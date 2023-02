Au MWC 2023, GIGABYTE présentera des solutions 5G de périphérie et d'informatique écologique, dévoilant de nouvelles perspectives de la « puissance de l'informatique »





GIGABYTE, l'un des principaux innovateurs en matière de matériel informatique et de solutions de serveurs, présente des gammes de serveurs de nouvelle génération au MWC 2023 (Stand # 5F60, Hall 5). C'est la première fois que GIGABYTE tient une co-exposition avec sa nouvelle filiale dérivée, Giga Computing, spécialisée dans les solutions d'entreprise. Ensemble, ils dévoileront leurs dernières solutions d'informatique en périphérie, d'informatique écologique, d'IA, de centres de données HPC et de déploiement de cloud d'entreprise, afin de démontrer leur panorama de « puissance de l'informatique » et comment celle-ci remodèle les perspectives de l'industrie mondiale.

Entre le 27 février et le 2 mars au MWC, GIGABYTE présentera sa nouvelle série de serveurs visant à avoir un impact sur le HPC, le développement de l'IA et le cloud computing. Grâce à son expertise de longue date, les solutions de serveur de GIGABYTE ont été largement adoptées par des industries telles que des institutions universitaires, des centres aérospatiaux, des services de cloud public, des sociétés de semi-conducteurs et des studios d'animation, afin d'exploiter tout le potentiel des avancées en matière d'innovation.

Les centres de données en périphérie accélèrent la croissance de l'écosystème 5G

Lors du MWC, GIGABYTE dévoilera sa nouvelle série de serveurs d'informatique en périphérie. Ces serveurs en périphérie peuvent traiter des données avec une vitesse de transmission et des performances de calcul exceptionnelles, tout en utilisant moins d'énergie. La conception de châssis à faible profondeur permet aux serveurs de s'intégrer dans des espaces limités à proximité des sources de données. Ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge d'un grand nombre d'appareils IoT en temps réel.

Avec une couverture croissante du réseau 5G, la fabrication intelligente, la technologie automobile et les villes intelligentes génèrent une énorme demande de centres de données en périphérie. Les solutions complètes de serveurs en périphérie de GIGABYTE visent à donner aux entreprises et aux instituts les moyens d'exploiter l'infinité d'opportunités commerciales liées à la 5G.

Les solutions informatiques écologiques de GIGABYTE améliorent les performances des centres de données avec une empreinte carbone réduite

La demande croissante d'électricité des centres de données a été un défi majeur pour atteindre les objectifs net zéro. Les hausses des prix de l'électricité et les conditions météorologiques extrêmes font des solutions de refroidissement des centres de données une exigence essentielle dans la stratégie informatique.

GIGABYTE présente sa solution de refroidissement par immersion et ses serveurs compatibles au MWC. La solution a été adoptée par une fonderie de circuits intégrés pour améliorer les émissions de carbone et la dissipation thermique de son centre de données HPC. Son PUE (indicateur d'efficacité énergétique) a été considérablement abaissé à moins de 1,08 et les performances des processeurs HPC ont été augmentées de plus de 10 %, ce qui constitue un exemple admirable de centre de données écologique.

GIGABYTE a établi des normes strictes de technologie informatique écologique dans l'ensemble de ses gammes de produits de serveurs. La société est connue pour ses conceptions de dissipation thermique haut de gamme et ses performances exceptionnelles, même sous de lourdes charges de calcul. Divers instituts tels que des universités et des entreprises de télécommunications ont coopéré avec GIGABYTE pour construire leurs propres centres de données écologiques et ont réalisé plus d'innovation avec une empreinte carbone réduite.

Dans le cadre du MWC à venir, GIGABYTE invite les participants à explorer une vision plus intelligente et plus durable grâce à la « puissance de l'informatique ». Le stand présentera notamment des innovations technologiques de l'informatique de pointe, de l'informatique écologique, de l'IA, des centres de données HPC et du cloud d'entreprise et comment ces technologies créent des possibilités infinies pour un avenir meilleur.

À propos de GIGABYTE

GIGABYTE est une société technique, visionnaire et leader dans le monde de la technologie, qui utilise son expertise matérielle, ses innovations brevetées et son leadership dans l'industrie pour créer, inspirer et progresser. Réputé depuis plus de 30 ans pour son excellence primée dans les cartes mères et les cartes graphiques, GIGABYTE est une pierre angulaire de la communauté HPC, offrant aux entreprises une expertise en matière de serveurs et de centres de données pour accélérer leur succès. À la pointe de l'évolution technologique, GIGABYTE se consacre à l'invention de solutions intelligentes qui permettent la numérisation de la périphérie au cloud et permettent aux clients de capturer, d'analyser et de transformer des informations numériques en données économiques qui peuvent bénéficier à l'humanité et « améliorer la vie ».

