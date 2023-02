Osez manger une alimentation saine avec Knorr lors de cette « Journée mondiale de l'alimentation saine »





ROTTERDAM, Pays-Bas, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Cactus à la bolognaise ou Pad Thai aux grillons pour quelqu'un ? Que vous soyez un expert en cuisine ou un cuisinier en herbe, Knorr , pionnier dans le monde des saveurs, encourage les gens du monde entier à repenser leur façon de cuisiner et de manger. Il est temps de regarder la vérité en face : nos choix alimentaires actuels ne sont plus durables et nuisent à notre planète. Ce 19 février, Journée mondiale de l'alimentation saine, Knorr lance la campagne Osez manger, qui met les gens au défi d'oser manger différemment.

Il y a un monde de saveurs et de plats à explorer, dont plus de 20 000 espèces végétales comestibles[1]. Cependant, 75 % de notre approvisionnement alimentaire provient de seulement cinq animaux et 12 cultures.[2] Essayer d'autres sources d'alimentation est vital pour notre santé et le développement durable.[3] En tant qu'expert en saveurs, Knorr rend l'audace délicieuse, en aidant les gens à essayer de nouveaux ingrédients facilement.

Ces aliments alternatifs contribueront à l'adoption d'habitudes alimentaires plus durables, non seulement saines pour la planète et les gens, mais aussi délicieuses. Des ingrédients comme les cactus, les tomatillos, le cresson sont très nutritifs.[4] Il y a même 2 000 insectes comestibles que nous n'avons pas encore explorés et qui constituent des ajouts savoureux aux recettes.[5]

Frank Haresnape, vice-président mondial, Knorr & Scratch Cooking : « Dans le cadre de la « Journée mondiale de l'alimentation saine », nous invitons les gens du monde entier à se joindre à nous et à oser manger quelque chose de différent qui est bon pour la planète. En tant que l'une des plus grandes marques alimentaires au monde, nous avons déjà plus de 10 programmes sur le terrain qui éduquent les gens à une alimentation saine. La nourriture est le meilleur levier pour optimiser notre santé et améliorer la durabilité environnementale. Bien sûr, nous ne demanderons pas aux gens de commencer à manger des insectes dès aujourd'hui.

Il existe de bien meilleures options comme la recette de cactus à la bolognaise que nous avons créée avec nos chefs.

Nous espérons que ces plats inciteront les gens à découvrir de nouvelles façons amusantes de cuisiner avec des légumes et des plantes. »

