèles à notre nature canadienne, continuons de nous entraider, faisons preuve d'écoute et de respect envers l'autre - même quand nous sommes en désaccord - et continuons à bâtir un avenir meilleur pour tous. »

