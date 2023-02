Assent nomme Aaron Korsen comme vice-président principal des ventes nord-américaines pour diriger la croissance des solutions de durabilité de la supply chain et de conformité des produits





Assent Inc. (Assent), un chef de file de la gestion de la durabilité de la supply chain, a nommé Aaron Korsen au poste de vice-président principal des ventes, Amérique du Nord. La nomination intervient à un moment de croissance rapide pour Assent. La société a réalisé une nouvelle année de croissance des ventes à deux chiffres en 2022 et a récemment lancé sa solution ESG complète de bout en bout pour aider les fabricants à gérer les exigences à venir et élargies de reporting de la supply chain.

Basé dans le comté d'Orange, en Californie, Korsen apporte à Assent plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication ERP et de la supply chain. Plus récemment, il a passé trois ans chez Mitek Solutions (NASDAQ : MITK) en tant que vice-président principal des ventes. Pendant que Korsen dirigeait les ventes chez Mitek, la société a généré un chiffre d'affaires annuel record de 100 millions de dollars. Auparavant, il a passé trois ans chez Oracle NetSuite, l'une des principales sociétés intégrées de logiciels professionnels dans le cloud.

« Le succès prouvé d'Aaron en tant que dirigeant des ventes de cloud computing et de logiciels représente un précieux atout pour Assent, alors que nous continuons à développer rapidement nos activités en cette période critique pour les fabricants complexes », déclare Dave Curley, Chief Revenue Officer, Assent. « La norme de durabilité prend de l'ampleur et de nombreuses entreprises n'ont pas encore conscience du risque inhérent à leur supply chain. Nous nous réjouissons à la perspective de voir Aaron aider les entreprises à élaborer leurs plans en matière de conformité des produits et ESG et à construire un avantage concurrentiel sur le marché. »

Alors que la durabilité de la supply chain augmente la pression des investisseurs et des consommateurs, Assent comble l'écart pour réduire les risques et accroître la résilience de la supply chain avec les fabricants complexes. Selon l'étude State of ESG in Manufacturing d'Assent publiée le mois dernier, seulement 25 % des fabricants ont une grande confiance dans les capacités de leurs fournisseurs à soutenir leurs objectifs ESG et de durabilité. Korsen travaillera avec les équipes de vente pour aider les fabricants nord-américains à reconnaître le besoin urgent de transparence de la supply chain et à tirer parti des solutions logicielles et de services intégrées d'Assent pour créer des programmes de conformité des produits et ESG crédibles répondant aux pressions croissantes de la réglementation, des investisseurs et des clients.

« Assent est particulièrement bien placé pour tirer parti d'une formidable opportunité de marché. La solution de durabilité de la supply chain de l'entreprise est ce qui permettra aux fabricants de stimuler de manière proactive l'action en matière de conformité et d'ESG », déclare Aaron Korsen, vice-président principal des ventes, Amérique du Nord, Assent. « Je me réjouis à l'idée de diriger une équipe d'experts talentueux qui sont des partenaires de confiance aidant les entreprises à créer des changements à fort impact pour transformer leur supply chain, accéder aux marchés et développer leur activité en toute confiance. »

Assent est la solution de gestion de la durabilité de la supply chain destinée à aider les fabricants complexes à proposer des produits responsables au monde entier. Parce que les supply chains n'ont jamais été élaborées en tenant compte de la durabilité, Assent va plus en profondeur : au-delà des fournisseurs de pièces, jusqu'aux pièces de pièces et plus loin encore, pour cartographier l'ensemble du génome de la fabrication complexe. Façonné par des experts en réglementation, des clients et des fournisseurs, Assent est le fondement de la durabilité multisectorielle. Basée à Ottawa, au Canada, Assent emploie plus de 1 000 personnes au service de ses clients dans le monde entier. Assent révèle ce qui se cache, valide ce qui est bon et permet d'éliminer les mauvaises surprises afin que les entreprises de fabrication complexes et aux idées novatrices du monde entier puissent devenir des entreprises plus durables. Pour en savoir plus sur la durabilité en profondeur, de la conformité des produits à l'ESG, rendez-vous sur le site assent.com et rejoignez-nous sur Assent Careers.

