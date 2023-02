Premier Soin commente le projet de loi du gouvernement du Québec en matière de main d'oeuvre indépendante en santé





MONTRÉAL, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Premier Soin d'Amérique Inc. (TSXV : PHA) (la "Corporation" ou "Premier Soin"), chef de file en services et technologies de la santé, commente le projet de loi dévoilé par le gouvernement du Québec en matière de main d'oeuvre indépendante.



Premier Soin d'Amérique est une société québécoise qui contribue à prévenir les bris de services dans le système de la santé depuis plus de 20 ans en zones urbaines, rurales, et nordiques par le placement de professionnels de la santé à court et moyen terme. Nous sommes actifs au Québec, mais aussi dans plusieurs provinces et territoires canadiens au niveau fédéral, provincial, et régional.

La main d'oeuvre indépendante ne représente qu'approximativement 3% des heures travaillées dans le système de la santé québécois. La majorité de ces professionnels indépendants choisissent ce mode de travail pour des raisons personnelles, familiales, ou logistiques. Le recours aux agences de placement leur permet d'exercer leur profession à l'intérieur de contraintes qui leur sont propres. Dans un contexte nord-américain de pénurie de main d'oeuvre en santé, nous croyons qu'il est primordial d'inciter les professionnels de la santé québécois et québécoises à demeurer actifs dans le réseau, sans égard au mode de travail choisi.

Notre rôle est d'appuyer le système de santé et de prévenir les bris de services liés aux enjeux de ressources humaines. Nous préconisons un environnement compétitif dans lequel l'engagement avec les différents paliers du système de santé se fait par appels d'offres structurés, avec des acteurs crédibles qui agissent en conformité avec la réglementation en place, notamment celle de l'autorité des marchés publics au Québec.

Nous saluons la volonté du gouvernement du Québec de mieux encadrer l'industrie. Nous réitérons notre volonté de participer activement et de manière constructive au processus législatif afin d'améliorer certains aspects du projet de loi proposé.

À propos de Premier Soin d'Amérique

Premier Soin est un leader canadien dans le domaine des services et technologies de la santé qui offre une large gamme de solutions de services externalisés pour les besoins en soins de santé aux gouvernements, aux entreprises, et aux particuliers. Premier Soin utilise sa plateforme numérique exclusive LiPHe pour accélérer la logistique des services en santé afin d'offrir une continuité des services aux patients et une meilleure accessibilité aux soins.

