La première station-service de méthanol à hydrogène et de ravitaillement en hydrogène intégrée en Chine est maintenant en service





DALIAN, Chine, le 17 févr. 2023 /CNW/ - La China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a officiellement lancé hier à Dalian, en Chine, la première station-service de méthanol à hydrogène et de ravitaillement en hydrogène intégrée (la « station-service »). Représentant une amélioration par rapport à l'ancienne station de ravitaillement offrant du pétrole, du gaz, de l'hydrogène et des services de recharge pour véhicules électriques, le complexe intégré peut produire 1 000 kg d'hydrogène par jour, avec une pureté de 99,999 %.

L'usine de production d'hydrogène de Sinopec a l'avantage de couvrir une petite zone et de pouvoir être construite rapidement, en plus de miser sur un processus de production écologique et respectueux de l'environnement. La nouvelle station-service permet de réduire les coûts de production, de stockage et de transport de l'hydrogène de plus de 20 % par rapport aux stations traditionnelles de ravitaillement en hydrogène, et elle deviendra un modèle pilote pour le développement de l'industrie de l'hydrogène en Chine.

La Chine produit le plus de méthanol au monde, représentant 60 % du total mondial. Le coût de stockage et de transport du méthanol est également bien inférieur à celui de l'hydrogène, ce qui fait du méthanol à hydrogène une technologie idéale pour la production d'hydrogène.

La solution de Sinopec permet de s'attaquer aux goulots d'étranglement causés par les faibles capacités de transport, les coûts élevés et les longs délais de chargement. De plus, les dispositifs de ravitaillement en méthanol à hydrogène et en hydrogène de la station-service ont une capacité de production horaire de 500 m3 standard, bien qu'ils n'occupent que 64 m2 de surface, tandis que les équipements conventionnels de même capacité de production prendraient 500m2 de terrain.

Sinopec Fuel Oil Sales Co., Ltd a construit deux stations de ravitaillement intégrées dans la zone de libre-échange de Dalian, et six autres sont en construction. Grâce à son efficacité de pointe en matière de production d'hydrogène, à son automatisation et à ses fonctions intelligentes, la solution de Sinopec est durable et verte : elle ne produit aucun déchet solide, aucune eau usée, ni aucun gaz résiduel, tout en économisant plus d'énergie et en consommant moins de méthanol.

« Le lancement de la station-service a montré que le méthanol à hydrogène est une bonne solution pour le développement durable des stations de ravitaillement en hydrogène. Il s'agit d'une solution sécuritaire, écologique, intelligente, intégrée et efficace qui contribuera à l'application à grande échelle de l'énergie produite par l'hydrogène à moindre coût », a déclaré Yang Junze, directeur général de Sinopec Fuel Oil Sales.

Dans le cadre de l'engagement de Sinopec à devenir la meilleure entreprise d'énergie associée à l'hydrogène en Chine, cette dernière a construit neuf centres d'approvisionnement en piles à hydrogène dans toute la Chine et a construit le plus grand nombre de stations de ravitaillement en hydrogène au monde.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Sinopec .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004262/China_s_First_Integrated_Methanol_to_Hydrogen_Hydrogen_Refueling_Service_Station_Now_Operation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 05:17 et diffusé par :