Le ministre Dubé doit aller au bout de son raisonnement





MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Pendant que le ministre de la Santé et des Services sociaux souhaite baliser la présence des agences de placement de personnel dans le réseau public de la santé, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 7300 du Syndicat canadien de la fonction publique (FTPQ-SCFP) souhaite rappeler au ministre Dubé qu'à l'extérieur de Montréal et Laval, l'ensemble des services ambulanciers sont dispensés, à fort coût, par des entreprises privées.

En plus de permettre d'intégrer l'ensemble des paramédics québécois au réseau de la santé, une nationalisation faciliterait le déploiement des effectifs sur le territoire et permettrait de décloisonner la centaine de zones d'opération présentement en place au Québec. Elle rendrait aussi possible la mise en place d'un schéma de risque préhospitalier qui répondrait réellement aux attentes et aux besoins de la population.

Comme le révélait plus tôt cette semaine le journal Le Soleil, les profits sont au coeur du modèle d'affaires des entreprises ambulancières privées. Plus que jamais, il est temps de nationaliser ces organisations dont l'absence de toute reddition de compte a été dénoncée par la Vérificatrice générale du Québec.

« Si le ministre Dubé est capable de chasser les agences privées dans le système de santé québécois et de ramener des milliers de travailleuses et travailleurs au sein du réseau public, il peut le faire pour le domaine des soins préhospitaliers d'urgence. Les services ambulanciers doivent être nationalisés. Le ministre doit aller au bout de son raisonnement », a déclaré Benoit Cowell, président de la FTPQ-SCFP.

La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Elle est le seul syndicat indépendant exclusif de paramédics au Québec. La FTPQ est un syndicat affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17?000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec.

