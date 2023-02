Développement harmonieux de l'activité minière - Québec lance des consultations sur l'encadrement minier





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Souhaitant favoriser un développement harmonieux de l'activité minière au Québec, la ministre Maïté Blanchette Vézina annonce le lancement d'une démarche participative avec la population et les intervenants régionaux et nationaux concernant l'encadrement de l'activité minière. Les consultations visent à entendre la population quant aux mécanismes d'octroi des claims, mais également à entendre des propositions constructives et innovantes.

Afin de déterminer les conditions gagnantes pour un tel développement au Québec, le gouvernement tiendra des consultations sous forme d'ateliers participatifs avec des participants et des organismes de toutes les régions du Québec, dès avril 2023. Ces ateliers permettront de renouveler le dialogue avec le grand public, les intervenants régionaux, les nations autochtones ainsi que les regroupements nationaux représentant les municipalités, les organismes de protection de l'environnement et l'industrie minière. Les citoyens pourront également envoyer des mémoires et participer en ligne grâce à une plateforme Web.

Cette démarche participative inclut également les consultations menées dans le cadre de la révision des orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) liées à l'activité minière (OGAT-Mines).

« La démarche participative que nous lançons aujourd'hui traduit notre volonté d'être à l'écoute de la population et de trouver des solutions ensemble. Ces consultations permettront de développer un modèle innovant pour encadrer notre secteur minier de façon collaborative. Le Québec doit demeurer à l'avant-garde des meilleures pratiques. Je suis convaincue que le Québec peut devenir, plus que jamais, un modèle de développement minier durable et responsable, qui fera la fierté des Québécoises et des Québécois ».

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Je me réjouis de cette démarche qui permettra d'être à l'écoute de la population, des municipalités, des municipalités régionales de comté et de tous les acteurs concernés pour assurer un développement harmonieux et durable de notre territoire, au bénéfice de nos collectivités et des générations futures. Les constatations qui découleront de cette initiative alimenteront certainement les réflexions en cours dans le cadre des travaux de mise en oeuvre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Parmi les thèmes abordés dans les ateliers d'échange, on trouvera notamment : les claims et la façon de les octroyer, les retombées des activités minières et les bénéfices pour le Québec, la protection des milieux fragiles et l'harmonisation des activités sur le territoire, l'acceptabilité sociale et la prévisibilité pour les citoyens, les municipalités et l'industrie.

La Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, dévoilée le 6 juin 2022 par le gouvernement du Québec, prévoit le renouvellement du cadre d'aménagement incluant notamment l'adoption de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Le plan de mise en oeuvre qui sera publié ce printemps présentera les modalités de ce renouvellement.

