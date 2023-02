PUMA rejoint Zero100 pour trouver des solutions à l'échelle sectorielle et réduire les émissions de carbone dans la chaîne d'approvisionnement





La société de sport PUMA a rejoint Zero100, une communauté de leaders sectoriels qui vise à réduire les émissions de carbone de la chaîne d'approvisionnement grâce à la numérisation, après que l'entreprise a annoncé d'importantes réductions d'émissions de carbone l'année dernière.

En 2022, PUMA a annoncé être en bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques et avoir réduit de 88 % ses propres émissions de carbone et de 12 % celles provenant de sa chaîne d'approvisionnement entre 2017 et 2021, même si son activité a connu une forte croissance au cours de cette période. Cependant, en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement partagées, PUMA estime qu'une coopération accrue est nécessaire dans le secteur pour réduire fortement les émissions de carbone et atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

« Alors que nous essayons simultanément de rendre notre chaîne d'approvisionnement plus souple et plus réactive aux besoins changeants des consommateurs, la lutte contre le changement climatique n'est pas une tâche qu'une entreprise peut accomplir seule », déclare Anne-Laure Descours, responsable de l'approvisionnement, PUMA. « En unissant nos forces avec des entreprises partageant les mêmes valeurs, nous pouvons étendre et accélérer notre impact positif combiné et être à la hauteur de notre mission de perfectionnement continu. »

Zero100 offre l'accès à des capacités exclusives en matière de leadership et de recherche. Par ses rapports, événements, contenus et connexions, Zero100 aide ses membres à accélérer les progrès sur les initiatives critiques.

« Chez Zero100, nous nous engageons à soutenir une transformation de la chaîne d'approvisionnement qui permette à la fois le succès de l'entreprise et la protection à long terme des ressources vitales. Innover pour atteindre des chaînes d'approvisionnement plus équitables et plus agiles est un défi qui, une fois surmonté, générera un impact positif à l'échelle mondiale », déclare Olly Sloboda, PDG de Zero100. « En collaborant avec ? et en apprenant aux côtés des pairs de l'industrie ? nous pouvons tous y arriver plus rapidement. Nous nous réjouissons à la perspective de nous associer à PUMA pour les aider promouvoir et accélérer son impact positif. »

Dans le cadre de sa stratégie de durabilité Forever Better, PUMA a fixé un objectif de réduction basée sur une approche scientifique des émissions de carbone afin de contribuer à soutenir les objectifs de l'Accord de Paris.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. La Société conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom pour apporter des influences sportives à la culture et la mode streetwear. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 18 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

