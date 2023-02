Un avis révèle l'étendue de la crise actuelle du transport adapté : 140 organisations demandent la création d'urgence d'un groupe de travail





MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Suivant les graves impacts de la crise du transport adapté sur les personnes handicapées du Québec, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) et le Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale (ROP-03) rendent aujourd'hui public un avis déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires. Cet avis est signé par 139 organisations de tous horizons, notamment des organismes communautaires du milieu des personnes handicapées, du milieu de la lutte à la pauvreté, du milieu de l'environnement ainsi que par des transporteurs et même des représentants d'employeurs.

« Faute de statistiques, la crise n'est pas abordée à la juste valeur de sa gravité. C'est comme si elle n'était pas réelle dans l'esprit des décideurs. Le nombre et la diversité des signataires de notre avis démontrent bien l'ampleur de ce que chacun constate sur le terrain. Et malheureusement, les choses ne vont pas aller en s'améliorant », explique René Binet, président du RAAQ.

L'avis résume les causes et les conséquences de la crise sur les personnes handicapées. Il présente, comme unique demande, la création d'un groupe de travail intersectoriel rassemblant l'ensemble des organisations de la société civile et des ministères concernés par la situation.

« L'enjeu, il est simple à comprendre. Les personnes admises au transport adapté ont le besoin et le droit de se déplacer. Leur situation ne s'améliorera pas en rencontrant chacun des acteurs impliqués individuellement. Le gouvernement doit rassembler les parties prenantes afin de dégager des solutions structurantes. C'est de cette manière que le Québec sortira de cette crise. » complémente Jean-Michel Bernier, président du ROP 03.

