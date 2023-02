/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le gouvernement fera une annonce sur la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et de la violence des gangs dans la région de Peel/





MISSISSAUGA, ON, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, qui fera une annonce visant à prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence des gangs dans la région de Peel.

Il sera accompagné par l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député de Mississauga Centre, l'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés et députée de Brampton--Ouest, Iqra Khalid, députée de Mississauga--Erin Mills, Nando Iannicca, président de la région de Peel, Son Honneure Bonnie Crombie, mairesse de la ville de Mississauga et Son Honneur Patrick Brown, maire de la ville de Brampton.

Après l'annonce, le ministre Mendicino, le ministre Alghabra, la ministre Khera, la députée Khalid, le président Iannicca, la mairesse Crombie et le maire Brown répondront aux questions des médias.

Date

Vendredi 10 février 2023

Heure

13 h 15 (HNE)

Lieu

Centre communautaire Churchill Meadows et parc sportif Mattamy

Dôme de soccer, terrain 1

5320 Neuvième Ligne

Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

