Déclaration concernant une cérémonie de citoyenneté pour marquer le Mois de l'histoire des Noirs de 2023





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le Mois de l'histoire des Noirs étant bien entamé, j'ai le privilège de souligner cette importante occasion en tenant une cérémonie de citoyenneté spéciale présidée par la juge de la citoyenneté Rochelle Ivri et à laquelle participeront des invités spéciaux. Une webdiffusion de l'événement sera disponible, alors que nous accueillerons 21 nouveaux citoyens du Canada.

« En tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, je rends honneur aux contributions passées, actuelles et futures des Canadiennes et des Canadiens noirs à l'édification d'une nation prospère sur les plans économique, social et culturel. En 1995, l'honorable Jean Augustine a militer pour la création du Mois de l'histoire des Noirs au Parlement, ce qui nous donne à tous l'occasion de reconnaître et de célébrer les contributions des communautés noires au Canada. Jean Augustine continue d'être une défenseuse infatigable de la diversité et de l'inclusivité au Canada. En tant que première femme députée noire du Canada, elle a joué un rôle important en aidant le pays à adopter ces valeurs et à créer une société plus inclusive. Ses contributions à la société canadienne témoignent de son engagement inébranlable à servir sa communauté.

« Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année est « À nous de raconter ». Il s'agit d'une occasion pour toute la population canadienne d'être à l'écoute des nombreuses communautés noires diverses et dynamiques du pays alors qu'elles racontent leurs propres histoires uniques. Que ces histoires aient été transmises depuis trois ou 300 ans, le Mois de l'histoire des Noirs est une occasion pour tous les Canadiens et Canadiennes de se souvenir de ce que nous avons traversé et de reconnaître les domaines dans lesquels nous avons encore du travail à faire.

« Ce mois-ci, comme à tous les mois, nous devons continuer à reconnaître le racisme systémique et la discrimination raciale auxquels font face beaucoup trop de personnes et de communautés au Canada et dans le monde entier. Compte tenu de notre mandat visant à bâtir un Canada plus fort, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada continue de travailler activement à la réalisation de l'équité raciale, en réaffirmant par l'entremise de notre Stratégie de lutte contre le racisme 2.0 que la diversité constitue notre plus grande force.

« Nous avons tous la responsabilité d'agir, et aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur le Mois de l'histoire des Noirs et à participer aux événements communautaires.

« J'ai le privilège de souhaiter chaleureusement la bienvenue à nos nouveaux citoyens alors que nous célébrons le Mois de l'histoire des Noirs. L'an dernier, le Canada a franchi une étape historique en accueillant 373 000 nouveaux citoyens. Maintenant, nous sommes sur le point de dépasser ce record avec des chiffres encore plus élevés. Cette croissance remarquable met en valeur la force et la diversité de notre pays, ainsi que les nombreuses possibilités et libertés qu'il offre à tous les citoyens. Ce mois-ci, nous célébrons les contributions inestimables des Canadiens noirs à notre histoire commune et reconnaissons leur profonde influence sur le façonnement de notre société. Envisageons également l'avenir radieux qu'ils contribuent à forger pour nous tous. »

