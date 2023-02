GROUPE TVA ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2022 ET UN PLAN DE RESTRUCTURATION





MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré des revenus de 171,9 millions, une légère hausse de 23 000 $ par rapport au quatrième trimestre 2021. La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 0,3 million de dollars, soit une perte de 0,01 $ par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 12,1 millions, soit 0,28 $ par action, pour le trimestre correspondant de l'exercice 2021.

Faits saillants liés à l'exploitation du quatrième trimestre :

BAIIA ajusté 1 consolidé de 7 676 000 $, soit une variation défavorable de 21 002 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2021;

__________ 1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.

« Les résultats du quatrième trimestre continuent d'être affectés par une baisse de rentabilité qui touche l'ensemble de nos secteurs d'activités et les différentes industries dans lesquelles nous évoluons. Le phénomène bien installé de la réduction des audiences de la télédiffusion en raison, entre autres, des multinationales de la vidéo sur demande par abonnement comme Netflix, Amazon Prime, Disney +, etc., jumelé à la concurrence tout aussi inéquitable que déloyale pratiquée par la Société Radio-Canada (« SRC ») qui, lancée dans une course aux cotes d'écoute non prévue à son mandat, s'accapare une part importante des revenus publicitaires à laquelle s'ajoutent les frais qu'elle exige pour les abonnements à Tou.TV Extra, fragilisent encore davantage les médias québécois, leur pérennité et l'écosystème actuel de notre télévision.

Nous avons tout de même poursuivi nos investissements massifs en contenu qui auront également affecté la rentabilité de notre chaîne généraliste. Cette stratégie nous a permis de bonifier la programmation automnale et ainsi protéger nos parts de marché, tant pour le Réseau TVA que pour nos services spécialisés qui ont gagné 1,5 part de marché combinée, pour atteindre 40,3 parts. Nos grands variétés et nos séries originales continuent de se classer parmi les émissions millionnaires les plus écoutées, notamment Chanteurs masqués, Révolution ainsi que la nouvelle quotidienne Indéfendable.

Le ralentissement économique actuel crée beaucoup d'incertitude sur le marché tout comme les considérations systémiques énoncées précédemment. Pour ces dernières, les différentes instances gouvernementales doivent agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous le répétons pour la Xième fois alors qu'aucune autre industrie n'est confrontée à une concurrence sans aucune imputabilité. Le CRTC doit adresser certains enjeux, notamment celui de la SRC qui s'approprie de façon déloyale des dollars publicitaires qui sont la seule source de revenus de notre chaîne généraliste, alors que le diffuseur public est largement subventionné par l'État, créant ainsi une iniquité flagrante sur le marché par rapport aux diffuseurs privés. S'ajoute à ce dossier celui du traitement commercial hautement préjudiciable réservé à l'ensemble de nos services spécialisés par le distributeur Bell Télé. Contrairement à tous les autres télédistributeurs au Québec, Bell Télé continue de verser des redevances en deçà de la valeur marchande de nos chaînes, tout en continuant de favoriser ses propres chaînes, se plaçant en conflit d'intérêts permanent entre son statut de diffuseur et celui de distributeur de ses chaînes concurrentes. Le Parlement doit également adopter rapidement le projet de loi C-18 afin que l'utilisation de nos contenus d'information soit reconnue et rémunérée à leur juste valeur par les géants numériques qui capturent actuellement des dollars publicitaires destinés aux entreprises d'ici.

Face à ces circonstances et devant l'absence d'intervention réglementaire et gouvernementale depuis longtemps mise en évidence et pour laquelle nous avons à plusieurs reprises interpellé les pouvoirs publics, nous sommes forcés de prendre les mesures appropriées afin de rétablir la situation financière et assurer la pérennité de Groupe TVA. Par conséquent, nous annonçons aujourd'hui une réduction importante de nos charges opérationnelles pour l'ensemble de nos secteurs, entraînant notamment l'abolition d'environ 140 postes pour la Société, une réduction qui s'inscrit à l'intérieur d'un plan global touchant également une centaine de postes supplémentaires au niveau des autres entités de Québecor offrant une prestation de services à la Société, pour un total de 240 effectifs. Cette décision est difficile, mais nécessaire dans le contexte actuel.

Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, l'entreprise a été affectée par une baisse de volume dans plusieurs de nos secteurs d'activités, à l'exception de nos services de postproduction qui ont poursuivi leur croissance pour un quatrième trimestre consécutif depuis le début de l'année. Nos services de location de studios, de mobiles et d'équipements ont continué de subir l'impact de l'absence de méga productions étrangères, une situation que vit toute l'industrie québécoise. Notons la vive concurrence qui s'observe, autant au Canada qu'à l'international, au niveau des incitatifs fiscaux offerts en vue d'attirer les tournages étrangers, et qui nous désavantage. Il est essentiel que le gouvernement du Québec s'engage à mettre en place les mesures financières nécessaires afin d'attirer davantage les producteurs internationaux dont la présence assure un support indéniable à l'industrie culturelle et à l'économie d'ici.

Dans le secteur Magazines, les résultats de l'ensemble de nos titres ont été grandement touchés par une diminution des revenus, notamment une réduction de 20,5 % de l'aide gouvernementale reçue, ainsi que des baisses respectives de 16,0 % et 7,3 % des revenus publicitaires et d'abonnement. Rappelons que l'apport gouvernemental, provenant du Fonds du Canada pour les périodiques, contribue à assurer la survie de ce secteur qui participe à un écosystème permettant, entre autres, le rayonnement des artistes et artisans québécois. Dans le contexte de décroissance de marché que connait ce média traditionnel depuis plusieurs années, le maintien de ce programme demeure crucial. Nous poursuivrons nos représentations gouvernementales afin de faire valoir l'importance de celui-ci.

Notre secteur Production et distribution a été en mesure de conclure plusieurs ventes de films produits par Incendo au Canada et à l'international au cours du trimestre, en plus d'avoir complété la production d'une série qui sera distribuée dans les prochains mois. Les films d'Incendo gagnent également en popularité sur les différentes plateformes d'écoute en continu, notamment via leur présence sur les plateformes Amazon et Tubi. Ce secteur d'activités continue de contribuer à diversifier nos sources de revenus et d'élargir notre présence dans les marchés anglophones », a affirmé le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.

Résultats pour l'exercice 2022

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, tous les secteurs d'activités ont connu une baisse de leurs revenus ainsi que de leur BAIIA ajusté1. Le BAIIA ajusté1 consolidé de la Société s'est élevé à 19 385 000 $ comparativement à 80 283 000 $ pour l'exercice précédent.

La baisse de rentabilité du secteur Télédiffusion est principalement attribuable au Réseau TVA qui affiche une hausse de 19,9 % de ses charges d'exploitation liée à la bonification des investissements en contenu qui se sont reflétés dans l'ensemble de la programmation. Les chaînes spécialisées ont, quant à elles, été affectées, entre autres, par une diminution des revenus publicitaires qui s'est traduite par une baisse de leur rentabilité, à l'exception de la chaîne « TVA Sports » qui a connu une amélioration de son BAIIA ajusté1 négatif, alors qu'elle avait dû absorber des coûts importants en 2021 à la suite de la modification du calendrier de diffusion de la saison 2020-2021 de la LNH dans le contexte de la pandémie.

La diminution du BAIIA ajusté1 de MELS est principalement attribuable à la baisse de rentabilité générée par la location de studios, de mobiles et d'équipements, activités qui avaient bénéficié en 2021 de la présence de la méga production Transformers : Rise of the Beast de Paramount. Également affectés par un volume d'activités moindre, les services d'effets visuels ont connu un recul, alors que les services de postproduction ont poursuivi leur croissance avec une augmentation de 146,8 % de leur BAIIA ajusté1.

Le secteur Magazines affiche une baisse de son BAIIA ajusté1 principalement attribuable à une réduction de 23,6 % de l'aide gouvernementale reçue, combinée à la décroissance des revenus provenant des ventes en kiosque et des abonnements à laquelle fait face ce secteur depuis plusieurs années. Les économies de coûts dégagées par ce secteur n'ont pas été en mesure de compenser ces baisses de revenus.

Le secteur Production et distribution a subi un recul de son BAIIA ajusté1, expliqué principalement par la marge brute moins élevée en ce qui a trait aux ventes à l'international provenant des films produits par Incendo. Rappelons qu'au cours des deux dernières années, le contexte de la pandémie a eu pour effet de décaler le cycle de production et de livraison de nouveaux films. Ainsi, la livraison de la majorité des films produits en 2022 se réalisera au cours des prochains mois.

Les revenus consolidés se sont élevés à 594 409 000 $ pour l'exercice 2022 comparativement à 622 834 000 $ pour l'exercice précédent, soit une baisse de 4,6 %. Pour l'exercice 2022, la perte nette attribuable aux actionnaires de la Société a été de 8 869 000 $, soit une perte de 0,21 $ par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 30 504 000 $, ou un bénéfice de 0,71 $ par action, pour l'exercice 2021.

Pandémie de COVID-19

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a eu, par moments, un impact sur les résultats trimestriels des différents secteurs de la Société. Compte tenu des incertitudes entourant l'évolution de la pandémie, y compris toute nouvelle vague importante, il est impossible de déterminer avec certitude tous les impacts futurs découlant de la crise sanitaire sur les résultats d'exploitation.

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du BAIIA ajusté adoptée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, à des expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur Production et distribution), les risques liés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques liés aux relations de travail ainsi que les risques liés aux urgences en matière de santé publique, notamment la COVID-19, et toute mesure d'urgence mise en oeuvre par le gouvernement.

Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com et www.groupetva.ca y compris, en particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 16 février 2023 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés audités, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion annuel peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivantes : www.groupetva.ca.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des résultats

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2022 2021 2022 2021



















Revenus

171 924 $ 171 901 $ 594 409 $ 622 834 $



















Achats de biens et services

126 455

108 282

427 274

403 156

Coûts liés au personnel

37 793

34 941

147 750

139 395

Amortissement

7 419

7 769

29 947

32 107

Charges financières

647

619

1 305

2 674

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

748

4 488

930

4 670

(Perte) bénéfice avant (recouvrement d'impôts) impôts sur le bénéfice et part du bénéfice dans les entreprises associées

(1 138)

15 802

(12 797)

40 832

(Recouvrement d'impôts) impôts sur le bénéfice

(296)

4 305

(3 113)

11 486

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(578)

(596)

(795)

(1 148)

(Perte) bénéfice net(te)

(264) $ 12 093 $ (8 889) $ 30 494 $



















(Perte) bénéfice net(te) attribuable aux (à la) :

















Actionnaires

(264) $ 12 095 $ (8 869) $ 30 504 $ Participation ne donnant pas le contrôle

-

(2)

(20)

(10)









































Résultat par action de base attribuable aux actionnaires

(0,01) $ 0,28 $ (0,21) $ 0,71 $ Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires

(0,01)

0,28

(0,21)

0,70

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

43 205 535

43 205 535

43 205 535

43 205 535

Nombre moyen pondéré d'actions diluées

43 205 535

43 338 622

43 205 535

43 326 877



GROUPE TVA INC.

États consolidés du résultat global

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2022 2021 2022 2021



















(Perte) bénéfice net(te)

(264) $ 12 093 $ (8 889) $ 30 494 $



















Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés aux résultats :

















Régimes à prestations définies :

















Gain sur réévaluations

1 281

6 318

31 281

50 818

Impôts différés

(290)

(1 667)

(8 290)

(13 467)

























991

4 651

22 991

37 351





















Résultat global

727 $ 16 744 $ 14 102 $ 67 845 $



















Résultat global attribuable aux (à la) :

















Actionnaires

727 $ 16 746 $ 14 122 $ 67 855 $ Participation ne donnant pas le contrôle

-

(2)

(20)

(10)























GROUPE TVA INC.

États consolidés des capitaux propres

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux

propres

attribua- bles à la partici- pation ne

donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Capital-

actions Surplus

d'apport Bénéfices

non

répartis Cumul des

autres

éléments du

résultat

global -

Régimes à

prestations

définies

























Solde au 31 décembre 2020 207 280 $ 581 $ 108 175 $ (4 637) $ 1 220 $ 312 619 $ Bénéfice (perte) net(te) -

-

30 504

-

(10)

30 494

Autres éléments du résultat global -

-

-

37 351

-

37 351

Solde au 31 décembre 2021 207 280

581

138 679

32 714

1 210

380 464

Perte nette -

-

(8 869)

-

(20)

(8 889)

Dividendes -

-

-

-

(1 190)

(1 190)

Autres éléments du résultat global -

-

-

22 991

-

22 991

Solde au 31 décembre 2022 207 280 $ 581 $ 129 810 $ 55 705 $ - $ 393 376 $

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





31 décembre

2022 31 décembre

2021 Actif





















Actif à court terme









Espèces

- $ 5 181 $ Débiteurs

175 174

210 814

Impôts sur le bénéfice

8 522

5 755

Contenu audiovisuel

135 038

108 530

Charges payées d'avance

4 400

3 866





323 134

334 146

Actif à long terme









Contenu audiovisuel

88 225

72 541

Placements

12 017

12 115

Immobilisations

157 784

160 288

Actifs liés au droit d'utilisation

7 599

9 084

Actifs incorporels

14 671

20 559

Écart d'acquisition

21 696

21 696

Actif au titre des prestations définies

45 111

21 309

Impôts différés

5 833

9 353





352 936

326 945

Total de l'actif

676 070 $ 661 091 $

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés (suite)

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





31 décembre 2022 31 décembre 2021 Passif et capitaux propres





















Passif à court terme









Découvert bancaire

1 107 $ - $ Créditeurs, charges à payer et provisions

114 174

139 149

Droits de contenu à payer

124 394

93 383

Revenus reportés

11 031

9 961

Impôts sur le bénéfice

562

1 622

Tranche à court terme des obligations locatives

2 318

2 503

Dette échéant à court terme

8 961

11 980





262 547

258 598

Passif à long terme









Obligations locatives

6 453

7 857

Autres éléments de passif

5 395

7 798

Impôts différés

8 299

6 374





20 147

22 029

Capitaux propres









Capital-actions

207 280

207 280

Surplus d'apport

581

581

Bénéfices non répartis

129 810

138 679

Cumul des autres éléments du résultat global

55 705

32 714

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

393 376

379 254

Participation ne donnant pas le contrôle

-

1 210





393 376

380 464

Total du passif et des capitaux propres

676 070 $ 661 091 $

GROUPE TVA INC.

États consolidés des flux de trésorerie

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2022 2021 2022 2021



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

















(Perte) bénéfice net(te)

(264) $ 12 093 $ (8 889) $ 30 494 $ Ajustements pour :

















Amortissement

7 419

7 769

29 947

32 107

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(578)

(596)

(795)

(1 148)

Impôts différés

698

1 879

(2 845)

903

Autres

791

7

1 452

(48)





8 066

21 152

18 870

62 308

Variation nette hors caisse des éléments d'exploitation

29 091

16 553

9 184

(19 423)

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation

37 157

37 705

28 054

42 885





















Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

















Acquisitions d'immobilisations

(3 989)

(5 925)

(20 236)

(17 149)

Acquisitions d'actifs incorporels

(299)

(942)

(1 114)

(2 789)

Acquisitions d'entreprises

-

-

(6 323)

(606)

Dividendes aux actionnaires sans contrôle

-

-

(1 150)

-

Autres

-

-

271

271

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(4 288)

(6 867)

(28 552)

(20 273)





















Flux de trésorerie liés aux activités de financement

















Variation nette du découvert bancaire

(7 513)

(5 587)

1 107

(1 699)

Variation nette du crédit rotatif

(24 729)

(21 842)

(3 019)

(15 137)

Remboursement d'obligations locatives

(627)

(741)

(2 718)

(3 255)

Autres

-

-

(53)

(178)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

(32 869)

(28 170)

(4 683)

(20 269)





















Variation nette des espèces

-

2 668

(5 181)

2 343

Espèces au début de la période

-

2 513

5 181

2 838

Espèces à la fin de la période

- $ 5 181 $ - $ 5 181 $



















Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation

















Intérêts versés

728 $ 382 $ 1 766 $ 1 515 $ Impôts sur le bénéfice (encaissés déduction faite des paiements) versés déduction faite des encaissements

(189)

3 483

3 559

21 740



GROUPE TVA INC.

Information sectorielle

(non auditée)

(en milliers de dollars canadiens)

Au début du présent exercice, la direction a apporté des modifications à la structure de gestion de la Société. À la suite de ces changements, les activités de la division TVA Films, anciennement présentées dans le secteur Télédiffusion, ont été regroupées avec les activités existantes de distribution du secteur Production et distribution. L'information financière des périodes comparatives a été retraitée pour tenir compte de cette nouvelle présentation.

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur Télédiffusion inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc.

inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc. Le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction, de production virtuelle et d'effets visuels.

par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction, de production virtuelle et d'effets visuels. Le secteur Magazines , par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines.

, par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines. Le secteur Production et distribution, par l'entremise des sociétés du groupe Incendo et de la division TVA Films, inclut les activités de production et de distribution d'émissions de télévision, de films et de téléséries destinés au marché mondial.

GROUPE TVA INC.

Information sectorielle (suite)

(non auditée)

(en milliers de dollars canadiens)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2022 2021 2022 2021



















Revenus

















Télédiffusion

138 550 $ 137 564 $ 479 458 $ 491 762 $ Services cinématographiques et audiovisuels

19 925

21 985

74 914

86 021

Magazines

10 567

12 010

40 547

45 655

Production et distribution

8 276

5 688

19 991

20 425

Éléments intersectoriels

(5 394)

(5 346)

(20 501)

(21 029)





171 924 $ 171 901 $ 594 409 $ 622 834 $



















BAIIA ajusté(1) (BAIIA ajusté négatif)

















Télédiffusion

965

20 364

(585)

44 690

Services cinématographiques et audiovisuels

4 283

4 812

12 884

22 918

Magazines

495

1 919

3 803

7 488

Production et distribution

1 752

1 547

2 865

5 068

Éléments intersectoriels

181

36

418

119





7 676

28 678

19 385

80 283

Amortissement

7 419

7 769

29 947

32 107

Charges financières

647

619

1 305

2 674

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

748

4 488

930

4 670

(Perte) bénéfice avant (recouvrement d'impôts) impôts sur le bénéfice et part du bénéfice dans les entreprises associées

(1 138) $ 15 802 $ (12 797) $ 40 832 $

(1) Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure de rendement financier pour évaluer la performance de chaque secteur d'activités de la Société. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS.

