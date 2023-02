Tigo Energy va dévoiler une solution intégrée de type 'solaire plus stockage' pour le marché ibérique au salon de l'énergie et de l'environnement Genera





Tigo Energy, Inc. ("Tigo" ou la "Société"), un fournisseur majeur de solutions solaires et de stockage d'énergie intelligentes, présentera et lancera sa solution Tigo EI Residential Solar destinée au marché ibérique au salon de l'énergie et de l'environnement Genera à Madrid le mercredi 22 février 2023. Des représentants commerciaux et techniques de Tigo participeront à la conférence pour rencontrer des professionnels espagnols du photovoltaïque et leur présenter les spécificités du nouveau système tout-en-un de Tigo.

La solution Tigo EI Residential Solar pour le marché européen est composée de produits Tigo TS4 Flex MLPE, une nouvelle gamme d'onduleurs monophasés et triphasés, de composants de stockage d'énergie modulaires à couplage CC et du Tigo EI Link, qui fait office de centre de communications et de point de connexion central pour toutes les connexions au réseau, aux onduleurs, aux panneaux photovoltaïques et aux batteries. Via la surveillance au niveau des modules, les données énergétiques du système EI Residential Storage sont traitées par le logiciel Tigo Energy Intelligence, ce qui permet aux installateurs de surveiller et de gérer leur parc de systèmes clients en quelques clics. Les clients de Tigo dans l'UE bénéficieront également de garanties à la pointe de l'industrie et d'une équipe d'assistance qualifiée et multilingue, afin que les installateurs ne soient jamais livrés à eux-mêmes avec des produits Tigo.

« Le marché du solaire en Espagne se développe rapidement, aussi bien en termes de capacité photovoltaïque installée que d'installations dans le secteur résidentiel, le lancement sur ce marché de la solution EI Residential de Tigo ne pouvait donc pas mieux tomber », a déclaré Pablo Campo Martínez, PDG de DSP Solar. « Ce qui rend Tigo si avantageux aux yeux des installateurs espagnols est l'architecture modulaire et évolutive : des installations rapides et des mises en service fluides signifient davantage de systèmes opérationnels, tous gérés avec une plateforme de surveillance conviviale caractérisée par une granularité complète des données. »

Les visiteurs du salon de l'énergie et de l'environnement Genera peuvent en savoir plus à propos de la solution EI Residential en participant à l'une des présentations organisées durant le salon. Ces séances incluent la participation d'ingénieurs de Tigo et seront organisées par Grupo Noria (mardi 21 février à 15h00, mercredi 22 février à 11h00 et jeudi 23 février à 15h00 sur le stand 8-8B04) et par DSP Solar (mercredi 22 février à 16h30 sur le stand 8-8D15).

« Tous les aspects du processus d'installation de la solution EI Residential s'articulent autour de l'onduleur, combinant la simplicité d'un système prêt à l'emploi avec un processus rationalisé, de l'installation à la mise en service », a expliqué Ángel Marrero, responsable des produits pour les énergies renouvelables chez Grupo Noria. « Grâce à son architecture empilable, la solution EI résout brillamment le problème lié aux contraintes d'espace rencontré par nos clients résidentiels. Pour nous, en tant qu'installateurs, la solution EI fournit une surveillance à distance détaillée avec un puissant logiciel permettant de rendre l'exploitation et l'entretien très efficaces. Enfin, la technologie Reclaimed Energy de Tigo est un puissant outil permettant de maximiser le retour sur investissement et de quantifier les avantages de l'optimisation dans tous les types d'installations photovoltaïques, ce qui bénéficie aussi bien aux installateurs qu'aux propriétaires. »

En plus d'une présentation de la nouvelle solution Tigo EI Residential, les visiteurs du salon Genera peuvent en savoir plus sur la plateforme Tigo TS4 Flex MLPE. Des représentants de la société participeront également à deux tables rondes au sujet des avantages de l'optimisation pour le solaire commercial et industriel (C&I), qui sont prévues le jeudi 23 février à 11h00 sur le stand de Technosun (8-8B22) et à 13h00 sur le stand d'Albasolar (n° 10-10G37). Les deux discussions seront animées par Gianluca Pieralli, le responsable du développement commercial de Tigo pour la péninsule ibérique et coordinateur des projets importants.

Pour en savoir plus à propos de la gamme de produits Tigo Flex MLPE et la solution Tigo EI Residential Solar, venez visiter le salon international de l'énergie et de l'environnement Genera (Ifema, à Madrid) entre le 21 et le 23 février 2023. Pour connaître la liste des partenaires présentant des solutions Tigo ou prendre à l'avance rendez-vous avec un représentant de Tigo, veuillez visiter la page planning de Tigo ici.

À propos de Tigo Energy

Fondé en 2007, Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes permettant d'améliorer la sécurité, d'accroître le rendement énergétique et de diminuer les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et de taille industrielle. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics ? électronique de puissance au niveau du module) et d'optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes, basées sur le Cloud, pour offrir une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits MLPE de Tigo optimisent les performances, permettent une surveillance de l'énergie en temps réel et un arrêt rapide au niveau module nécessitant un code. Par ailleurs, la société développe et fabrique des produits comme des onduleurs et des systèmes de stockage par batteries pour le marché des systèmes résidentiels de type 'solaire plus stockage'. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.tigoenergy.com.

À propos de DSP Solar

Fondée en 2007, DSP Solar est née d'un engagement envers la société et l'environnement à la suite du constat d'un changement climatique qui commençait à émerger. Plus d'une décennie plus tard, de nombreux professionnels dans le secteur orientent leurs connaissances et bonnes pratiques sous l'égide de la notion de 'proximité et confiance' maximales pour prodiguer des conseils personnalisés à chaque client, conjointement au service technique après-vente lui ayant permis de devenir une référence dans le secteur avec un portefeuille de plus de 10 000 clients professionnels et 1 million d'articles vendus depuis 2022.

À propos de Grupo Noria

Grupo Noria est la centrale d'achat qui fournit des services à un groupe de marques dédiées à l'achat, la vente et la distribution de matériel électrique, climatique, de plomberie, pour les télécommunications et les énergies renouvelables. Elle compte à ce jour parmi ses associés trois marques d'exception : Novelec, Sinelec et Muntaner Electro. Le principal objectif de Grupo Noria consiste à collaborer avec ses clients pour améliorer leurs processus d'affaires, leur offrant un service personnalisé de la plus haute qualité. La recherche constante de solutions nouvelles et innovantes a amené la société à proposer une amélioration continue de ses services, soutenant des projets d'éclairage, de climatisation, de domotique, d'automatisation, de fluides, de canalisations, de conducteurs, d'efficacité énergétique et de réseaux VDI. Le groupe a été formalisé en 2013 et dispose de professionnels avec une vaste expérience dans ce secteur. Il travaille aujourd'hui avec un programme ambitieux visant à accélérer sa croissance, de nouveaux engagements et la conquête de nouveaux marchés. Début 2022, il a rejoint l'UNEF en raison de sa stratégie d'engagement en faveur des énergies renouvelables. Grupo Noria dispose d'une équipe et de ressources dédiées lui permettant de gérer le service à ses clients plus rapidement.

