Le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement signe un cadre de coopération avec la Société financière internationale pour financer des projets durables du secteur privé





Dans le cadre du Sommet mondial des gouvernements, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD) et la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont signé un protocole de coopération afin de soutenir les investissements dans les marchés émergents liés à la transition vers une énergie propre, à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, à l'adoption de technologies propres et à la sécurité alimentaire, entre autres.

En fait, le cadre de coopération vise à renforcer la collaboration stratégique entre les deux organisations dans plusieurs domaines clés, notamment en co-investissant jusqu'à 5,5 milliards d'AED (1,5 milliard de dollars américains) dans des projets menés par le secteur privé.

En outre, cette nouvelle coopération ouvre également la voie à un échange de connaissances accru qui tire parti des meilleures pratiques et de l'expertise mondiale des deux parties. L'accord a été signé par Son Excellence Mohamed Saif Al Suwaidi, directeur général du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, et M. Makhtar Diop, directeur général de la SFI.

S.E. Al Suwaidi a déclaré que le partenariat stratégique avec la Société financière internationale (SFI) présentait des opportunités prometteuses pour atteindre les objectifs de développement durable des pays en développement. « Le cadre de coopération stimulera les investissements dans des projets liés au climat et à la sécurité alimentaire dans des secteurs cruciaux tels que les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Cela contribuera également à stimuler l'activité économique tant dans le secteur privé national que dans les pays en développement, permettant ainsi aux pays d'atteindre leurs objectifs et programmes de développement », a-t-il déclaré.

De sa part, Makhtar Diop, directeur général de la SFI, a déclaré : « Pour lutter contre le changement climatique, assurer la sécurité alimentaire et lutter contre le chômage, nous avons besoin d'un secteur privé fort. Nous nous associons à l'ADFD pour cofinancer des projets du secteur privé qui répondent aux défis les plus urgents de notre époque. »

Grâce au protocole de coopération, l'ADFD et la SFI s'efforceront de renforcer la coopération et l'échange d'expériences, notamment en matière de soutien aux petites et moyennes entreprises, afin de promouvoir le développement économique en encourageant la croissance des entreprises commerciales privées dans les pays en développement.

