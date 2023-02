Entrepreneuriat féminin : Desjardins soutient à nouveau les femmes en affaires





Les inscriptions du Parcours entrepreneure de Femmes en mouvement pour la cohorte du printemps 2023 sont lancées

LÉVIS, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Les femmes entrepreneures de partout au pays souhaitant participer à un cheminement de développement peuvent s'inscrire gratuitement à la cohorte du printemps du Parcours entrepreneure. Cette initiative de Desjardins, créé par Femmes en mouvement, vise à soutenir une économie inclusive et diversifiée.

« Le développement des femmes entrepreneures est essentiel pour l'économie canadienne, affirme Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins. Ce sont plus de 2000 femmes de tous les horizons qui ont choisi notre parcours pour propulser leur posture entrepreneuriale, et nous en sommes très fiers. »

Ce parcours virtuel a été développé par et pour des entrepreneures exclusivement pour les membres et clientes de Desjardins. D'une durée de huit semaines, il aide les femmes à briser l'isolement et à franchir les obstacles qui les ralentissent dans le développement et la croissance de leur entreprise. Il est dédié à des entrepreneures, travailleuses autonomes, en démarrage d'entreprise, dirigeantes ou présidentes d'une PME. En plus de construire un réseau de contacts et un réseau d'affaires inclusif, le parcours permet aux participantes d'avoir accès à des activités adaptées à leur horaire, de profiter d'expériences qui s'intègrent à leur quotidien et de collaborer avec des entrepreneures.

« Cette nouvelle cohorte permettra de soutenir un entrepreneuriat inclusif et diversifié pour faire partie d'une économie innovante et prospère, a déclaré ajoute Salwa Salek, cheffe du Bureau Équité, Diversité et Inclusion du Mouvement Desjardins. Le parcours est une superbe occasion et l'expérience est parfaite pour celles qui ont un projet en tête et qui veulent propulser leur leadership à un niveau supérieur. »

Les femmes qui souhaitent s'inscrire à la cohorte du printemps 2023 ou obtenir davantage d'information sont invitées à se rendre au https://femmesenmouvement.com

