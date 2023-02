Suspension de la négociation par l'OCRCVM - IGX.WT

La Canada Vie, la Financière IGM et Power Corporation du Canada ont annoncé aujourd'hui un don de 125 000 $, divisé en deux montants égaux qui seront versés aux campagnes de la Croix-Rouge canadienne et d'UNICEF Canada afin de répondre aux besoins...

Des travailleuses et des travailleurs des secteurs public et privé se sont rassemblés ce midi face au Club Mont-Royal, où le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon prenait la parole devant des gens d'affaires. Pour la Confédération des syndicats...

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, ainsi que des partenaires d'affaires, était présent dans les bureaux de SCALE AI pour annoncer la plus importante ronde de financement à ce...

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Sandra Masters, mairesse de Regina ont annoncé un financement de 6,6 millions de dollars pour Regina. Cette ville fait partie des 41 bénéficiaires du...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : IntelGenx Technologies Corp. Symbole TSX : IGX.WT Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de...