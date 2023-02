Découvrez le soda qui vous veut du bien! Voici le nouveau soda prébiotique de RISE





MONTREAL, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- RISE, une entreprise canadienne de boissons meilleures pour la santé, continue d'innover avec le lancement de Better Soda : une gamme de boissons pétillantes remplies de bienfaits.



S'appuyant sur sa mission de démocratiser les boissons fonctionnelles, RISE Better Soda est une alternative au soda, remplie de fibres prébiotiques pour soutenir votre santé intestinale, avec beaucoup moins de sucre et composée à 100% d'ingrédients naturels. Offert en trois saveurs de soda classiques; Orange, Cola et Citron-Lime, Better Soda contient des prébiotiques pour favoriser la santé intestinale. Riche en goût, Better Soda est une nouvelle version du soda que vous aimez ? savoureux, fonctionnel et indéniablement meilleur pour vous.

Voici pourquoi RISE Better Soda est si délicieux et meilleur pour vous :

Son gout sucré provient de vrais jus de fruits, d'arômes 100% naturels et de stévia.

Seulement 2 à 3 g. de sucre par canette, soit 10 fois moins de sucre qu'un soda classique et beaucoup moins de calories.

Chaque saveur contient 3-4% de vrai jus de fruit

3 g de tapioca FiberSMARTtm à base de plantes sont la source des prébiotiques contenus dans chaque canette ? c'est l'équivalent de la valeur en fibres d'une pomme entière!

« Chez RISE, nous pensons que le goût ne doit jamais être sacrifié au détriment des bienfaits. Nous voulons que les consommateurs aient la possibilité de savourer leur boisson préférée, mais avec des bénéfices santé. » explique Axel Kalbarczyk, président de RISE. « Si vous goûtez attentivement, vous détecterez la touche RISE ? des notes subtiles de curcuma et de gingembre dans la saveur Orange, un soupçon de cannelle et d'extrait de vanille dans la saveur Cola, et de la cardamome et citronnelle dans la saveur Citron-Lime. Notre équipe a élaboré plus de 1000 recettes distinctes avant de choisir les gagnantes, nous sommes ravis de lancer un soda qui est vraiment meilleur pour la santé sur le marché! »

Better Soda sera lancé progressivement dans les magasins d'aliments naturels en janvier et sera graduellement disponible dans les grandes épiceries à l'échelle nationale au Canada au printemps 2023.

Le dévouement de RISE à la création du soda le plus savoureux est capturé dans chaque saveur, méticuleusement testée et approuvée par leur équipe passionnée avant d'atteindre les étagères. Ceux qui recherchent une alternative plus santé à leur soda favori seront ravis de découvrir cette innovation en matière de boisson ? un super soda rempli de bénéfices pour la santé.

À propos de RISE:

RISE a été fondée à Montréal en 2008 pour le consommateur avant-gardiste. Connu pour son fanatisme au laboratoire et sa passion pour travailler avec la nature, RISE crée des boissons fonctionnelles, notamment RISE Kombucha, ainsi qu'une collection de thés pétillantes adaptogènes, RISE Botanicals. En 2023, RISE présente Better Soda pour élargir son assortiment de boissons meilleures pour vous, soulignant son engagement à fabriquer les boissons les plus savoureuses prescrites par la nature, tout en nourrissant le corps et en ravissant les papilles.

