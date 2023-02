Le gouvernement lutte contre la criminalité liée aux armes à feu dans la région de Peel avec près de 8,1 millions de dollars destinés à la prévention





MISSISSAUGA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Les gens de la région de Peel et des communautés de l'ensemble du Canada méritent de se sentir en sécurité dans leurs collectivités.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures en mettant en place un plan exhaustif qui enlève les armes à feu de nos rues et offre plus de ressources dans nos collectivités. Un élément important de ce travail est de mettre fin à la violence avant qu'elle ne commence. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a lancé le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) doté de 250 millions de dollars. Annoncé pour la première fois en mars 2022, le FBCS soutient les initiatives locales qui préviennent la violence armée et aident les jeunes à faire de bons choix.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a visité le centre communautaire de Churchill Meadows afin d'annoncer que la région de Peel recevra jusqu'à 8,1 millions de dollars du FBCS afin de prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence liée aux gangs dans la région. Ce financement permettra de s'attaquer aux conditions sous-jacentes qui donnent lieu à la criminalité. La région distribuera ces fonds à des projets communautaires destinés aux jeunes qui font partie de gangs ou qui risquent de s'y joindre -- et, ainsi, à les aider à cheminer vers une vie réussie.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul relever le défi de la criminalité liée aux armes à feu. Le FBCS est l'un des nombreux éléments du plan global du gouvernement visant à protéger les Canadiens.

Notre travail commence aux frontières canadiennes, où nous avons ajouté des ressources pour lutter contre la contrebande et pour empêcher les armes à feu d'entrer au pays. Il y a deux ans, le gouvernement a interdit les armes à feu de style armes d'assaut comme le AR-15 et il lancera bientôt un programme de rachat afin de retirer ces armes de nos communautés. En octobre dernier, un gel national des armes de poing a été mis en oeuvre. De plus, nous avons récemment déposé le projet de loi C-21, la mesure la plus importante du Canada sur la violence liée aux armes à feu depuis une génération. En plus du gel des armes de poing, ce projet de loi propose des dispositions importantes pour lutter contre le crime organisé et s'attaquer au rôle très préoccupant des armes à feu dans la violence domestique.

Citations

«?En tant que ministre de la Sécurité publique, ma priorité absolue est la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Les investissements dans les efforts locaux de la région de Peel sont essentiels en vue de corriger les conditions sociales qui mènent les jeunes et les jeunes adultes à se livrer à une vie de crime. En termes simples, nous devons arrêter la violence liée aux armes à feu et aux gangs avant qu'elle commence.?»

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à prévenir les crimes commis avec des armes à feu et la violence liée aux gangs dans notre communauté en appuyant directement les initiatives locales et nos jeunes. C'est en finançant ces types de projets que nous contribuons à bâtir un Canada encore plus sécuritaire pour les générations actuelles et futures. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Les résidents de Brampton, et de toute la région de Peel, devraient se sentir protégés et en sécurité dans leurs communautés. Par l'entremise du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, nous investissons dans des initiatives communautaires partout au Canada qui aideront à prévenir le crime et à appuyer les jeunes à faire des choix de vie positifs et à bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« Nous savons que la meilleure façon, et la plus efficace, de lutter contre le crime est de l'empêcher de se produire en premier lieu. Cela commence par aider les jeunes à risque de commettre des crimes à choisir une vie meilleure et plus positive. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement investit dans de vraies solutions communautaires qui créeront des quartiers plus sécuritaires à partir d'ici à Churchill Meadows jusqu'à Sawmill Valley et dans l'ensemble de la région de Peel. »

- Iqra Khalid, députée de Mississauga - Erin Mills

«?Peel est une région diversifiée et grandissante, et ses besoins en matière de sécurité et de bien-être sont uniques et en constante évolution. Nous accueillons favorablement cet investissement indispensable, et sommes impatients de collaborer avec les organisations locales dans le but d'aider à lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans nos communautés. Alors que nous continuons à nous concentrer sur la réduction des préjudices, ces fonds renforceront les programmes existants qui soutiennent les jeunes à risque tout en augmentant notre capacité à promouvoir les occasions en amont qui mènent à de meilleurs résultats. Avec l'aide de nos partenariats, nous pouvons changer les choses. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son soutien continu en vue de faire de Peel une communauté plus sûre.?»

- Nando Iannicca, président régional de la région de Peel

«?Au troisième rang de grandeur en Ontario, Mississauga se transforme en un centre urbain prospère et nous saisissons pleinement la nécessité de protéger la sécurité publique dans la région de Peel. Ce financement nous aidera dans notre lutte contre les causes fondamentales de la criminalité tout en augmentant les occasions offertes aux jeunes pour favoriser leur réussite, maintenant comme dans l'avenir. Je désire remercier le gouvernement fédéral pour ces investissements essentiels qui nous aideront à bâtir des collectivités plus sécuritaires et à apporter le soutien dont les jeunes ont besoin pour grandir et s'épanouir.?»

- Bonnie Crombie, mairesse de la ville de Mississauga

«?J'ai fondé ma campagne sur le thème de l'amélioration de la sécurité au sein de notre collectivité. C'est pourquoi j'adresse tous mes remerciements au gouvernement du Canada et à nos députés pour cette annonce d'aujourd'hui sur le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires. Il est primordial de s'attaquer aux causes profondes de la violence liée aux gangs. C'est un très bon investissement dans la région de Peel.?»

- Patrick Brown, maire de la ville de Brampton

« Je suis heureuse que des fonds soient accordés pour la prévention du crime afin de maintenir la sécurité de nos communautés et d'aider nos jeunes. Avec le soutien et les programmes en place, les jeunes peuvent faire de bons choix pour prévenir la criminalité là où elle pourrait commencer. Il est important que nous ayons les bonnes ressources en place pour les programmes de prévention qui peuvent faire une différence pour l'avenir d'un jeune et pour notre sécurité. »

- Annette Groves, mairesse de la ville de Caledon

Faits en bref

Sécurité publique Canada finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme.

finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme. Le montant de l'aide du FBCS pour une communauté est basé sur deux éléments principaux : la gravité de la criminalité (homicides par arme à feu, incidents liés aux armes à feu, crime organisé/crime lié aux gangs) et la densité de population.

Le FBCS s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Cela inclut le Fonds d'action pour contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement de 358,8 millions de dollars sur cinq ans annoncés en 2018 qui rassemble les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Canada .

