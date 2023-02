ReNew dévoile une nouvelle identité de marque en renforçant son leadership dans la fourniture de solutions de décarbonisation





- De ReNew Power à ReNew ? L'avenir de l'énergie

GURUGRAM, Inde, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- ReNew Power, pionnier dans le domaine des énergies renouvelables, a pris la décision stratégique de se rebaptiser ReNew. La nouvelle identité de la marque reflète la transition de l'entreprise qui, de producteur indépendant d'électricité renouvelable pure player, devient fournisseur de solutions complètes à destination de l'ensemble du spectre de décarbonisation.

Conformément à sa stratégie visant à mettre l'accent sur l'écosystème global d'énergie propre, ReNew a mené le développement de solutions émergentes de décarbonisation telles que l'hydrogène vert, le stockage d'énergie, les marchés du carbone et de fabrication d'énergie solaire, et s'apprête à faire progresser les objectifs de transition vers la neutralité carbone des entreprises. La société a été pionnière dans l'exploitation des technologies numériques pour accélérer la transition vers l'énergie verte et répondre aux exigences uniques du segment B2B en Inde, où elle est leader du marché. La nouvelle identité de ReNew renforcera sa position de leader dans le domaine des services énergétiques et en tant que marque mondiale avec un fort ancrage en Inde.

À ce sujet, Sumant Sinha, président-directeur général de ReNew, a déclaré : « ReNew vise à fournir des solutions qui permettront aux entreprises et aux pays d'opérer une transition rapide, urgente et éthique vers l'énergie propre. L'objectif de ReNew est de miser sur ses activités d'énergie renouvelable et d'élargir son offre dans l'ensemble du spectre, en soutenant la décarbonisation dans le contexte de l'avenir énergétique. »

Selon les estimations, la consommation mondiale d'énergie devrait tripler d'ici 2050 et la décarbonisation jouera un rôle essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et renforcer l'action mondiale contre le changement climatique.

ReNew est l'entreprise leader des solutions de décarbonisation cotée au Nasdaq (Nasdaq: RNW) (Nasdaq: RNWWW). Le portefeuille brut total de ReNew, qui s'élevait à environ 13,4 GW d'énergie propre au 30 septembre 2022, est l'un des plus importants au monde. En plus d'être un important producteur d'électricité indépendant en Inde, nous fournissons des solutions complètes de manière juste et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, de l'hydrogène vert, des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez renew.com et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook et Twitter

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2001127/ReNew_Logo.jpg

