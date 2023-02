Kubota Tractor Corporation met en oeuvre Syncron pour simplifier la gestion des stocks de détail et le service exceptionnel de réseau de concessionnaires





Le principal distributeur de machines agricoles et de construction sélectionne Syncron Retail Inventory pour une gestion optimisée des stocks des concessionnaires qui harmonise les stratégies du marché secondaire avec les réseaux de concessionnaires pour un service à la clientèle supérieur.

CHICAGO, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui que Kubota Tractor Corporation, un distributeur américain de machines agricoles et de construction, a choisi Syncron Retail Inventory pour soutenir la gestion de ses stocks de détail. Alors que Kubota travaille à rationaliser les chaînes d'approvisionnement et à fournir aux concessionnaires des solutions permettant de gagner du temps pour accéder à ses stocks et livrer rapidement des pièces, cette optimisation permet aux clients de Kubota de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : planter, nourrir, construire et prendre soin de notre monde.

Reconnaissant les avantages d'une solution intelligente d'optimisation des stocks de pièces, Kubota a compris qu'il était possible d'améliorer ses opérations de gestion des stocks de détail. En choisissant une nouvelle solution, Kubota était à la recherche d'une équipe attentive et expérimentée, prête à collaborer.

« Nous avons choisi Syncron en raison de son expérience dans l'industrie de l'équipement agricole et de sa connectivité avec nos systèmes commerciaux de concessionnaires certifiés », a déclaré Dann Kemmann, directeur des pièces, Kubota Tractor Corporation. « Syncron nous aide à respecter nos engagements envers nos concessionnaires en rationalisant notre inventaire de pièces afin de mieux livrer la bonne pièce au bon endroit et au bon moment. »

Avec Syncron, Kubota obtient une solution prête à l'emploi pour automatiser le réapprovisionnement des stocks des concessionnaires, améliorer les taux de remplissage hors cote et accroître la visibilité pour toutes les parties prenantes. Plutôt que de compter sur plusieurs systèmes commerciaux de concessionnaires pour prévoir et planifier l'inventaire des pièces, Kubota et ses concessionnaires ont accès à une plateforme complète et facile à utiliser avec une intégration facile qui améliore la productivité et élimine le gaspillage.

« Avec une solution intelligente d'optimisation des stocks de pièces qui place les pièces où et quand elles sont nécessaires, les concessionnaires peuvent se concentrer sur la fourniture d'une expérience client supérieure », a déclaré Anneliese Schulz, directrice des revenus, Syncron. « Syncron Retail Inventory permet à des organisations comme Kubota de rationaliser les processus RIM et de s'aligner sur les réseaux de concessionnaires, offrant un soutien et une expertise exceptionnels pendant le processus de mise en oeuvre et au-delà ».

Pour en savoir plus sur Syncron Retail Inventory, consultez le site https://www.syncron.com/solutions/retail-inventory-management .

À propos de Syncron

Syncron propulse les fabricants et distributeurs en avant et leur donne les moyens de tirer parti de la nouvelle économie mondiale des services. Nous optimisons la rentabilité et le fonds de roulement des entreprises du secteur des pièces de rechange, améliorons la fidélité des clients et permettons à nos clients de réussir leur transition vers les futurs modèles économiques axés sur les services. Syncron relie et synchronise tous les aspects du service après-vente avec plus de 3 milliards de dollars en création de valeur annuelle parmi les équipementiers et distributeurs dans l'automobile, la construction, l'exploitation minière, l'agriculture et l'équipement industriel, les appareils médicaux, les biens de consommation durables, la haute technologie, l'aérospatiale et d'autres industries. Notre plateforme cloud Connected Service Experience (CSX) offre des solutions de vente et de service après-vente de premier plan pour planifier, tarifer et servir efficacement vos clients. CSX Cloud permet à nos clients de se démarquer de la concurrence grâce à des expériences de service après-vente exceptionnelles, tout en améliorant sensiblement les revenus et les bénéfices des fabricants ou des distributeurs. Les plus grandes marques au monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé en matière de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site syncron.com .

À propos de Kubota Tractor Corporation

Kubota Tractor Corporation, située à Grapevine, au Texas, est la société américaine de commercialisation et de distribution de machines et d'équipements conçus et fabriqués par Kubota, notamment une gamme complète de tracteurs d'une puissance brute maximale de 200 hp*, d'équipements de construction compacts, de tondeuses et de matériel de jardinage, d'outils de fenaison, de produits commerciaux pour surfaces gazonnées et de véhicules utilitaires. Pour obtenir la documentation sur les produits ou les emplacements des concessionnaires, contactez : Kubota Tractor Corporation, 1000 Kubota Drive, Grapevine, TX 76051, (888) 4-KUBOTA [(888) 458-2682], Ext. 900, ou rendez-vous sur le site KubotaUSA.com .

*estimation usine

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 06:30 et diffusé par :