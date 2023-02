Green Shield, le seul fournisseur de services de santé entièrement intégrées au Canada, bonifie son offre pancanadienne en santé mentale en faisant l'acquisition de la firme québécoise BCH Consultants





Grâce à cette expansion au Québec, le réseau de Green Shield accueillera plus de 700 nouveaux cliniciens, ce qui renforcera son offre de services bilingues pour les programmes d'aide aux employés et les soins de santé mentale partout au pays.

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Green Shield, une organisation de services de santé intégrés de premier plan et le seul payeur-fournisseur au Canada, est fière d'annoncer l'acquisition de BCH Consultants, deuxième fournisseur indépendant de programmes d'aide aux employés au Québec. Cette acquisition permettra à 700 cliniciens pratiquant au Québec de rejoindre le réseau de Green Shield. L'entreprise élargira ainsi ses services bilingues et pancanadiens en santé mentale avec près de 5 000 cliniciens et renforcera son offre au Québec.

« Avec l'ajout de BCH Consultants, Green Shield est fière de bonifier ses services essentiels en santé mentale, d'accroître ses capacités dans le domaine des programmes d'aide aux employés et de solidifier sa position de chef de file en matière de solutions de santé mentale au Canada », explique Joe Blomeley, premier vice-président et leader des services de santé et des affaires commerciales chez Green Shield. « Guidés par notre mission d'améliorer la santé de toute la population canadienne, nous offrons des soins holistiques grâce à une offre intégrée. »

Le modèle entièrement intégré de Green Shield élimine les obstacles administratifs en regroupant les services d'assurance et les fournisseurs de soins de santé, permettant ainsi un accès simple et pratique aux soins. Cette annonce correspond à la huitième acquisition réalisée par Holdings Green Shield Inc. au cours des deux dernières années, et à la troisième entreprise offrant des services de santé mentale à s'ajouter à ses solutions à la suite de l'acquisition d'Inkblot et de Tranquility. De plus, cet ajout met en évidence le rôle de chef de file de plus en plus important de Green Shield en tant que fournisseur de soins de santé mentale partout au Canada grâce à ses solutions holistiques incluant des programmes d'aide aux employés, la thérapie virtuelle, la thérapie cognitivo-comportementale en ligne, des services de navigation du système de santé, une gestion de la pratique et des services liés au travail et à la vie personnelle.

« Cette acquisition vient confirmer l'engagement de Green Shield à l'égard du marché québécois », affirme Steve Laberge, vice-président principal, affaires commerciales et leader Québec chez Green Shield. « Nous travaillons à établir une nouvelle norme de soins axée sur les besoins uniques de chaque patient. L'acquisition de BCH Consultants permettra à Green Shield d'accéder aux précieuses connaissances et perspectives de cliniciens québécois, ce qui renforcera notre capacité à offrir des soins davantage axés sur les patients aux résidents du Québec. »

BCH Consultants possède un réseau clinique impressionnant et bien réparti qui a la capacité d'offrir des services aux assurés francophones de partout au pays. L'entreprise propose également un soutien aux individus vivant des traumatismes, en plus d'offrir des services cliniques uniques qui répondent aux besoins des organisations québécoises.

« Chez BCH Consultants, notre mission est de transformer positivement la vie de nos patients grâce à notre approche humaniste axée sur l'hospitalité, le respect, la confidentialité, l'anonymat et l'intégrité », explique Joannie Gauthier, présidente et directrice générale de BCH Consultants. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de consolider notre mission au sein du modèle novateur de Green Shield. »

L'équipe de direction actuelle de BCH Consultants continuera de diriger l'entreprise, qui gardera son nom. Mme Gauthier demeurera à la présidence et l'entreprise conservera son siège social situé en Abitibi-Témiscamingue.

« En tant qu'entreprise sociale à but non lucratif, Green Shield réinvestit ses gains et redéploie ses services pour améliorer l'accès aux soins des collectivités mal desservies et des Canadiens qui en ont le plus besoin", a ajouté M. Blomeley. Notre principal indicateur de succès est le nombre de vies que nous pouvons aider. En élargissant notre présence au Québec et partout au Canada, nous nous donnons plus d'outils pour réinvestir dans des services qui bénéficieront aux populations mal desservies et ainsi favoriser une meilleure santé pour tous », conclut M. Blomeley.

À propos de Green Shield

Portée par sa volonté d'améliorer les résultats en matière de santé, d'optimiser les soins et d'approfondir sa mission sociale, Green Shield a consolidé son offre pour devenir une organisation de services de santé intégrés. Green Shield est le seul fournisseur-payeur au Canada : l'entreprise allie, d'une part, ses 65 années d'expérience à titre de payeur d'avantages sociaux dans les domaines des soins médicaux et dentaux et, d'autre part, ses capacités grandissantes en tant que fournisseur de services médicaux, pharmaceutiques et de santé mentale. Grâce à cette approche intégrée, il est plus facile pour ses clients de soutenir leurs employés, et pour la population canadienne d'accéder à des soins personnalisés. Le nouveau modèle de Green Shield s'inscrit au coeur de la mission sociale de l'entreprise, qui est d'améliorer la santé de tous. En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, Green Shield redonne aux communautés et aux populations mal desservies grâce à des investissements qui répondent à d'importants besoins, notamment en santé buccodentaire. Cette approche promet d'accélérer l'incidence sociale globale de l'entreprise, qui prévoit investir 75 millions de dollars sur cinq ans d'ici 2025.

Green Shield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Green Shield Holdings Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, qui est sans but lucratif.

À propos de BCH Consultants

Depuis plus de 25 ans, BCH Consultants offre des plans d'intervention de haute qualité et s'est fait une renommée grâce à la fiabilité des programmes d'aide et de soutien psychologique qu'elle propose aux entreprises et à leurs employés, que ce soit pour des motifs personnels ou professionnels. Si nos partenaires d'affaires nous choisissent et nous recommandent aussi chaudement, c'est parce que nous plaçons l'humain au coeur de notre approche, que nous offrons des services d'une grande qualité à leurs employés et que nous assurons à leur équipe de direction un soutien organisationnel de premier plan. Toujours axés sur le bien-être de l'être humain, nous travaillons avec professionnalisme et confidentialité.

Plus de 100 000 clients au Québec, en Ontario, au Nunavik et au Nunavut bénéficient des programmes de BCH Consultants, programmes qui tiennent compte des besoins et de la situation de chaque organisation. BCH Consultants offre des consultations privées et, au besoin, des consultations par téléphone ou par visioconférence. Ses services sont offerts en français comme en anglais.

