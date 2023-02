Growatt introduit l'INFINITY 1500 en Europe pour répondre à la demande croissante en énergie durable





SHENZHEN, Chine, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Après le lancement réussi de l'INFINITY 1500 aux États-Unis, Growatt continue de s'intéresser au marché allemand des centrales électriques portables et propose la version européenne de l'INFINITY 1500 pour répondre à la demande d'énergie durable en forte croissance. Le nouveau site Web allemand sera officiellement mis en ligne le 17 février et les solutions d'alimentation portables seront disponibles à l'achat ultérieurement.

La version européenne de l'INFINITY 1500 est la mieux adaptée aux besoins en énergie durable grâce à ses performances solaires supérieures, qui lui confèrent une autonomie de charge impressionnante de 2,5 heures. Face à l'instabilité de l'approvisionnement du réseau et à l'augmentation des factures d'électricité, ce générateur solaire pourrait être la meilleure solution sans installation pour alléger ces charges. Grâce à sa fonction UPS 24h/24 et 7j/7, il peut assurer une alimentation de secours et faire fonctionner en toute fiabilité les appareils domestiques et d'extérieur avec sa capacité de 1 512 Wh et sa puissance de 2 000 W. Par ailleurs, sa technologie de charge rapide permet à l'INFINITY 1500 de se recharger complètement en 2 heures, ce qui permet une alimentation accessible à tout moment. En raison de son excellente portabilité, il est également considéré comme le meilleur partenaire pour les activités de plein air telles que les voyages en week-end, le camping, les déplacements en camping-car, et bien d'autres.

« Growatt est implanté en Europe depuis de nombreuses années, et nous avons été attentifs aux avis de nos utilisateurs locaux. Notre décision d'introduire l'INFINITY 1500 en Europe répond à l'appel du marché qui souhaite une solution écologique plus fiable pour davantage de situations d'utilisation, a déclaré Lisa Zhang, vice-présidente du marketing de Growatt. Nous sommes très heureux de mettre à profit nos technologies avancées pour répondre aux besoins en énergie durable du marché local. »

La gamme de générateurs portables Growatt sera d'abord disponible en Allemagne. Elle sera par la suite disponible dans d'autres pays européens.

Growatt, expert mondialement reconnu en matière de nouvelles énergies, est apprécié par plus de 3 millions de passionnés d'énergie propre dans le monde entier depuis 2011. Axé sur le domaine de la production d'énergie propre, du stockage et de la numérisation, Growatt propose des solutions énergétiques intelligentes pour tous les scénarios afin de permettre l'indépendance énergétique de chacun. En tant que pionnier dans le domaine, Growatt a accumulé des années d'expérience et dispose de la technologie de pointe du secteur pour favoriser une vie énergétique propre plus intelligente et plus fiable pour les particuliers, les familles et les entreprises. Cliquez ici pour en savoir plus sur les générateurs portables Growatt .

