L'Assurance vie Équitable du Canada termine l'année 2022 avec des résultats solides et une croissance continue





WATERLOO, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - L'Assurance vie Équitable du Canada a enregistré un bénéfice de l'ordre de 156 millions de dollars et un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat

de 12 %. Ces résultats occupent le deuxième rang dans l'histoire de la Compagnie et sont influencés par la croissance continue et le rendement du portefeuille de placement.

La Compagnie a enregistré des primes et des dépôts de 2,2 milliards de dollars en 2022. L'actif sous administration a atteint les 6,9 milliards de dollars, une hausse par rapport à l'année précédente malgré un contexte de marché difficile qui tient compte d'un taux de croissance annuelle composé de 11 %. Les prestations, les paiements et les participations versées aux titulaires de contrat ont totalisé 1,1 milliard de dollars. Le montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation était de l'ordre de 100 millions de dollars, une hausse de 27 % par rapport à l'année précédente.

« Chez l'Assurance vie Équitable, le fait d'être une compagnie mutuelle signifie que nous offrons une sécurité financière de façon différente en nous concentrant exclusivement sur nos clients. Ensemble avec nos clients, notre objectif et de protéger aujourd'hui et de protéger demain », affirme Fabien Jeudy, président-directeur général. « Au cours de l'année 2022, nous avons été en mesure de réaliser cet objectif. Notre succès est évident en raison des nouvelles solutions et des expériences améliorées que nous avons pu offrir ainsi que la croissance que nous avons connue parmi tous les secteurs d'activité. »

Le secteur d'activité de l'assurance individuelle a enregistré des ventes en 2022 de l'ordre de 148 millions de dollars grâce aux ventes d'assurance vie entière avec participation et à l'élan positif du lancement de son produit d'assurance vie universelle Générations de l'ÉquitableMC. Le secteur d'activité de l'épargne-retraite a enregistré des ventes de 547 millions de dollars, provenant principalement des ventes de fonds distincts dont une offre de plusieurs nouveaux fonds au cours de l'année. Le secteur d'activité de l'assurance collective a enregistré quant à lui des ventes de 51 millions de dollars du fait que l'Assurance vie Équitable continue de soutenir les petites entreprises canadiennes.

L'Assurance vie Équitable a terminé l'année 2022 dans une position de solidité financière, dont un ratio de capital parmi les plus forts de l'industrie de 150 % selon la mesure de Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV). Il se situe bien au-delà de la cible réglementaire, démontrant que l'Assurance vie Équitable est bien positionnée pour respecter les engagements actuels et futurs envers les clients. De plus, DBRS Morningstar a confirmé la note de solidité financière de l'Assurance vie Équitable de A (élevée) avec une perspective stable.

Alors qu'elle entame l'année 2023, l'Assurance vie Équitable est heureuse de déclarer qu'elle a effectué avec succès la transition vers les nouvelles normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS) 17 et 9, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Bien que ces normes auront une incidence considérable sur la présentation des états financiers de la Compagnie, elles ne changent pas les principes fondamentaux de son entreprise et il est attendu que le ratio du TSAV augmentera et demeurera l'un des plus solides de l'industrie.

Faits saillants financiers de 2022 :

Prestations et paiements versés aux titulaires de contrat s'élevant à 973 millions

de dollars.

de dollars. Hausse de 27 % du montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation, qui se sont établies à 100 millions de dollars.

Bénéfice net atteignant 156 millions de dollars, pour un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 12,0 %.

Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un ratio de 150 % à la fin de l'exercice.

Capitaux propres des titulaires de contrat avec participation dépassant 1,3 milliard de dollars.

Ventes de 148 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'assurance individuelle, de 547 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'épargne-retraite et

de 51 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'assurance collective.

de 51 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'assurance collective. Hausse de 11 % des primes et des dépôts, qui ont atteint 2,2 milliards de dollars.

Accroissement de l'actif sous administration pour atteindre 6,9 milliards de dollars.

À propos d'Assurance vie Équitable du Canada

En tant que mutuelle nous offrons une sécurité financière de façon différente en nous concentrant uniquement sur nos clients. Nous croyons à la force de travailler ensemble avec vous et les conseillers partenaires indépendants. Ensemble, nous offrons des solutions en matière d'assurance vie individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective. Nous vous aidons à protéger ce qui compte aujourd'hui tout en préparant demain.

Chez l'Assurance vie Équitable, nous sommes des gens qui font preuve de détermination. Nous avons à coeur de vous offrir de bonnes solutions et de bonnes expériences par l'entremise de nos partenaires. Grâce à nos connaissances, notre expérience et notre solidité financière, nous sommes en mesure de respecter nos engagements envers vous, maintenant et pour les années à venir.

SOURCE Assurance vie Équitable du Canada

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 09:48 et diffusé par :