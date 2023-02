Le premier ministre resserre les liens avec les pays des Caraïbes et annonce un nouveau soutien pour la population haïtienne





NASSAU, Bahamas, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa visite à Nassau, aux Bahamas, où il a travaillé avec les dirigeants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour continuer d'aider les Haïtiens à faire face à la crise qui sévit dans leur pays ainsi que pour resserrer les liens du Canada avec les pays de la région, stimuler la croissance économique, créer de bons emplois et lutter contre les changements climatiques.

À Nassau, le premier ministre Trudeau a collaboré de près avec les dirigeants pour aider à remédier à la crise politique, humanitaire et de la sécurité en Haïti. Il a annoncé un nouveau financement de 10 millions de dollars pour protéger les femmes et les enfants haïtiens le long de la frontière entre Haïti et la République dominicaine.

Le Canada s'est également engagé à verser 12,3 millions de dollars pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des populations vulnérables et aux besoins urgents et de sécurité liés à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles vulnérables. Ce financement contribuera également à prévenir la violence fondée sur le sexe et à y réagir, ainsi qu'à fournir de l'eau et des services d'assainissement et d'hygiène pour lutter contre le choléra et le prévenir.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé que le Canada avait imposé d'autres sanctions contre deux membres de l'élite haïtienne qui apportent un soutien financier ou opérationnel aux gangs et soumettent la population haïtienne à la violence. Le Canada continuera de fournir un soutien pour renforcer la capacité de la Police nationale d'Haïti à faire face à la crise, notamment en livrant trois autres véhicules résistants aux mines et protégé contre les embuscades (RMPCE) achetés par Haïti. Aujourd'hui, le Canada a annoncé qu'il déploierait dans les prochaines semaines deux navires de la Marine royale canadienne de classe Kingston en réponse à la demande d'aide d'Haïti, au moment où la violence continue de s'intensifier au pays. Partenaire indéfectible d'Haïti, le Canada continuera de soutenir les efforts déployés pour établir un dialogue politique inclusif en Haïti, jeter les bases d'élections libres et équitables, et aider les Haïtiens à rétablir la paix et la sécurité dans leur pays. Lors de sa rencontre bilatérale avec le premier ministre d'Haïti, le premier ministre Trudeau a exhorté le premier ministre Henry à renforcer le consensus politique autour du Haut Conseil de la Transition.

À Nassau, le premier ministre Trudeau a également annoncé un investissement de 44,8 millions de dollars dans de nouvelles initiatives pour aider la CARICOM à faire face à la crise climatique. Ces initiatives viseront notamment à protéger davantage de biodiversité et à améliorer la résilience climatique et la capacité de préparation aux catastrophes. Le Canada continuera de défendre les intérêts des petits États insulaires et États côtiers à faible altitude des Caraïbes, qui sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques, comme l'élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé un financement de 1,8 million de dollars à l'appui de nouvelles initiatives visant à relever les défis croissants en matière de sécurité régionale. Ces initiatives contribueront notamment à lutter contre les drogues illicites, la crise des opioïdes et la migration irrégulière et à renforcer la sécurité frontalière et maritime.

Enfin, le premier ministre a annoncé 11,48 millions de dollars pour de nouvelles initiatives, y compris 2,5 millions de dollars pour des services liés à la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE) destinés aux peuples autochtones et à d'autres communautés résidant dans l'arrière-pays et qui n'ont pas accès à des soins de santé de qualité. Il a aussi annoncé l'injection de 8,98 millions de dollars dans le projet ENGAGE, qui vise à offrir plus de moyens d'agir et à favoriser une plus grande égalité chez la jeune génération de la Guyane.

Lors de la 44e Réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, à laquelle il a participé à titre d'invité spécial, le premier ministre Trudeau a signalé l'engagement du Canada à poursuivre sa collaboration avec les pays de la région. Il a annoncé que le Canada assumera la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes en juin 2023 et qu'il accueillera l'Assemblée annuelle du Conseil en 2024.

« Les liens qui unissent le Canada et la CARICOM reposent sur des partenariats de longue date et des priorités communes. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever ensemble : soutenir les Haïtiens, prendre des mesures en faveur du climat et accroître la résilience, créer de nouvelles possibilités économiques pour nos entreprises et nos travailleurs et, surtout, placer les gens au coeur de tous nos efforts. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) est une organisation régionale qui célèbre cette année son 50 e anniversaire. Elle a été établie par le Traité de Chaguaramas le 4 juillet 1973.

Depuis juillet 2022, le Canada a réagi à la détérioration de la sécurité et à la crise humanitaire en fournissant de l'aide économique et humanitaire, de l'aide au développement et un soutien à la sécurité en Haïti. Il a notamment déployé un avion de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora, qui offre une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance et facilite les efforts du Canada visant à perturber les activités des gangs en Haïti. De plus, l'appareil permet le transport aérien commercial de véhicules spécialisés vers Haïti pour soutenir les efforts de la Police nationale haïtienne dans sa lutte contre la violence des gangs à l'égard des citoyens haïtiens. Le Canada enverra aussi une aide internationale de plus de 98 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents et fondamentaux de la population, notamment la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles, l'offre d'un soutien médical et psychosocial aux survivants de la violence sexuelle et fondée sur le sexe, la protection des femmes et des filles et le renforcement des secteurs de la sécurité et de la justice.

Lors de la Réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, le premier ministre Trudeau a réitéré que le Canada est toujours déterminé à accroître ses liens commerciaux avec les pays de la CARICOM et à poursuivre les efforts déployés dans le cadre du programme CARIBCAN (tarif des pays antillais du Commonwealth).

Le programme CARIBCAN a été lancé par le Canada lors de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Nassau, en 1985, pour améliorer les perspectives de développement commercial et économique dans la région, promouvoir de nouvelles possibilités d'investissement et favoriser l'intégration et la coopération économiques. En vertu de ce programme, la plupart des produits provenant des pays des Caraïbes membres du Commonwealth ont accès au marché canadien en franchise de droits.

, en 1985, pour améliorer les perspectives de développement commercial et économique dans la région, promouvoir de nouvelles possibilités d'investissement et favoriser l'intégration et la coopération économiques. En vertu de ce programme, la plupart des produits provenant des pays des Caraïbes membres du Commonwealth ont accès au marché canadien en franchise de droits.

CARIBCAN est régi par le Tarif des douanes du Canada et n'a pas de date d'expiration. Toutefois, pour des raisons administratives, le Canada demande et reçoit périodiquement une dérogation de l'Organisation mondiale du commerce pour ce programme.

À Nassau, le premier ministre Trudeau a réitéré l'engagement du Canada à mettre en oeuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et à accélérer les progrès vers la réalisation de tous les Objectifs de développement durable afin de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux les plus pressants de notre époque.

Dans le cadre de sa visite à Nassau, le premier ministre Trudeau a rencontré :



Trudeau le premier ministre des Bahamas , Philip Davis



la première ministre de la Barbade , Mia Mottley

Barbade

le premier ministre de la Jamaïque , Andrew Holness

Jamaïque

le premier ministre d'Haïti , Ariel Henry

La CARICOM est composée de 15 États membres et de cinq membres associés. Les États membres sont les suivants : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, la Dominique, la Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago.

La Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM se réunit deux fois par année dans le cadre d'une réunion régulière et d'une réunion intersessions qui se tiennent respectivement en été et en hiver.

En 2021, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les pays de la CARICOM s'élevait à 1,9 milliard de dollars. La même année, le commerce bilatéral de services atteignait 3,9 milliards de dollars.

Lors de la réunion de cette année, en juin 2023, Sainte-Lucie cédera la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) au Canada. Le ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan, est le gouverneur du Canada auprès de la BDC.

