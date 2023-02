Nouveau financement pour aider les chercheurs Noirs dans le domaine des sciences cardiaque et cérébrale





Les bourses serviront à soutenir des étudiants Noirs exceptionnels engagés dans des programmes de maîtrise et de doctorat dans des institutions partout au Canada

TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Coeur + AVC de concert avec Brain Canada et l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada (l'ISCR des IRSC), sont heureux d'annoncer le lancement prochain de nouvelles bourses pour soutenir les chercheurs Noirs au Canada. Les bourses d'aide au personnel pour les chercheurs Noirs auront pour but de promouvoir la représentation des Noirs au sein de la communauté de chercheurs en santé cardiaque et cérébrale.

Les maladies cardiaques et l'AVC figurent parmi les principales causes de décès des gens qui vivent au Canada. Les communautés noires sont parmi celles qui présentent la plus grande prévalence de facteurs de risque de maladies cardiaques et de l'AVC, comme l'hypertension, le diabète, le stress chronique et d'autres affections. Le racisme systémique, notamment le racisme anti-Noir, entraîne souvent de moins bons résultats au niveau de la santé des membres de ces communautés. Grâce à cet investissement dans les chercheurs Noirs, nous espérons améliorer le quotidien des personnes qui ont besoin de soins médicaux, en développant la recherche liée aux besoins de ces communautés.

«?Je suis ravi de lancer aujourd'hui les nouvelles bourses d'aide au personnel pour les chercheurs Noirs, en partenariat avec Brain Canada et l'ISCR des IRSC, déclare Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. Ces bourses serviront à éliminer les obstacles financiers à l'éducation de cycle supérieur auxquels font face les étudiants Noirs. En collaborant avec nos partenaires, nous espérons renforcer la représentation des Noirs au sein de la communauté de la recherche sur le coeur et le cerveau.?»

«?Le concours a pour objectif d'augmenter le nombre de stagiaires Noirs hautement qualifiés au Canada, qui s'engagent à travailler dans les domaines de la recherche sur le coeur et le cerveau, indique la Dre Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de Brain Canada. Nous savons que la diversité croissante de la main-d'oeuvre dans le domaine de la recherche mène à l'innovation, à une audience plus large et à un impact plus important. Avec l'aide de nos partenaires, nous nous engageons à bâtir un écosystème de recherche équitable, diversifié et inclusif, où tous les membres de l'équipe disposeront des ressources nécessaires pour mener à bien leur travail, et où nos programmes contribueront à une meilleure santé cérébrale pour tous.?»

«?Notre institut s'efforce d'accroître la capacité au sein de l'écosystème de la recherche en santé et de favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion dans tous les domaines de la recherche en santé. Ce partenariat avec Coeur + AVC et Brain Canada améliorera considérablement les possibilités de formation pour un environnement de recherche en santé plus inclusif. L'ISCR des IRSC se réjouit de soutenir la prochaine génération de scientifiques Noirs qui travaillent à améliorer la santé cardiaque et cérébrale des gens qui vivent au Canada?», affirme le Dr Brian H. Rowe, directeur scientifique de l'ISCR des IRSC.

Les bourses pluriannuelles apporteront un soutien financier à un maximum de huit étudiants en maîtrise pendant deux ans (50?000 $ par bourse) et à un maximum de cinq étudiants en doctorat pendant trois ans (90?000 $ par bourse). En éliminant le fardeau financier, les bourses visent à permettre aux étudiants émérites de se concentrer sur leurs études, d'entreprendre un programme de recherche et de s'engager auprès de mentors dans le cadre de leur formation et de leur perfectionnement. La possibilité de financement sera officiellement ouverte le 1er mars et les instructions de candidature seront publiées sur les sites Web de Coeur + AVC et de Brain Canada. Les demandes seront acceptées jusqu'au 1er mai 2023.

Le financement des bourses d'aide au personnel pour les chercheurs Noirs a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), principal organisme de financement de la recherche en santé du Canada, et son Institut de la santé circulatoire et respiratoire, ainsi que Coeur + AVC, principal organisme de bienfaisance canadien consacré aux maladies du coeur et à l'AVC.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

À propos de Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et précieux auprès des acteurs qui appuient la recherche sur le cerveau et y contribuent. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques et ultimement, améliore la santé de la population canadienne et mondiale. Pour en savoir plus, visitez Braincanada.ca @BrainCanada

À propos de l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer les vies. L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC est l'un des treize instituts, qui appuie la recherche axée sur les causes, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien et les soins palliatifs relativement à un large éventail de conditions associées aux maladies du coeur, des poumons, du cerveau, du sang, des vaisseaux sanguins, du sommeil et à la réanimation. https://cihr-irsc.gc.ca/f/8663.html @CIHR_ICRH

SOURCE Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 06:00 et diffusé par :