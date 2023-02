FourKites et RCS Logistics s'associent pour offrir une visibilité multimodale de bout en bout aux clients du monde entier





FourKites, le leader de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, et RCS Logistics, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de services logistiques indépendants, ont annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat pour proposer aux clients de RCS un guichet unique offrant une visibilité de bout en bout sur leur expéditions maritimes, aériennes, terrestres, de factage et intermodales. Grâce aux données en temps réel sur la chaîne d'approvisionnement fournies par FourKites, les équipes internes et les clients de RCS disposent d'une visibilité automatisée et en temps réel sur la situation et la localisation des expéditions en transit et en attente, partout dans le monde.

«La plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites change la donne pour RCS Logistics, a déclaré Brian Heaney, président de RCS Logistics. En nous fournissant les données les plus précises et les plus complètes du secteur en termes de visibilité de bout en bout, d'HAP (Heure d'Arrivée Prévue) prédictives et de statut en temps réel des expéditions, FourKites améliore considérablement l'efficacité de nos équipes internes et leur permet de se concentrer sur des services de plus grande valeur, tandis que nos clients et partenaires reçoivent une vision globale de leur chaîne d'approvisionnement et de leurs expéditions. C'est une expérience moderne haut de gamme dont toutes les parties prenantes, grandes et petites, peuvent désormais profiter.»

Depuis le déploiement de la plateforme FourKites ? y compris la solution révolutionnaire Dynamic Ocean® de la Société ? au troisième trimestre 2022 pour suivre les expéditions maritimes, terrestres et de factage, RCS a multiplié par sept ses services de transport intérieur, et par 12 son activité de fret maritime. «Dans le secteur, nous avons une réputation de transitaire aérien de premier plan, observe Brian Aldridge, vice-président senior Ventes, RCS. Avec FourKites, nous avons pu améliorer notre expérience du fret maritime et établir des liens avec d'autres modes pour faire réellement la différence sur le marché. Nos clients et partenaires apprécient l'interface simple et moderne de FourKites et la transparence qu'elle apporte tout au long de leur chaîne d'approvisionnement.»

Avec la mise en place de FourKites, les équipes de suivi et de traçabilité, les fournisseurs de factage et le personnel de l'entrepôt ne doivent plus s'occuper des processus chronophages de suivi manuel. De plus, les analystes de données de RCS s'appuient sur les analyses avancées de FourKites ? qui fournissent des informations sur les performances ponctuelles, les coûts d'attente et de détention, le suivi de la qualité, les performances des voies et des modes, entre autres ? pour procéder à l'amélioration continue de tous les aspects des opérations de l'entreprise.

«Nous sommes ravis de nous associer à un leader comme RCS Logistics qui partage notre vision des chaînes d'approvisionnement numériques automatisées, collaboratives, interconnectées, mondiales, et de bout en bout, a déclaré Brad Klaus, vice-président du groupe, Solutions internationales, FourKites. Notre collaboration témoigne de la manière dont nous intégrons l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement pour moderniser les opérations et offrir une expérience client de haute qualité.»

En s'appuyant sur le succès qu'elles ont connu jusqu'à ce jour avec la visibilité des expéditions maritimes, terrestres et de factage, les deux Sociétés se concentrent désormais sur l'amélioration de la visibilité des solutions porte-à-porte de transport de fret aérien international de RCS Logistics.

À propos de RCS Logistics

RCS Logistics est l'un des principaux prestataires mondiaux de services logistiques. La Société est spécialisée dans le transport international de fret aérien, maritime et terrestre, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la 3PL (ou logistique tierce partie), le transport par camion, la distribution, le courtage en douane et d'autres solutions logistiques. Pour plus d'informations, visiter le site Web http://www.rcslogistics.com/.

À propos de FourKites

La plateforme phare de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites® étend la visibilité au-delà du transport pour l'appliquer aux chantiers, aux entrepôts et aux magasins, entre autres. Elle assure le suivi de plus de 3 millions d'expéditions par jour sur les voies routières, ferroviaires, maritimes, aériennes, ainsi que les colis et le dernier kilomètre, dans plus de 200 pays et territoires. FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Quelque 1 200 des marques les plus connues au monde, dont 9 des 10 premières sociétés de biens de consommation emballés et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour plus d'informations, visiter le site Web https://www.fourkites.com/.

