Urbanimmersive fournit une mise à jour de ses activités





SAINT-HUBERT, Québec, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureux d'annoncer une mise à jour de ses activités.



Expansion des partenaires de connections de services inter-agences (?MLS')

Suite à l'acquisition d'HomeVisit en octobre 2022 et son partenariat avec CoreLogic, Urbanimmersive a rapidement élargi son programme de partenaires de connections MLS passant de 1 à 25 MLS connectés. Le programme de partenaires de connection d'Urbanimmersive permet aux agents immobiliers d'utiliser leurs identifiants MLS pour se connecter à la plateforme de planification des ressources en photographie d'Urbanimmersive (PERP) facilitant ainsi l'intégration de nouveaux clients et l'utilisation de la plateforme. Dans la plupart des cas, le programme implique également des efforts de co-marketing avec les MLS pour promouvoir les services de photographie immobilière offerts par Urbanimmersive. Urbanimmersive est fier de fournir son programme de partenaires de connections à certains des plus importants MLS du marché immobilier.

Accord d'échange de données avec CoreLogic

En janvier 2023, Urbanimmersive a conclu un accord à long terme d'échange de données avec CoreLogic. Cet accord offre à Urbanimmersive un accès en temps réel aux données des propriétés à vendre là où les systèmes MLS de CoreLogic sont utilisés et où l'échange de données est accepté par les MLS. En retour, Urbanimmersive fournira à CoreLogic le droit d'utiliser les contenus visuels produits par les entreprises de photographie immobilière détenues et opérées par Urbanimmersive. Ces données seront utilisées pour remplir automatiquement les données requises sur les sites web de propriétés uniques, offrant un avantage de productivité évident sur la concurrence où les données de listage sont généralement saisies manuellement. L'échange de données automatique permettra également à Urbanimmersive de livrer automatiquement les commandes de photos dès que les photographes auront téléchargé leurs contenus visuels, ce qui représente un avantage considérable en termes de délais de livraisons.

Lancement formel d'un nouveau programme d'adhésion mensuel

Urbanimmersive a lancé récemment une nouvelle initiative de croissance appelée "Prime", soit un programme d'adhésion mensuel destiné principalement aux agents immobiliers. Les adhésions à Prime commencent à 30$ par mois et offrent un accès à un ensemble de services de photographie et de marketing immobiliers de haute qualité, notamment des visites en 3D, des plans de plancher en 2D, des sites web de propriétés uniques et un dépliant inclut pour chaque commande de photographie. Les adhérents ont également accès au produit novateur UiMeet3D metaverse, qui permet des visites interactives 3D en temps réel des propriétés entre les agents immobiliers et les clients. Le programme Prime a déjà été adopté par plusieurs agents immobiliers en Amérique du Nord et est maintenant disponible pour tous les clients d'HomeVisit via le lien suivant : https://www.homevisit.com/prime.

Mises à jour importante du Marketplace Urbanimmersive

Lancé en 2015 pour Centris, l'un des plus grands réseaux d'agents immobiliers au Canada avec plus de 13 000 membres, Urbanimmersive Marketplace regroupe les photographes et les agents immobiliers dans un marché centralisé de transactions. Ce marché est alimenté par la plateforme PERP d'Urbanimmersive et permets de commander et payer des services de marketing immobilier fournit par des photographes indépendants. Urbanimmersive a récemment effectué des mises à jour majeures de son Marketplace dans le but de l'étendre à d'autres régions. Ces mises à jour incluent notamment l'intégration du système de site web de propriété unique Tourbuzz, un outil de planification à plusieurs fuseaux horaires et une option de réservation d'heure garantie. L'expansion du Marketplace a pour objectif de générer des revenus récurrents à marge élevée et soutenir une croissance organique en attirant et en conservant à la fois les photographes et les agents immobiliers sur la plateforme PERP de la Société.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

[email protected]



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

[email protected]

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 09:00 et diffusé par :