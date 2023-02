H2O Innovation annonce la nomination d'un nouveau membre sur son conseil d'administration





QUÉBEC, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: HEO) ? H 2 O Innovation Inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce la nomination de M. Leonard F. Graziano comme membre de son conseil d'administration à compter du 13 février 2023. M. Graziano siégeait sur le Comité de stratégie, innovation et grands projets de H 2 O Innovation (le « Comité de stratégie ») en tant que conseiller externe depuis près de six ans.



De 2002 à 2011, M. Graziano a occupé le poste de président chef de la direction de Severn Trent Services, Inc. (« STS »), une filiale de Severn Trent PLC (Royaume-Uni) qui fournit des services de traitement et de gestion de l'eau et des eaux usées à des services publics, des municipalités et des clients commerciaux à travers le monde. Il a également été membre du conseil d'administration de STS et de la « National Association of Water Companies ». Avant de se joindre à STS, M. Graziano a occupé pendant cinq (5) ans le poste de président de Chemineer, Inc., une division de Robbins & Myers, Inc., un leader mondial dans le domaine des équipements et des technologies de mélange et d'agitation industriels. Avant d'occuper ce poste, M. Graziano a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine des pompes. M. Graziano est titulaire d'un MBA de Temple University, ainsi que d'un baccalauréat en génie industriel de Rutgers University. Il a plus de 45 ans d'expérience dans l'industrie du traitement de l'eau.

« Nous sommes satisfaits de la nomination de M. Graziano au sein du conseil d'administration de H 2 O Innovation. Sa connaissance et son expérience approfondies de l'industrie du traitement de l'eau, ainsi que ses compétences exceptionnelles en matière de stratégie, d'exploitation et de marketing, s'inscrivent parfaitement dans le développement stratégique de notre modèle d'affaires et enrichiront davantage le conseil d'administration », a déclaré Lisa Henthorne, présidente du conseil d'administration de H 2 O Innovation.

À propos de H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H2O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

