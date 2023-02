Le concours Nomme le chiot 2023 est de retour pour les enfants





INNISFAIL, AB, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le concours Nomme le chiot 2023 de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) commence aujourd'hui! Aidez le Centre de dressage des chiens de police (CDCP) à Innisfail, en Alberta, à trouver des prénoms pour ses chiens policiers de demain. Nous invitons les enfants canadiens à soumettre leurs suggestions en ligne pour nommer 13 chiots bergers allemands qui naîtront au Centre cette année.

Chaque année, les prénoms doivent commencer par une nouvelle lettre de l'alphabet. En 2023, tous les prénoms doivent commencer par la lettre « S ». Le CDCP cherche des prénoms originaux que ses chiens pourront porter avec fierté pendant leur carrière au service des communautés canadiennes.

Pour participer, visite notre site Web. Le CDCP a bien hâte de voir toutes vos suggestions géniales!

Participe en ligne

Toutes les suggestions doivent être faites à l'aide du formulaire en ligne. Pour ce faire, visite-nous ici : concours Nomme le chiot.

Demande toujours la permission de ton parent ou tuteur avant de fournir des renseignements personnels comme ton nom ou ton numéro de téléphone dans un site Web.

Les règles du concours sont simples

Seuls les enfants âgés de 4 à 14 ans peuvent participer.

Les participants ne doivent proposer qu'un seul nom (une suggestion par personne).

Le nom doit commencer par la lettre « S ».

Le nom ne doit comprendre qu'une ou deux syllabes.

Le nom ne peut pas compter plus de neuf (9) lettres.

Seuls les résidents canadiens peuvent participer au concours.

Date limite de participation : le jeudi 16 mars 2023.

Les gagnants et les noms choisis seront annoncés le jeudi 6 avril 2023 sur le site Web et les médias sociaux de la GRC.

Prix

Les gagnants, un pour chaque province et territoire, recevront chacun une photographie laminée de 20 cm sur 27 cm (8 po sur 10 po) du chiot qu'ils ont officiellement nommé, un chiot en peluche du nom de Justice et une bouteille à eau de la GRC.

Dessins et peintures

Nous aimons recevoir vos dessins et peintures! Après avoir soumis votre formulaire en ligne, vous serez invité à soumettre aussi votre oeuvre d'art. Celle-ci sera acheminée au Centre de dressage des chiens de police et pourrait être publiée avec votre prénom, votre province ou territoire sur les médias sociaux de la Division Dépôt.

Contexte

Le Centre de dressage des chiens de police (CDCP) est responsable du programme national d'élevage des chiens policiers de la GRC et relève de la Division Dépôt. Le Centre s'est taillé une réputation envieuse en élevage d'excellents bergers allemands et de dressage de chiens qui présentent des aptitudes remarquables de recherche et de pistage.

Le CDCP, à Innisfail, en Alberta, organise chaque année un concours pour l'aider à nommer 13 des chiots bergers allemands qui naîtront au centre durant l'année.

Des membres du CDCP choisiront les noms parmi les suggestions reçues. Dans le cas d'un nom proposé par plusieurs participants, un tirage déterminera le gagnant ou la gagnante.

Bien qu'il ne puisse y avoir que 13 gagnants, les noms qui ne seront pas sélectionnés dans le cadre du concours seront retenus pour d'autres chiots nés pendant l'année.

Liens

Site Web

https://www.rcmp-grc.gc.ca/chiot

Facebook :

http://www.facebook.com/grcdepot

Instagram :

@grcdepot

Twitter :

@GRCDepot

Mot-clic :

#NommeLeChiot

Communiqué de presse :

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2023/concours-chiot-2023

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 12:34 et diffusé par :