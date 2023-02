Petnow : La seule application d'identification pour chiens et chats sera présente au MWC de Barcelone





L'application d'identification biométrique axée sur l'IA et respectueuse du bien-être des animaux sera disponible dans certains pays européens.

SÉOUL, Corée du Sud, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- La société Petnow Inc. a annoncé qu'elle présenterait le premier et le seul service au monde qui identifie les chiens et les chats grâce à une simple application au MWC de Barcelone ainsi que la sortie de l'application et de son assistance technique en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L'application Petnow analyse automatiquement les informations sur les visages des chiens et des chats, les deux animaux de compagnie les plus répandus, afin de les identifier.

Jesse Joonho Lim, le PDG de Petnow Inc. a déclaré : « Nous sommes fiers de présenter notre application Petnow dans plus de langues pour un public plus large, et nous sommes convaincus qu'elle se démarquera pour compléter ou remplacer les puces électroniques, les médailles et les colliers, puisque l'information biométrique des animaux est permanente et propre à chaque animal. »

Ken Daehyun Pak, cofondateur de Petnow, s'est également exprimé : « La solution d'identification biométrique précise à 99 % peut être utilisée dans diverses applications, et nous sommes impatients de rencontrer divers intervenants de l'industrie des animaux de compagnie, ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux qui souhaitent adopter notre solution à l'occasion du MWC de Barcelone. »

L'application Petnow sera disponible en téléchargement en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni à partir du 28 février 2023. Elle est offerte gratuitement aux foyers qui ont des animaux de compagnie afin de leur permettre de tester la toute dernière solution d'identification biométrique. La société sera présente au stand 7A62 dans le Hall 7 du Fira Barcelona Gran Via au MWC de Barcelone.

À propos de Petnow Inc. : Petnow Inc. est une entreprise de développement d'identification d'animaux de compagnie basée à Séoul, en République de Corée. La société a publié le premier article sur l'identification des chiens par l'IA grâce aux empreintes nasales dans la revue IEEE Access en mars 2021, avant d'être sélectionnée parmi les lauréats du prix Best of Innovation au CES 2022.

Petnow Inc. collabore avec des ministères et des compagnies d'assurance en Corée pour que sa solution soit intégrée au fichier national d'identification des animaux de compagnie et utilisée pour proposer des régimes d'assurance plus abordables afin de faire baisser les frais vétérinaires.

