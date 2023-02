L'Arab Palestinian Investment Company (APIC) réalise des bénéfices nets de 30,5 millions de dollars en 2022





RAMALLAH, Palestine, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- L'Arab Palestinian Investment Company (APIC) a annoncé ses résultats financiers préliminaires consolidés (non vérifiés) pour 2022. Dans sa déclaration, le président-directeur général de l'APIC Tarek Aggad a annoncé que les revenus totaux de la société en 2022 s'élevaient à 1,16 milliard USD, soit une croissance de 4,8 % en glissement annuel. Les bénéfices nets s'élèvent à 30,5 millions USD, soit une baisse de 19,6 % en glissement annuel, tandis que les bénéfices nets attribués aux actionnaires d'APIC s'élèvent à 27,6 millions USD, soit une baisse de 17,8 %. Le bénéfice par action s'est élevé à 0,25 USD, soit une baisse de 22,9 % par rapport à l'année précédente.

Aggad a déclaré que cette baisse des résultats du groupe a été causée par un certain nombre de raisons différentes, notamment le fait que les résultats de 2021 comprenaient des bénéfices non opérationnels uniques de 4,67 millions d'USD résultant de la vente de la totalité de la participation d'APIC dans Arab Palestinian Shopping Centers Company (Bravo), en plus des défis économiques régionaux et mondiaux, qui comprenaient une augmentation significative des coûts de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier impliquant le prix des matières premières, la production, l'expédition, le transport et les stockages en raison de la guerre en Ukraine. Les coûts de financement du groupe ont également augmenté de 62 %, en partie à cause de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt mondiaux, et de l'augmentation du coût du financement associé aux expansions et au fonds de roulement. En outre, la société a été affectée par la présentation des résultats de la filiale turque de Siniora, Polonez, en raison de l'application de la norme comptable internationale n° 29, du fait de la classification de la Turquie comme pays hyperinflationniste.

Le total des actifs s'élevait à 741,5 millions de dollars, soit une augmentation de 19,98 % par rapport à l'année dernière. Les capitaux propres nets attribuables aux actionnaires de l'APIC s'élevaient à 184,9 millions de dollars, soit une augmentation de 13,3 % par rapport à l'année dernière.

Tarek Aggad a ajouté qu'en 2022, l'APIC et ses filiales ont investi 2 millions de dollars dans la responsabilité sociale des entreprises, ce qui représentait 6,5 % du bénéfice net du groupe en apportant un soutien financier, moral et en nature à plus de 85 institutions caritatives et humanitaires qui travaillent avec des orphelins et des personnes ayant des problèmes spéciaux, en plus des institutions dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, du leadership et de l'entrepreneuriat, de la santé et des soins médicaux, de la culture, du patrimoine, entre autres.

APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de ses filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Leasing Company ; et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant environ 3000 personnes au sein de son groupe de filiales. Pour en savoir plus : www.apic.ps

